DGAP-News: artec technologies AG gewinnt Auftrag für Verkehrslagezentren in Osteuropa (deutsch)

artec technologies AG gewinnt Auftrag für Verkehrslagezentren in Osteuropa

artec technologies AG gewinnt Auftrag für Verkehrslagezentren in Osteuropa

- Erstes Gemeinschaftsprojekt mit internationalem Mischkonzern - Auftrag soll noch im ersten Halbjahr umsatzwirksam abgewickelt werden

Diepholz/Bremen 18. Mai 2020: Die artec technologies AG ( ISIN DE0005209589 ) hat gemeinsam mit einem internationalem Vertriebspartner einen Auftrag für die Ausrüstung von Lagezentren zur Autobahnüberwachung erhalten. Die Partner werden insgesamt 13 Videowall-Lösungen zur Anzeige des Verkehrsleitsystems und zur Videoüberwachung installieren. Dabei wird artec die gesamte Software und Serverinfrastruktur liefern. Das System basiert auf der artec Software MULTIEYE NEXT. Aufgrund der Netzwerkfähigkeit werden die Mitarbeiter künftig unter anderem in der Lage sein, auch vom Homeoffice auf das Leitsystem zugreifen zu können. Auftraggeber ist der Betreiber eines Autobahnnetzes in einem osteuropäischen EU-Mitgliedslands. artec-Partner ist ein internationaler Mischkonzern der unter anderem in den Bereich Infrastruktur und Sicherheitstechnik aktiv ist. Der Auftrag soll noch bis Ende Juni umsatzwirksam abgewickelt werden und damit zum prognostizierten Umsatzwachstum auf mindestens 1,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020 beitragen (H1 2019: 0,9 Mio. Euro).

"Unsere im Jahr 2019 begonnene Vertriebsoffensive zahlt sich mehr und mehr aus. Dies ist das erste Projekt mit unserem neuen Partner und weitere sind in der Pipeline. Dass ein internationaler Konzern auf artec setzt, ist für uns ein klares Zeichen, dass unsere Lösungen auch international führend sind", sagt artec-CEO Thomas Hoffmann.

MULTIEYE NEXT ist eines der leistungsstärksten und effizientesten Videomanagement Systeme auf dem Markt. In der neuen Software hat artec eine Vielzahl von hochmodernen Technologien gebündelt. Sie beinhaltet unter anderem eine Videoanalyse auf Basis künstlicher Intelligenz für unterschiedliche Applikationen und hoch verschlüsselte Übertragung inklusive der Aufzeichnung sowie maximale Ausfallsicherheit. Der Kunde bedient das System über die intuitive Bedienoberfläche lokal oder über eine Remote Anbindung. Das System unterstützt sowohl Mehrmonitorbetrieb als auch eine vollautomatische Videowall-Anzeige.

Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de >> www.xentaurix.com >>www.multieye.de

Kontakt Presse und Investor Relations: artec technologies AG

Sprache: Deutsch Unternehmen: artec technologies AG

ISIN: DE0005209589

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

18.05.2020

