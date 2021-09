DGAP-News: APICORP: Neue ESG-Rahmenrichtlinie stärkt Engagement der APICORP für Energiewende (deutsch)

APICORP: Neue ESG-Rahmenrichtlinie stärkt Engagement der APICORP für Energiewende

APICORP: Neue ESG-Rahmenrichtlinie stärkt Engagement der APICORP für Energiewende

Neue ESG-Rahmenrichtlinie stärkt Engagement der APICORP für Energiewende

Im Laufe der nächsten zwei Jahre will die APICORP 1 Mrd. US-Dollar für grüne Energieprojekte und Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energien bereitstellen

Dammam, Saudi-Arabien, 13. September 2021: ESG-Rahmenrichtlinie soll das Engagement der APICORP für Umweltschutz, soziale Verantwortung und robuste Governance institutionsweit verankern; APICORP strebt Bereitstellung von 1 Mrd. US-Dollar für grüne Energieprojekte und Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energie über die nächsten zwei Jahre an, um die Energiewende zu unterstützen; APICORP zieht Emission von Anleihen für grüne Energie und Nachhaltigkeit in Betracht, um nachhaltige Unternehmungen und Geschäftsmodelle im Energiesektor zu finanzieren.

Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), eine multilaterale Entwicklungsbank mit Fokus auf Energie, präsentierte heute ihre neue ESG-Rahmenrichtlinie. Die Veröffentlichung der Richtlinie erfolgt im Rahmen der Bestrebungen der APICORP zur Unterstützung der Energiewende in ihren Mitgliedstaaten und darüber hinaus.

Im Laufe der nächsten zwei Jahre will die APICORP 1 Mrd. US-Dollar für grüne Energieprojekte und Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energien bereitstellen, insbesondere in der MENA-Region, um durch aktives Engagement mit allen Interessengruppen bis Ende 2023 eine ESG-Bilanz all ihrer Anlagen zu ziehen. Derzeit machen grüne Anlagen mehr als 13 Prozent des gesamten Portfolios der multilateralen Entwicklungsbank aus. Dies entspricht Anleihen und Direktinvestitionen in Höhe von ca. 550 Millionen US-Dollar, wobei sich diese Zahl im Lauf der vergangenen 5 Jahre mehr als vervierfacht hat.

Die neue Rahmenrichtlinie umfasst darüber hinaus ein robustes Due-Diligence-Toolkit zur Bewertung der ESG-Auswirkungen, das bei Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen herangezogen werden soll, insbesondere hinsichtlich der Unterstützung einer zunehmenden Zahl erneuerbarer Energiequellen und emissionsarmer Technologien. Hinzu kommen weitere strategische Partnerschaften zur Förderung der Nachhaltigkeitsagenda.

Des Weiteren wird die APICORP in nächster Zeit die Einführung grüner und nachhaltiger Anleihen in Betracht ziehen, um die Akzeptanz nachhaltiger Geschäftsmodelle im Energiesektor zu beschleunigen und Branchenakteuren Anreize für Energiediversifizierung und Nachhaltigkeitsmethoden zu geben.

In einer Stellungnahme zur ESG-Rahmenrichtline sagte Dr. Aabed bin Abdulla Al-Saadoun, Chairman des Board of Directors der APICORP: "Die Welt durchläuft weiterhin beispiellose Veränderungen und bei der APICORP erkennen wir die Bedeutung unserer Rolle, unseres Einflusses und unserer Verantwortung bei der Lösung von Umwelt- und Klimawandelproblemen in unseren Mitgliedstaaten, bei unseren Partnern und breiteren Interessengruppen. Wir möchten die Wende zu einer emissionsarmen, klimastabilen Wirtschaft unterstützen, indem wir die Risiken in unserem Betrieb, unserer Lieferkette und unseren Kundentransaktionen mindern und nachhaltige Grundsätze in unsere Geschäftsmethoden aufnehmen. Wir treten diesen Weg in der Gewissheit an, dass alle unsere Mitgliedstaaten das Pariser Abkommen von 2015 unterzeichnet haben und an der COP26 teilnehmen, die noch in diesem Jahr in Glasgow stattfindet."

Dr. Ahmed Ali Attiga, Chief Executive Officer der APICORP, erklärte: "Bei der APICORP wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen, wenn es darum geht, den Übergang zu nachhaltigeren Energiequellen zu vollziehen. Wir möchten die Partner in unserem Umfeld dazu anregen, ihrer ESG-Bilanz mehr Beachtung zu schenken, denn Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen sind ein integraler Bestandteil unserer Strategie für die Zukunft. Als multilaterale Entwicklungsbank mit Beziehungen zu zahlreichen Branchen innerhalb des Energiesektors haben wir den zusätzlichen Vorteil, die Gesamtauswirkungen in den Regionen, in denen wir tätig sind, genauer messen zu können. Ebenso wichtig ist für uns, die Umsetzung unserer ESG-Agenda in unseren Mitgliedstaaten durch Forschung und Wissensaustausch voranzutreiben. Hinzu kommt unsere einzigartige Position als Berater von politischen Entscheidungsträgern in Regierungskreisen und bei Aufsichtsbehörden."

Die umfassende Rahmenrichtlinie basiert auf drei Hauptstützpfeilern: verantwortliches Bankwesen und Investieren, soziale Eingliederung und Partnerschaften sowie finanzielle Stabilität und Governance. Die Richtlinie ist ein Hauptelement der Strategie der APICORP für die Formalisierung und Institutionalisierung ihres Engagements für Umweltschutz, soziale Verantwortung und robuste Governance. Sie lenkt zudem die Maßnahmen und Methoden der APICORP zur Identifizierung, Messung, Handhabung, Überwachung und Meldung von ESG-Risiken und -Chancen und zur Skizzierung von Kriterien bezüglich ihrer eigenen Infrastruktur, Ethik und Werte, Vielfalt und Einbeziehung und Befähigung der Belegschaft.

Darüber hinaus wird die Institution der Öffentlichkeit auch jährlich freiwillig Bericht erstatten, und zwar auf der Basis führender internationaler Standards, einschließlich der Task Force für klimabezogene finanzielle Offenlegungen, Prinzipien für verantwortliches Investieren, Prinzipien für verantwortliches Bankwesen und der Äquator-Prinzipien.

Um den allgemeinen Rahmen der ESG-Richtlinien von APICORP einzusehen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: https://bit.ly/3lfTl4u

Vertrieben von der APO Group im Auftrag der Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP).

Über APICORP:

Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) ist eine multilaterale Institution zur Finanzierung von Erschließungsprojekten, die 1975 mit einem internationalen Vertrag zwischen den zehn arabischen Erdölexportländern gegründet wurde. Ihr Ziel besteht darin, die Entwicklung des Energiesektors und der Erdölindustrie in der arabischen Welt zu unterstützen und zu fördern. Die APICORP übernimmt Kapitalbeteiligungen und bietet Projektfinanzierung, Handelsfinanzierung sowie Beratung und Recherchen. Die APICORP wird von Moody's mit dem Rating "Aa2" mit stabilem Ausblick und von Fitch mit "AA" mit stabilem Ausblick bewertet und unterhält ihren Hauptsitz in Dammam im Königreich Saudi-Arabien.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.apicorp.org

