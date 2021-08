DGAP-News: artnet AG: Artnet steigert Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2021 um 15% auf 12 Mio. USD (deutsch)

artnet AG: Artnet steigert Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2021 um 15% auf 12 Mio. USD

^ DGAP-News: artnet AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Umsatzentwicklung artnet AG: Artnet steigert Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2021 um 15% auf 12 Mio. USD

16.08.2021 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Artnet steigert Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2021 um 15% auf 12 Mio. USD

- Umsatzwachstum in allen Segmenten

- Werbeeinnahmen nach Rückkehr von Luxusmarken 25% höher

- Artnet Auctions setzt Rekordserie fort

- Traffic schwillt um 23% auf fast 6 Millionen monatliche Nutzer an

Berlin/New York, 16. August 2021 - Die Berliner Artnet AG, das führende Internetunternehmen im internationalen Kunstmarkt, steigerte den Gesamtumsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 15% auf 11,9 Mio. USD. Angeführt wurde das anhaltend starke Wachstum von den Online-Auktionen und einer raschen Rückkehr von Werbekunden auf die Website. "Artnet ist die meistbesuchte Website der Kunstwelt und zieht monatlich Millionen von Besuchern an. Außerdem nutzen immer mehr Sammler unsere schnellen und effizienten Online-Auktionen hochwertiger Kunstwerke", sagte Jacob Pabst, Vorstand der Artnet AG.

Der Provisionsumsatz von Artnet Auctions stieg im Jahresvergleich um 23% auf 3,0 Mio. USD. Damit setzte das Auktionssegment seine Rekordserie fort und etablierte sich als zweitgrößte Umsatzquelle hinter der Price Database, dem Kernsegment von Artnet. Der Durchschnittspreis der verkauften Lose stieg um 24% auf 17.900 USD. Im Mai wurde das Gemälde Rozdol I (1973) von Frank Stella für 1,1 Mio. USD verkauft. Zu weiteren Spitzenlosen des zweiten Quartals gehörten Andy Warhols Campbell's Soup Cans II (1969), eine komplette Serie von 10 Siebdrucken, die 456.000 USD erzielte, und Spring Intensity (2008), ein Schmetterlingsbild von Damien Hirst, das für 600.000 USD verkauft wurde.

Der Umsatz der Price Database wuchs in den ersten sechs Monaten um 5% auf 3,9 Mio. USD. Die Auktionsdatenbank ist ein unverzichtbares Instrument zur Recherche von Kunstpreisen und der Goldstandard der Branche. Angesichts der Erholung des weltweiten Auktionsmarktes hat auch die Nachfrage nach Datenrecherchen auf der Plattform zugenommen. Die wachsende Nachfrage und die steigenden Abonnentenzahlen unterstreichen das Vertrauen von Marktteilnehmern in die Marke Artnet und das ungebrochene Bedürfnis nach Preistransparenz im Kunstmarkt.

Der Umsatz des Galerie-Netzwerks stieg um 9% auf 2,6 Mio. USD. Die Zahl der Mitgliedschaften nahm zu, da sich Galerien an Artnet wandten, um ihre Online-Präsenz zu stärken und Transaktionen abzuschließen. Trotz einer allgemeinen Erholung nach dem Lockdown des vergangenen Jahres kämpfen Galerien weiterhin mit hohen Betriebskosten und intensivem, globalen Wettbewerb. Um die Besucherzahlen der Galeriemitglieder zu steigern, bietet Artnet die populären Artist Alerts an. Interessenten werden per E-Mail benachrichtigt, wenn Werke ihrer Lieblingskünstler in Galerien, Auktionshäusern oder bei Online-Auktionen angeboten werden. Die Zahl der Artist Alerts-Abonnenten wächst stetig.

Die Werbeeinnahmen (Advertising) stiegen in den ersten sechs Monaten um 25% auf 2,4 Mio. USD. Werbekunden kehrten im zweiten Quartal mit großem Schwung zurück. Hersteller von Luxusgütern buchten Werbeflächen, nachdem ihre Geschäfte wieder geöffnet wurden und sich die Wirtschaft erholte. Kunstunternehmen wie Auktionshäuser und Galerien machten erneut Werbung für Auktionen und Ausstellungen, von denen viele im Jahr zuvor abgesagt oder verschoben worden waren.

Artnet News ist die führende Quelle für exklusive Berichterstattung über die Kunstwelt. Der Web-Traffic der Nachrichtensparte schwoll im Vergleich zum Vorjahr um 31% an und stärkte damit die Marke Artnet insgesamt. Die durchschnittliche Zahl der Seitenbesucher auf den Webseiten von Artnet stieg um 23% auf fast 6 Millionen monatlich. Im Mai führte Artnet die partielle Bezahlschranke "Artnet News Pro" ein, was die Einnahmequellen des Unternehmens erweiterte. Artnet News Pro richtet sich mit exklusiven Nachrichten und Meinungsbeiträgen an Brancheninsider.

"Als führender Online-Anbieter von Informationen, Analysen und Auktionen für bildende Kunst forcieren wir die fortschreitende Digitalisierung der Kunstwelt", sagte Artnet-Vorstand Pabst.

Der Halbjahresfinanzbericht 2021 ist abrufbar unter artnet.de/investor-relations/quartalsberichte.

Über Artnet

Artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 14 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.900 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk ermöglicht es Mitgliedsgalerien, ihre Kunstwerke einem Millionenpublikum im Internet zu präsentieren. Die Auktionsplattform Artnet Auctions bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst Artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts.

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard.

ISIN: DE000A1K0375

LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

Kontakt: Sophie Neuendorf, sneuendorf@artnet.com

16.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de

ISIN: DE000A1K0375

WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1226511

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1226511 16.08.2021

°