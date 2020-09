DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities: Zum Tod von Steffen Schiefer (deutsch)

AURELIUS Equity Opportunities: Zum Tod von Steffen Schiefer

München, 7. September 2020 - In tiefer Trauer gibt die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ( ISIN DE000A0JK2A8 ) den Tod von Steffen Schiefer bekannt, der nach schwerer Krankheit am 4. September 2020 verstorben ist. Steffen Schiefer hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Herr Schiefer war trotz seiner schweren Erkrankung bis zuletzt mit vollem Einsatz für AURELIUS tätig. Zuletzt war er Chief Financial Officer im Vorstand der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. Dieses Amt legte er aufgrund der fortschreitenden Krankheit mit Wirkung zum 31. August 2020 nieder.

Nach seinem betriebswirtschaftlichen Studium an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt/M. war Steffen Schiefer bei der DAX gelisteten Metallgesellschaft AG in Frankfurt/M. tätig. 1996 wechselte er zur ProSiebenSat.1 Media AG in Unterföhring bei München, begleitete den Börsengang und war dort verantwortlich für den Aufbau des Bereichs Konzernbilanzierung. Zuletzt war er dort Vice President Group Accounting und zudem Finanzvorstand der wetter.com AG, einem Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1 Gruppe.

Mitte 2008 kam Steffen Schiefer als Director Finance zu AURELIUS und war seit Mitte 2012 CFO der AURELIUS Gruppe. Er verantwortete in dieser Funktion die Bereiche interne und externe Rechnungslegung sowie Bewertung, Steuern, Treasury und Revision.

"Steffen Schiefer hat die AURELIUS Gruppe über ein Jahrzehnt mitgeformt und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens geleistet. Wir trauern um einen Freund, Mitstreiter und Kollegen, und möchten im Namen aller Mitarbeiter der AURELIUS Gruppe und ihrer Portfoliounternehmen, unserer Geschäftspartner und Aktionäre unseren tiefverbundenen Dank für Steffens Lebensleistung zum Ausdruck bringen. In Gedanken sind wir in dieser schweren Zeit bei seiner Familie", sagte Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.

"Ich habe die Zusammenarbeit mit Steffen Schiefer über all die gemeinsamen Jahre sehr geschätzt. Seine Verlässlichkeit, professionelle Ruhe und dabei menschliche Wärme machten ihn zu einem sehr angenehmen Gesprächspartner. Auch im Namen meiner Aufsichtsratskollegen möchte ich seiner Familie unser tiefes Beileid aussprechen", so Dirk Roesing, Aufsichtsratsvorsitzender der AURELIUS Management SE.

