DGAP-News: artnet AG: Artnets Premier Prints Auktion mit Rekordergebnissen (deutsch)

artnet AG: Artnets Premier Prints Auktion mit Rekordergebnissen

^ DGAP-News: artnet AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Sonstiges artnet AG: Artnets Premier Prints Auktion mit Rekordergebnissen

14.04.2022 / 18:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Artnets Premier Prints Auktion mit Rekordergebnissen

- 8 Auktionsrekorde erreicht, 4 Auktionsdebüts

- In Bezug auf den Wert: 106% Verkaufsrate

- 425,000 USD für Roy Lichtensteins Nude with Yellow Pillow

- Artnets bisher erfolgreichste Print Auktion

New York/ Berlin, 14. April 2022: Artnets Frühjahrsauktion Premier Prints & Multiples erzielt einen neuen Rekord als die umsatzstärkste Auktion in der Geschichte dieser Kategorie. Diese Auktion erzielte eine Verkaufsquote von 106 % sowie acht Auktionsrekorde. Die Auktion erweckte weltweites Interesse mit Bietern aus drei Kontinenten. Über die Hälfte der verkauften Kunstwerke übertrafen ihren oberen Schätzwert. Alle in der Auktion verkauften Kunstwerke übertrafen ihren unteren Schätzwert um durchschnittlich 65 %. Das Spitzenlos der Auktion war Roy Lichtensteins Nude with Yellow Pillow (Akt mit gelbem Kissen) aus dem Jahr 1994. Es wurde für 425.000 USD versteigert, mehr als das Doppelte des unteren Schätzwerts, und wurde somit zum teuersten Druckgraphik, die in diesem Jahr über die Artnet Auctions Plattform verkauft wurde. Fünf Bieter konkurrierten für dieses Werk und trieben den Preis auf einen neuen Auktionsrekord für die Grafik. Dieser Preis übertraf mit 47,000 USD den erst im letzten Jahr von Sotheby's erzielten Rekordpreis. "Dank des Vertrauens unserer Kunden und der beispielhaften Leistung des Artnet Auctions Teams haben unsere Print-Auktionen hervorragende Ergebnisse für einige wunderbare und seltene Editionen erzielt", sagte Conner Williams, Leiter der Abteilung Prints und Multiples bei Artnet Auctions. "Dieses wurde durch das lebhafte Bietgefecht für Lichtensteins Akt mit gelbem Kissen am letzten Auktionstag verdeutlicht." Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=1d343372be1128b76b99243098347f3d

Bildtitel: Roy Lichtenstein Nude with Yellow Pillow

Zu den weiteren bemerkenswerten Preisen der Auktion gehören Helen Frankenthalers 1987 entstandenes Werk Mary, Mary, das mit 16.250 USD ebenfalls mehr als das Doppelte seines unteren Schätzwertes erzielte, sowie Keith Harings 1988 entstandenes Werk Art Attack on AIDS, ein seltener Siebdruck auf Holz in kleiner Auflage, der 93.750 USD erzielte. Darüber hinaus wurde Three Clippings, ein komplettes Set dreier Werken von Jonas Wood angeboten und verkauft. Dieses war erst das zweite Mal, dass das Trio von Druckgrafiken auf einer Auktion angeboten wurde. Nach einem heftigen Bietgefecht erzielte der Set 100.000 USD, was nun zu einem der höchsten Auktionsergebnisse für ein Set von Druckgrafiken des Künstlers zählt. Colleen Cash, Artnet Auctions Vizepräsidentin, erklärte: "Druckgrafik ist seit langem eine der wichtigsten Kategorien der Artnet Auctions. Diese jüngste Auktion bestätigt die Stärke unserer Marktpositionierung, insbesondere in Bezug auf moderne und zeitgenössische Kunst der Spitzenklasse. Angesichts der Vielzahl an internationalen Geboten wurden unsere Strategie und wie die Nachfrage für den online Kauf teurer und renommierter Kunstwerke bestätigt."

Weitere Nachrichten und Publikationen zum Thema Investor-Relations finden Sie hier: http://www.artnet.com/investor-relations/

Über Artnet Artnet ist mit über 55 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Artnet wurde 1989 gegründet und hat die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 15 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unserem weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 250.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet AG bilden ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert.

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd.

ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 Kontakt: Sophie Neuendorf sneuendorf@artnet.com

14.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de

ISIN: DE000A1K0375

WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1328911

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1328911 14.04.2022

°