DGAP-News: artnet AG: Artnet veröffentlicht umfangreichen 'Artnet NFT 30'-Bericht, eine tiefgründige Analyse der NFT-Welt (deutsch)

artnet AG: Artnet veröffentlicht umfangreichen 'Artnet NFT 30'-Bericht, eine tiefgründige Analyse der NFT-Welt

^ DGAP-News: artnet AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Marktbericht artnet AG: Artnet veröffentlicht umfangreichen 'Artnet NFT 30'-Bericht, eine tiefgründige Analyse der NFT-Welt

14.12.2021 / 08:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Artnet veröffentlicht umfangreichen 'Artnet NFT 30'-Bericht, eine tiefgründige Analyse der NFT-Welt

- Artnet veröffentlicht NFT-Bericht und startet erste NFT-Auktion

- Tiefgehende Analyse der NFT-Welt und den Menschen die am Aufbau beteiligt sind

- Gesponsert von Justin Suns APENFT Stiftung

New York / Berlin, 14. Dezember 2021: Die artnet AG, der führende Online-Kunstmarktplatz, Anbieter von Kunstmarktdaten, Analysen und globaler Nachrichtendienst, stellt den mit Spannung erwarteten Bericht "Artnet NFT 30" vor.

Auf der Grundlage der Expertise des Artnet News-Teams und dessen Marktdaten bietet der Bericht eine umfassende Analyse der Entwicklungen auf dem Markt der NFT. "Wir sind stolz, den 'Artnet NFT 30'-Bericht zu präsentieren und damit einen neuen Meilenstein in unserer Geschichte zu setzen", sagt Jiayin Chen, Direktorin von Artnet NFT. "Artnet ist der Ort, an dem die neuesten Entwicklungen zusammenkommen. Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit bieten, als erste alles über die neuesten Trends dieser auf Technologie basierten Kunst zu erfahren. So bleiben wir unserem Credo treu, den Kunstmarkt durch Technologie zu verändern und das seit unserer Gründung vor 30 Jahren."

Der "Artnet NFT 30"-Bericht wird von der APENFT-Stiftung gesponsert. "Die Verbindung der Kunst- und der NFT-Welt war schon immer der Kerngedanke der APENFT-Stiftung. Ich hoffe, dass Leser und Sammler durch diesen Bericht wertvolle Einblicke gewinnen und sehen können, wie diese beiden Welten miteinander verschmelzen und zusammenwachsen", sagt APENFT-Direktor Sydney Xiong.

Der 'Artnet NFT 30'-Bericht erschließt dem Interessenten die faszinierende Welt der Non Fungible Tokens. Wir bieten einen aktuellen Überblick über die neuesten Trends und Entwicklungen der digitalen Kunstwelt. Wir erklären den Fachjargon, berichten über die neuesten Entwicklungen und die damit verbundenen Zahlen. Mit Hilfe unserer Spezialisten eröffnen wir unseren Kunden einen Blick in die Zukunft des digitalen Kunstmarktes. Unsere ArtNFT Plattform hat sich ganz dem neuen Markt der NFTs verschrieben und auf Grundlage der neuesten Zahlen und Entwicklungen den 'Artnet NFT 30'-Bericht erstellt

Mit der zeitgleichen Veröffentlichung der ArtNFT-Auktionsplattform, dem 'Artnet NFT 30'-Bericht und begleitenden Interviews mit den wichtigsten Akteuren ist Artnet auf dem Weg, die Anlaufstelle für NFT-Künstler, -Sammler und -Fachleute zu werden. Damit setzt sich das Unternehmen verantwortlich für Transparenz, Innovation und positive Veränderung in der Kunstbranche ein.

"Der NFT-Bericht bietet einen faszinierenden Einblick in die wachsende NFT-Community mit dem Ziel, Vertrauen und Transparenz bei der Entdeckung dieses neuen Marktes zu schaffen", erklärt Jacob Pabst, CEO von artnet. "Mit der Einführung unserer ArtNFT-Plattform, zu der auch dieser Bericht gehört, kombinieren wir die globale Reichweite, das Wissen und die fachkundige Kuratierung von artnet, um ein umfassendes Erlebnis der digitale Kunstwelt zu bieten."

Klicken Sie hier, um die ArtNFT-Plattform und den 'Artnet NFT 30'-Bericht zu entdecken und zu durchsuchen: https://www.nft.artnet.com/

Über den Sponsor APENFT stützt sich auf die zugrunde liegende Technologie der Ethereum- und TRON-Blockchains mit Unterstützung des BitTorrent-Dateisystems, der weltweit größten verteilten Speicherlösung. Ziel der APENFT-Stiftung ist es, eine dynamische Plattform für die Kreativwirtschaft bereitzustellen und gleichzeitig eine finanzielle Brücke zwischen dem Metaverse und der realen Welt zu schlagen. APENFTs außergewöhnliche Kunstsammlung von der Moderne bis heute umfasst Meisterwerke von Pablo Picasso, Andy Warhol und Alberto Giacometti neben Schlüsselwerken von Beeple, Pak, FEWOCiOUS, Mitchell F. Chan und anderen aufstrebenden Kryptokünstlern. Die kuratorische Strategie der APENFT wird von ihrem Direktor Sydney Xiong geleitet, ein Experte der Kunstwelt mit Spezialisierung auf Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst. Die APENFT Stiftung ist auch ein Partner weiterer renommierter Kunstinstitutionen wie Sotheby's und Christie's. Als führende technologiegetriebene Kunststiftung möchte APENFT ihr hochkarätiges Publikum als Katalysator nutzen, um die Entwicklung des dezentralen Metaversums zu unterstützen.

Über Artnet

Mit globalen Geboten rund um die Uhr ist Artnet Auctions der führende Online-Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunst. Neue Bieter, Käufer und Einlieferer in allen Kategorien, Regionen und demographischen Erhebungen vertrauen Artnet Auctions. Mehr Kunstwerke werden digital angeboten und gehandelt als je zuvor. Die Effizienz, der digitale Betrieb, die schnelle Bearbeitungszeit und der kontinuierliche Verkauf von Artnet Auctions sind in der Branche unübertroffen. Die Auktionsplattform ermöglicht sofortige Transaktionen mit einem nahtlosen Fluss zwischen Verkäufern, Spezialisten und Sammlern. Ergänzend zu den Online-Auktionen ist Artnet die führende Quelle für Online Recherchen in der Kunstwelt. Artnet, gegründet 1989, ist dafür verantwortlich, wie Menschen heute Kunst entdecken und sammeln. Die Preisdatenbank enthält mehr als 14 Millionen Auktionsergebnisse aus 1.900 Auktionshäusern seit dem Jahr 1985 und bietet dem Kunstmarkt ein einzigartiges Maß an Transparenz. Das Galerienetzwerk verbindet führende Galerien mit Sammlern aus der ganzen Welt und bietet den umfassendsten Überblick über zum Verkauf stehende Kunstwerke. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Einschätzungen von führenden Experten über Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen.

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt die in London ansässige Tochtergesellschaft Artnet UK Ltd.

ISIN: DE000A1K0375

LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

Kontakt: Sophie Neuendorf sneuendorf@artnet.com

Kontakt: Sophie Neuendorf Vice President

14.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de

ISIN: DE000A1K0375

WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1257280

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1257280 14.12.2021

°