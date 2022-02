DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities Tochter Ideal Shopping Direct veräußert ihre Ideal World TV- und Web-Kanäle (deutsch)

AURELIUS Equity Opportunities Tochter Ideal Shopping Direct veräußert ihre Ideal World TV- und Web-Kanäle

München, 17. Februar 2022 - Ideal Shopping Direct, eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ( ISIN: DE000A0JK2A8 ), hat ihr verbliebenes Geschäft, die TV- und Web-Kanäle unter dem Namen Ideal World, an den britischen Unternehmer und Investor Hamish Morjaria verkauft. Mit dieser Transaktion ist der Ausstieg von AURELIUS abgeschlossen. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurde am 15. Februar 2021 abgeschlossen. Im Januar hatte AURELIUS die TV- und Web-Kanäle, die unter dem Namen Create & Craft firmieren, verkauft.

Ideal World ist ein Multikanal-Home-Shopping-Anbieter, der 24 Stunden am Tag über terrestrisches und Satellitenfernsehen im Vereinigten Königreich sowie über Online-Kanäle ausgestrahlt wird. Der Kanal wird außerdem täglich drei Stunden lang auf einem der beliebtesten Fernsehsender des Vereinigten Königreichs, ITV, und auf STV ausgestrahlt. Darüber hinaus betreibt Ideal World einen E-Commerce-Shop, Ideal World Online, in dem alle Produkte über die Website www.idealworld.tv erworben werden können. Mit über 600.000 Kunden hat sich Ideal World auf Lifestyle-Produkte spezialisiert, darunter Haus, Freizeit und Mode. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Peterborough, Großbritannien, wo es neben seinem Vertriebszentrum über spezielle Einrichtungen für die Produktion und Übertragung von Shows verfügt.

Hamish Morjaria ist ein britischer Unternehmer und Investor und derzeit Vorsitzender des Tech-Innovators FETCH GROUP, welcher Lösungen für den Zahlungsverkehr vor Ort anbietet. Herr Morjaria verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in den Bereichen globale Technologie, Vertrieb, Groß- und Einzelhandel.

