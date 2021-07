DGAP-News: APONTIS PHARMA feiert weiteren Erfolg in der Verbreitung der Single Pill-Therapie (deutsch)

APONTIS PHARMA feiert weiteren Erfolg in der Verbreitung der Single Pill-Therapie

Monheim am Rhein, 12. Juli 2021. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im deutschen Markt, macht weitere Fortschritte bei der Verbreitung des eigenen Produktportfolios.

Den Therapieerfolg der Single Pills belegt die 2019 durchgeführte "Effect of Single pill combinations on Treatment Adherence and persistence as well as on clinical and pharmacoeconomic outcomes in the Real-world Treatment of hypertension, coronary heart disease, hyperlipidemia and in secondary prevention of cardiovascular events"-Studie, kurz START. Ziel der Studie auf Basis eines anonymisierten Krankenkassendatensatzes war es, etwaige Unterschiede in den Therapieformen festzustellen.

Im Ergebnis profitieren Patienten von einem Single Pill- gegenüber einem Multi Pill-Regime. Anstatt also mehrere Einzelpräparate bei einer Hypertonie-Indikation einzunehmen, verspricht die Einnahme einer Single Pill, die bis zu drei Wirkstoffe vereint, eine höhere Adhärenz, also Therapietreue. Somit werden die Medikamente zuverlässiger eingenommen, wenn sich die Darreichungsform auf eine Pille beschränkt. Fürsprache erhält die Single Pill-Therapie bei hypertonischen Indikationen von der AXA Krankenversicherung. Die Assekuranz sagte in einem Versichertenanschreiben die Kostenübernahme des Single Pill-Einsatzes zu und unterstützt somit selbigen.

Die Single Pill-Therapie ist nachweislich effizienter und stellt einen nachhaltigeren Behandlungserfolg sicher. Die Ergebnisse der START-Studie zeigten zudem, dass die Gabe einer kardiovaskulären Single Pill-Therapie in der deutschen Versorgungspraxis mit geringeren Ereignisraten wie zum Beispiel Schlaganfall und Herzinfarkt einherging. Gleichzeitig waren weniger Krankenhausaufenthalte entsprechender Patienten notwendig. Das spart Kosten auf Seiten der Krankenversicherer und sorgt insgesamt für eine schonendere Therapie.

"Nach wie vor sind kardiovaskuläre Erkrankungen in Deutschland die häufigste Todesursache. Durch die Unterstützung der AXA Krankenversicherung erhöhen wir die Aufmerksamkeit für eine nachgewiesen effizientere Therapieform der Single Pill und stellen allein in Deutschland etwa 22 Millionen diagnostizierte, erwachsene Hypertoniker in den Fokus unserer Aktivitäten. Hiervon profitieren sowohl die Patienten durch einen nachhaltigeren Behandlungserfolg als auch Krankenversicherer durch einen geringeren Kostenaufwand", sagt Karlheinz Gast, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG.

Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei generische Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 23.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

