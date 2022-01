ATOSS Software AG: Rekordabschluss zum 16. Mal in Folge - Umsatz- und Ergebnisziele bei nachhaltigen Zuwächsen im Cloudgeschäft erneut übertroffen

Die ATOSS Software AG kann nach vorläufigen Zahlen erneut über ein starkes Geschäftsjahr mit neuen Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis berichten. In Summe stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf Mio. EUR 97,1. Das operative Ergebnis erhöhte sich trotz erheblicher Zukunftsinvestitionen auf Mio. EUR 27,2 (Vj. Mio. EUR 26,2). Vor dem Hintergrund der ausgezeichneten Auftragslage mit einer außergewöhnlich starken Nachfrage nach Cloudlösungen geht der Vorstand auch für das laufende Geschäftsjahr 2022 von einer Fortsetzung der Wachstums- und Erfolgsstory aus. Die Prognose für 2022 und der mittelfristige Ausblick werden angehoben.

München, 31. Januar 2022

Die ATOSS Software AG bleibt auch im Geschäftsjahr 2021 nach einem erfolgreichen Endspurt im 4. Quartal weiterhin auf Wachstumskurs und schreibt ihren anhaltenden Unternehmenserfolg mit neuen Rekorden nun schon zum sechzehnten Mal in Folge weiter fort. Diese außerordentliche Geschäftsentwicklung ist dabei vor allem auf den nachhaltigen Ausbau des Cloud Geschäfts und den dadurch bedingten zunehmenden Anteil wiederkehrender Umsatzerlöse zurückzuführen. Das Thema Workforce Management ist aus der professionellen Unternehmenssteuerung nicht mehr wegzudenken und gewinnt durch den hohen Digitalisierungsrückstand in Unternehmen und öffentlicher Verwaltung weiterhin enorme Bedeutung. So steuern bereits heute rund 12.000 Kunden in mehr als 50 Ländern ihr Unternehmen mit den digitalen Softwarelösungen von ATOSS und sorgen hierdurch für mehr Transparenz und Effizienz. Diese wichtigen Wachstumsimpulse spiegeln sich auch in den heute vorgelegten Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021 eindrucksvoll wieder.

Die große Resonanz des Cloudangebots spiegelt sich besonders deutlich in den beeindruckenden Zahlen zur Auftragslage wieder. Hervorzuheben ist hier die erneut dynamisch zweistellige Steigerung des Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) um 77 Prozent auf Mio. EUR 23,5 (Vj. Mio. EUR 13,3). Des Weiteren ist es gelungen, den Anteil der Auftragseingänge für Cloud & Subskriptionen an den gesamten Auftragseingängen für Software sehr deutlich auf 68 Prozent auszubauen. Zum Vergleich: im Geschäfts-jahr 2020 lag der Anteil der Cloud-Auftragseingänge noch bei 42 Prozent. In Summe steigerte die Gesellschaft den normalisierten Wert ihrer Gesamtsoftwarelizenzauftragseingänge gegenüber dem Vorjahr mit 28 Prozent um mehr als ein Viertel auf Mio. EUR 38,2 EUR (Vj. Mio. EUR 29,8). Dies wirkt sich im Rahmen des Cloud Geschäftsmodels kurz- und mittelfristig positiv auf die Geschäftsentwicklung aus.

Bereits die Geschäftsentwicklung in 2021 lag daher oberhalb der Erwartungen der Gesellschaft. So stieg der Softwareumsatz im Zeitraum Januar bis Dezember 2021 in Summe sehr deutlich um 18 Prozent auf Mio. EUR 66,0 (Vj. Mio. EUR 56,0). Dies entspricht einem Anteil an den gesamten Umsätzen des Konzerns von 68 Prozent (Vj. 65 Prozent). Besonders hervorzuheben ist hierbei der Ausbau der Umsätze aus Cloud und Subskriptionen, die nachhaltig um 54 Prozent auf Mio. EUR 19,9 (Vj. Mio. EUR 12,9) gesteigert werden konnten. Die seit Jahren positive Entwicklung der Softwarewartung setzte sich ebenfalls fort. Hier stiegen die Umsätze um 9 Prozent auf Mio. EUR 28,9 (Vj. Mio. EUR 26,6). Insgesamt erhöhte sich der Anteil der wiederkehrenden Erlöse an den gesamten Umsatzerlösen - und damit das zentrale Schlüsselelement des künftigen Wachstums der Gesellschaft - weiter planmäßig und beläuft sich nun auf über 50 Prozent (Vj. 46 Prozent). Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten - ausgehend von dem bereits sehr hohen Vorjahreswert - auf Mio. EUR 25,2 (Vj. Mio. EUR 24,1) ausgebaut werden.

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) bewegt sich ungeachtet der im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Aufwendungen - insbesondere für R&D im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der ATOSS-Softwarelösungen sowie höherer Personalkosten aus dem internationalen Ausbau der Kapazitäten im Bereich Sales mit 28 Prozent (Vj. 30 Prozent) weiterhin auf hohem Niveau. Auch bei weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie beispielsweise der Liquidität, wird die starke Performance und anhaltende hohe Stabilität des Geschäftsmodells von ATOSS sichtbar. So stieg die Liquidität im abgelaufenen Geschäftsjahr zweistellig um 24 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 50,4 (Vj. Mio. EUR 40,5).

Auf Basis der erfolgreichen Geschäftsentwicklung, der sehr erfreulichen Auftragslage und der weiterhin exzellenten Wachstumsaussichten in allen adressierten Märkten im In- und Ausland geht der Vorstand auch für das Geschäftsjahr 2022 von einer Fortsetzung der Rekordentwicklung aus und hebt die Umsatzprognose auf Mio. EUR 110 (zuvor: Mio. EUR 106) an. Die Prognose für die EBIT-Marge bleibt unverändert bei jedenfalls 25 Prozent. Der mittelfristige Ausblick der jährlichen Wachstumsraten für den Gesamtumsatz bis 2025 erhöht sich auf 13 bis 17 Prozent.

Basierend auf der langfristigen Dividendenpolitik, die eine Ausschüttungsquote von 75 Prozent bezogen auf das Ergebnis pro Aktie vorsieht, wird der Vorstand dem Aufsichtsrat im Rahmen seines Gewinnverwendungsbeschlusses eine Dividende von EUR 1,82 je Aktie (Vj. EUR 1,67 je Aktie) vorschlagen. Die Hauptversammlung wird am 29. April 2022 über den Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltungsorgane beschließen.

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: JAHRESVERGLEICH IN TEUR

01.01.2021 Anteil am 01.01.2020 Anteil am Veränderung - Gesamtum- - Gesamtum- 2021 zu 31.12.2021 satz 31.12.2020 satz 2020

Umsatz 97.066 100% 86.053 100% 13% Software 65.971 68% 56.045 65% 18% Lizenzen 17.177 18% 16.509 19% 4% Wartung 28.934 30% 26.600 31% 9% Cloud & 19.860 20% 12.937 15% 54% Subskrip- tionen Beratung 25.243 26% 24.103 28% 5% Hardware 4.373 5% 3.915 5% 12% Sonstiges 1.481 2% 1.989 2% -26%

EBITDA 31.352 32% 29.759 35% 5% EBIT 27.244 28% 26.165 30% 4% EBT 27.706 29% 26.198 30% 6% Nettoergeb- 19.343 20% 17.714 21% 9% nis Cash Flow 26.284 27% 23.206 27% 13% Liquidität 50.360 40.488 24% (1/2) EPS in 2,43 2,23 9% Euro Mitarbei- 630 557 13% ter (3) KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR

Umsatz 27.534 23.807 22.775 22.951 24.932 Software 18.922 16.127 15.562 15.360 16.736 Lizenzen 5.485 3.615 3.708 4.369 6.090 Wartung 7.334 7.517 7.222 6.862 6.868 Cloud & Subskriptionen 6.103 4.995 4.631 4.130 3.779 Beratung 7.200 5.924 5.831 6.288 6.580 Hardware 1.052 1.262 1.056 1.003 1.162 Sonstiges 361 495 326 299 453

EBITDA 9.929 7.571 6.898 6.953 9.705 EBIT 8.678 6.590 5.815 6.161 8.808 EBIT-Marge in % 32% 28% 26% 27% 35% EBT 8.936 6.774 5.856 6.139 8.588 Nettoergebnis 6.669 4.416 4.113 4.145 5.795 Cash Flow 2.249 15.981 960 7.094(4) 744 Liquidität (1/2) 50.360 49.069 33.808 46.567 40.488 EPS in Euro 0,84 0,55 0,52 0,52 0,73 Mitarbeiter (3) 630 612 588 571 557 (1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (2) Dividende von EUR 1,67 je Aktie am 05.05.2021 (TEUR 13.282; Vj. TEUR 10.140) (3) zum Quartals-/Jahresende (4) Zahl korrigiert in der Pressemeldung vom 26.07.2021 zur Pressemeldung vom 26.04.2021

Anstehende Termine: 11.03.2022 Veröffentlichung Geschäftsbericht 11.03.2022 Bilanzpressekonferenz 26.04.2022 Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss 29.04.2022 Ordentliche Hauptversammlung 2022 25.07.2022 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss 12.08.2022 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 24.10.2022 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss 28.-30.11.2022 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum

ATOSS

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 12.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

ATOSS Software AG Christof Leiber / CFO Rosenheimer Straße 141 h D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 Fax: +49 (0) 89 4 27 71 - 100 investor.relations@atoss.com

