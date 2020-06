DGAP-News: ATOSS Software AG: Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ist abgeschlossen (deutsch)

ATOSS Software AG: Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ist abgeschlossen

München, 12. Juni 2020

Das Grundkapital der ATOSS Software AG ist entsprechend des Hauptversammlungsbeschlusses vom 28. Mai 2020 um EUR 3.976.568,00 auf EUR 7.953.136,00 erhöht worden. Die Durchführung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wurde am 3. Juni 2020 ebenso wie die weiteren beschlossenen Satzungsänderungen in das Handelsregister eingetragen. Den Aktionären der Gesellschaft stehen aufgrund ihres bisherigen Aktienbesitzes in der ISIN DE0005104400 am 19. Juni 2020 (Record Date), abends nach Börsenschluss, im Verhältnis 1:1 neue Aktien zu, d.h. auf jede alte Aktie entfällt eine neue Aktie. Der jeweilige prozentuale Anteil eines Aktionärs am Kapital der ATOSS Software AG verändert sich hierdurch nicht.

Da sich sämtliche Aktien der ATOSS Software AG in Girosammelverwahrung befinden, brauchen die Aktionäre hinsichtlich der Zuteilung der neuen Aktien nichts zu veranlassen. Die neuen Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Börsenhandel im regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) am 17. Juni 2020 (Letzter Handelstag) zugelassen und am 18. Juni 2020 (Ex-Tag) in die Notierung aufgenommen. Die Zuteilung der neuen Aktien durch die jeweiligen Depotbanken erfolgt für die berechtigten Aktionäre am 22. Juni 2020 (Zahlbarkeitstag) mittels Depotgutschrift unter Berücksichtigung offener Börsengeschäfte.

Es wird erwartet, dass sich das Kursniveau der Aktie entsprechend anpasst. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt und notieren unter der gleichen ISIN DE0005104400 wie die alten Stückaktien.

Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird die ATOSS Aktie für Investoren, insbesondere für private Anleger, noch attraktiver und liquider.

Kontakt

ATOSS Software AG

Christof Leiber / Vorstand Rosenheimer Straße 141 h, D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 Fax: +49 (0) 89 4 27 71 - 100 investor.relations@atoss.com

Anstehende Termine: 24.07.2020 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss 10.08.2020 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 23.10.2020 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss 16.-18.11.2020 ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum

ATOSS

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 8.000 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

ATOSS Software AG
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland

ISIN: DE0005104400

WKN: 510440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1067657

