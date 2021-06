DGAP-News: APONTIS PHARMA AG: Initial-Studien bescheinigen der Aktie zwischen 77 % und 135 % Kurspotenzial (deutsch)

APONTIS PHARMA AG: Initial-Studien bescheinigen der Aktie zwischen 77 % und 135 % Kurspotenzial

^ DGAP-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Research Update APONTIS PHARMA AG: Initial-Studien bescheinigen der Aktie zwischen 77 % und 135 % Kurspotenzial

18.06.2021 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

APONTIS PHARMA AG: Initial-Studien bescheinigen der Aktie zwischen 77 % und 135 % Kurspotenzial

Monheim am Rhein, 18. Juni 2021. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser und Warburg Research haben die Coverage der Aktie der APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ) aufgenommen. Die Experten bescheinigen APONTIS in ihrer Initial-Studie einen Early-Mover-Vorteil im Markt für Single Pills, welche das Unternehmen in Marktanteile umwandeln kann, indem es unter anderem dank der frischen Mittel aus dem Börsengang die Entwicklung seiner breiten Produktpipeline beschleunigt.

Entsprechend erwartet Hauck & Aufhäuser-Analyst Aliaksandr Halitsa, dass der Konzernumsatz getragen von Marktanteilsgewinnen und neuen Produkten aus der Single Pill-Pipeline bis zum Geschäftsjahr 2025 um durchschnittlich 20 % pro Jahr auf EUR 96 Mio. wachsen wird. Aufgrund der hohen Skalierbarkeit rechnen die Experten im gleichen Zeitraum mit einem Anstieg des EBIT auf EUR 27 Mio., was einer EBIT-Marge von 28 % entspricht.

Das Kursziel sieht Hauck & Aufhäuser auf Basis eines DCF-Modells bei EUR 31,00. Vom aktuellen Kursniveau von EUR 17,50 entspricht dies einem Kurspotenzial von 77 %.

Noch zuversichtlicher zeigt sich Warburg Research im Rahmen der Ersteinschätzung. Die günstigen globalen Markttrends wie der expandierende Single Pill-Teilmarkt, eine alternde Gesellschaft, die zunehmende Relevanz von Kombinationstherapien und stagnierende F&E-Innovationen in der Branche bescheren APONTIS PHARMA nach Ansicht der Experten hohe Wachstumspotenziale.

Das Unternehmen habe derzeit acht Single Pill-Produkte im Portfolio und konnte mit diesen Produkten seit Markteinführung bereits beeindruckende Wachstumsraten von 250 % bis 800 % erzielen, so Warburg-Analyst Dr. Christian Ehmann. Diesen Weg fortsetzend, habe APONTIS vier Produkte in der kurzfristigen und 12 weitere Projekte für den mittelfristigen Markteintritt in der Pipeline, so der Experte weiter.

Den Umsatz per 2025 schätzt der Warburg-Analyst auf EUR 108,3 Mio. und hält ein EBITDA von EUR 31,7 Mio. für realisierbar. Warburg Research leitet auf Basis der aktuellen Prognosen ein Kursziel von EUR 41,00 ab, was basierend auf dem DCF-Modell einem Kurspotenzial von 135 % entspricht. Die Kontaktdaten der Analysten sind unter folgendem Link abrufbar: https://ir.apontis-pharma.de/websites/apontispharma/German/2000/aktienkurs.html

Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei generische Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 23.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

APONTIS PHARMA AG

Investor Relations ir@apontis-pharma.de

T: +49 2173 89 55 4900

F: +49 2173 89 55 1521 Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim am Rhein Deutschland apontis-pharma.de

APONTIS PHARMA Presse-Kontakt

CROSS ALLIANCE Sven Pauly Sara Pinto ir@apontis-pharma.deT: +49 89 125 09 0330 www.crossalliance.de

18.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: APONTIS PHARMA AG Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim Deutschland E-Mail: info@apontis-pharma.de Internet: https://apontis-pharma.de/

ISIN: DE000A3CMGM5

WKN: A3CMGM Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale) EQS News ID: 1209368

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1209368 18.06.2021

°