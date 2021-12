DGAP-News: Aufsichtsrat der Epigenomics AG beruft Jens Ravens als Chief Financial Officer (deutsch)

Aufsichtsrat der Epigenomics AG beruft Jens Ravens als Chief Financial Officer

Aufsichtsrat der Epigenomics AG beruft Jens Ravens als Chief Financial Officer

* Jens Ravens ist eine international erfahrene Führungskraft mit umfassender Expertise in den Bereichen Controlling, Finance, M&A, IT, Recht und Personalwesen

* Neuer Chief Financial Officer beginnt am 1. Februar 2022

Berlin (Deutschland) und San Diego, CA (USA), 14. Dezember 2021 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen"), ein auf Onkologie spezialisiertes Molekulardiagnostik-Unternehmen, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Jens Ravens mit Wirkung zum 1. Februar 2022 zum Chief Financial Officer ernannt hat. Jens Ravens, der über umfangreiche Führungserfahrung im Finanzbereich verfügt, wird Mitglied des Vorstands von Epigenomics werden und die Finanz- und Verwaltungsfunktionen des Unternehmens leiten.

Jens Ravens (52) verfügt über mehr als 20 Jahre Managementerfahrung im Bereich Finanzen in verschiedenen europäischen Unternehmen. Zuvor hatte er diverse Positionen bei der Hermes Gruppe, Hamburg, Teil der OTTO Gruppe, inne, überwiegend als Vice President Controlling & Finance sowie Compliance & Risk Management Officer. Dort trug er die Finanzverantwortung für Tochter- und Landesgesellschaften sowie die Kostenverantwortung und die Gewinnkontrollverantwortung. Zuvor war Jens Ravens CFO und Geschäftsführer bei Pleon Germany in Düsseldorf und fungierte in Personalunion auch als CFO der Pleon Europe in London. Davor war er als Finanzdirektor und Mitglied des Vorstands bei Interseroh CDI S.A. in Paris, Frankreich tätig. Er begann seine Karriere bei der Deutschen Bank, wo er im Bereich Equity Sales / Investment Banking arbeitete. Jens Ravens hält einen bilingualen, betriebswirtschaftlichen Studienabschluss (lic.rer.pol.) mit Auszeichnung von der Universität Fribourg, Schweiz, und hat das Advanced Management Program bei INSEAD in Fontainebleau, Frankreich, abgeschlossen.

Heino von Prondzynski, Vorsitzender des Aufsichtsrates: "Wir freuen uns sehr, dass Jens mit seiner tiefgreifenden Managementerfahrung sowie seiner umfassenden Expertise im Finanzbereich als CFO zur Epigenomics AG stößt. Wir sind uns sicher, dass Jens die notwendige Führung im Finanzbereich übernehmen wird, um die strategische Vision des Unternehmens umzusetzen."

"Ich freue mich darauf, Teil des Epigenomics-Teams zu werden", sagte Jens Ravens. "Epigenomics hat eine enorme Chance vor sich und ich freue mich darauf, in einem so innovativen Unternehmen eine Führungsrolle zu übernehmen."

Während der Übergangsphase wird der derzeitige EVP Finance, Albert Weber, das Unternehmen wie angekündigt weiterhin als Berater unterstützen.

Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das sich auf Bluttests für die Früherkennung von Krebs spezialisiert hat. Basierend auf seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie zum Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Das führende Produkt von Epigenomics ist der Bluttest Epi proColon(R) für die Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) zugelassen und wird in den Vereinigten Staaten und Europa sowie in anderen ausgewählten Ländern vermarktet. HCCBloodTest, ein Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das CE-Zeichen für die Vermarktung in Europa erhalten.

