DGAP-News: Aufsichtsrat der Pyrum Innovations AG verlängert den Vertrag mit CEO Pascal Klein und beruft Kai Winkelmann in den Vorstand (deutsch)

Aufsichtsrat der Pyrum Innovations AG verlängert den Vertrag mit CEO Pascal Klein und beruft Kai Winkelmann in den Vorstand

Aufsichtsrat der Pyrum Innovations AG verlängert den Vertrag mit CEO Pascal Klein und beruft Kai Winkelmann in den Vorstand

* Vertrag mit Pascal Klein vorzeitig bis 2028 verlängert

* Kai Winkelmann wird als CFO in den Vorstand berufen

Dillingen / Saar, 30. März 2022 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum"), die als Pionierunternehmen mit ihrer Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat den Vertrag mit CEO Pascal Klein vorzeitig um fünf Jahre bis zum 1. Februar 2028 verlängert hat. Herr Klein hat 2008 die Pyrum Innovations ESC GmbH mitgegründet und war von 2008 bis 2018 geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Seit dem Rechtsform- und Namenswechsel des Unternehmens in die Pyrum Innovations AG im Jahr 2018 ist er CEO des Unternehmens.

Darüber hinaus wird Kai Winkelmann zum 1. April 2022 für drei Jahre als CFO in den Vorstand des Unternehmens berufen. Herr Winkelmann ist seit Februar 2021 kaufmännischer Leiter der Pyrum Innovations AG und hat in dieser Funktion maßgeblich zum erfolgreichen IPO an der Börse Oslo beigetragen. Vor seiner Zeit bei Pyrum war Kai Winkelmann unter anderem Handelsleiter bei der Investmentbank Pareto Securities AS sowie Generalbevollmächtigter der equinet Bank AG.

Alf Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Pascal Klein hat seit der Gründung 2008 enorm viel Arbeit und noch mehr Herzblut in Pyrum investiert. Die Entwicklung der einzigartigen Technologie sowie der starke Wachstumskurs des Unternehmens in den letzten Jahren wären ohne ihn nicht möglich gewesen. Mit dem Börsengang im vergangenen Jahr sowie den Partnerschaften, beispielsweise mit BASF, Continental und Schwalbe, tritt das Unternehmen nun in die nächste Entwicklungsstufe und wir sind sehr froh, dass Pascal Klein die nächsten Schritte weiterhin federführend begleitet. Gleichzeitig freuen wir uns, dass Kai Winkelmann als neuer CFO das Vorstandsteam mit seiner tiefgreifenden Expertise im Finanzbereich verstärkt. Der erfolgreiche Börsengang ist auch sein Verdienst und wir sind uns sicher, dass er die für die ambitionierten Ziele notwendige Führung im Finanzbereich übernehmen wird."

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei vollkommen energieautark, spart einen Großteil der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO2-Emissionen ein und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert.

Kontakt

IR.on AG Frederic Hilke Tel: +49 221 9140 970

Pyrum Innovations AG Dieselstraße 8 66763 Dillingen / Saar E-Mail: presse@pyrum.net https://www.pyrum.net

Pyrum Innovations AG Dieselstraße 8 66763 Dillingen/Saar Deutschland

ISIN: DE000A2G8ZX8

WKN: A2G8ZX EQS News ID: 1314843

1314843 30.03.2022

