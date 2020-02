DGAP-News: Aspera gewinnt Großkunden in den USA (deutsch)

Aspera gewinnt Großkunden in den USA

^ DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge Aspera gewinnt Großkunden in den USA

13.02.2020 / 09:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SmartTrack steuert künftig sämtliche Microsoft-, Autodesk- und VMware-Lizenzen

Aachen, Deutschland / Boston, USA, 13. Februar 2020. Aspera, der international führende Anbieter im Bereich Software Asset Management (SAM), gab heute bekannt, dass ein globales SaaS-Technologie-Unternehmen (der Kunde) künftig Aspera SmartTrack für automatisiertes Lizenzmanagement nutzen wird. Aspera ist eine Tochtergesellschaft der USU-Gruppe. Der Kunde wird mit der Aspera Lösung seine Microsoft-, Autodesk- und VMware-Lizenzen schnell und einfach lizenzkonform einsetzen und sicherstellen können.

Als SaaS-Anbieter mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar bietet der neue Kunde Produkte und Dienstleistungen für verschiedene Branchen, darunter Landwirtschaft, Transport und Behörden. Die bestehende SAM-Anwendung sollte durch eine hochintegrierte Software-Lizenzmanagement-Lösung ersetzt werden, um die komplexen Software-Nutzungs- und -Beschaffungs-Prozesse umfassend zu optimieren. Der Kunde war sofort von den Lizenzmanagement- und Optimierungswerkzeugen von Aspera als beste technische SAM-Lösung überzeugt.

"Wir sind stolz darauf, dass Aspera mit seinen Best-In-Class-Lösungen auch diesen Kunden schnell begeistern konnte", so Mel Passarelli, Präsident und CEO von Aspera USA. "Unser neuer Kunde ist sehr anspruchsvoll und benötigt leistungsfähige und spezialisierte Tools, um zukünftig in seinen IT-Umgebungen effiziente und zielsichere Entscheidungen treffen zu können."

Aspera hat Niederlassungen in den USA, Kanada und Europa und ist mit einem weltweiten Partner-Ecosystem erfolgreich. Das Aspera-Produktportfolio umfasst Software-Lizenzlösungen für alle wichtigen Softwareanbieter und SaaS-Anwendungen. Aspera-Lösungen erlauben mittelständischen und großen Unternehmen während ihres kompletten SAM-Prozesses eine automatisierte und umfassende Kontrolle über ihre Lizenzkosten, Cloud Transition und Rechenzentrumsoptimierung.

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.aspera.com/de/ sowie unter https://www.usu.com abrufbar.

Über Aspera

Aspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren.

Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar.

Kontakt

Aspera GmbH Christoph Rösseler Head of Marketing Tel: +49 241 927870-3686 christoph.roesseler@aspera.com

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 thomas.gerick@usu.com

13.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 974619

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

974619 13.02.2020

°