DGAP-News: artnet AG: Umsatz von Artnet Auctions steigt im November um 67% (deutsch)

Web-Traffic in den ersten elf Monaten 51% über Vorjahr

Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung wiedergewählt

Berlin/New York, 18. Dezember 2020- Die Berliner Artnet AG, das führende Internetunternehmen im internationalen Kunstmarkt, steigerte den Provisionsumsatz im Segment Artnet Auctions im November gegenüber dem Vorjahr um 67%. In den ersten elf Monaten verzeichnete Artnet mit Online-Auktionen einen neuen Umsatzrekord. Insgesamt ist der Provisionsumsatz von Artnet Auctions von Januar bis November 2020 um 25% auf 4,5 Millionen Dollar gestiegen. Als Anbieter reiner Online-Auktionen trotzte Artnet damit den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den globalen Kunstmarkt.

"Der große Erfolg von Artnet Auctions zeigt, dass die langjährigen Investitionen in dieses Segment richtig waren", sagte Jacob Pabst, Alleinvorstand der Artnet AG, auf der ordentlichen Hauptversammlung in dieser Woche. "Der Kunstmarkt macht sich nun endlich die Vorteile des Internets zu eigen und als Online-Marktführer ist die Artnet AG optimal positioniert, von dem tiefgreifenden und nachhaltigen digitalen Wandel zu profitieren."

Weltweit wurden im Jahr 2020 angesichts abgesagter Präsenzauktionen und eines globalen Wirtschaftsabschwungs im Vergleich zum Vorjahr bislang ein Viertel weniger Kunstwerke angeboten sowie ein Fünftel weniger verkauft. Artnet bot Marktteilnehmern eine der wenigen verbliebenen Optionen zum Kauf und Verkauf hochwertiger Kunst. Bereits Ende Oktober hatten die Umsatzerlöse von Artnet Auctions daher das Ergebnis des gesamten Vorjahres übertroffen.

Der Wirtschaftsabschwung und die Ausgangsbeschränkungen trafen die traditionellen Klienten von Artnet wie Auktionshäuser oder Galerien gleichwohl hart. Loyale Werbekunden aus der Luxusgüterbranche riegelten Filialen und Lager ab und verschoben ihre Werbekampagnen auf den Artnet-Seiten auf einen späteren Zeitpunkt. Dies führte im Vorjahresvergleich erwartungsgemäß zu niedrigeren Umsätzen der Segmente Galerien, Price Database und Advertising. Der Gesamtumsatz von Artnet in den ersten elf Monaten des Geschäftsjahres 2020 liegt mit rund 19,6 Millionen US-Dollar wie prognostiziert aber nahezu unverändert auf dem Niveau des Vorjahres.

Ungebrochen stark entwickelten sich die Seitenbesuche auf Artnet. Insgesamt stieg der Web-Traffic in den ersten elf Monaten dieses Jahres um 51%. Damit belief sich die Zahl der Seitenbesucher auf durchschnittlich 4,8 Millionen pro Monat. 2019 waren es im gleichen Zeitraum noch 3,5 Millionen pro Monat gewesen. Der starke Anstieg der Besucherzahlen hat das Potential für höhere Werbeeinnahmen in der Zukunft deutlich vergrößert und wird zu einer raschen Erholung beitragen, sobald der wirtschaftliche Druck auf die Kunden nachlässt.

Die ordentliche Hauptversammlung der Artnet AG fand am 15. Dezember pandemiebedingt virtuell statt. Die von der Gesellschaft vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat erhielten dabei die erforderliche einfache Mehrheit. Die Wahlvorschläge der Aktionäre Weng Fine Art AG und Andreas Tielebier-Langenscheidt erreichten keine Mehrheiten. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Dr. Pascal Decker zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. "Nach den für alle kraftraubenden vergangenen Monaten freue ich mich, gemeinsam mit meinen Kollegen im Aufsichtsrat und dem Vorstand Jacob Pabst meine Energie nun dem Wachstum und der Weiterentwicklung der Artnet AG zu widmen", sagte Dr. Decker. "Dabei werde ich auch den engen Austausch mit den Aktionären und Aktionärinnen suchen, um die Artnet AG in ihrer Vorreiterrolle bei der Digitalisierung des Kunstmarktes gemeinsam mit ihnen zu unterstützen." Der Aufsichtsrat wurde bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.

Über Artnet

Artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 14 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.900 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk ermöglicht es Mitgliedsgalerien, ihre Kunstwerke einem Millionenpublikum im Internet zu präsentieren. Die Auktionsplattform Artnet Auctions bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst Artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts.

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard.

ISIN: DE000A1K0375

LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de

ISIN: DE000A1K0375

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

