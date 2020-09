DGAP-News: AURELIUS Konzerntochter Scholl Footwear verkauft australisches Distributionsgeschäft an Global Footcare Group (deutsch)

AURELIUS Konzerntochter Scholl Footwear verkauft australisches Distributionsgeschäft an Global Footcare Group

München / Melbourne / Mailand, 21. September 2020 - Scholl Footwear, eine Konzerntochter der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ( ISIN: DE000A0JK2A8 ), verkauft ihr australisches Distributionsgeschäft an die Global Footcare Group mit Sitz in Coomera, Queensland, Australien. Der strategische Käufer Global Footcare ist auf den Vertrieb und die Vermarktung von Komfortschuhen spezialisiert und wird das Geschäft mit Scholl-Schuhen in Australien und Neuseeland über den Großhandel als auch über Spezialvertriebswege wie Apotheken, medizinische Fachkräfte und den Schuhfachhandel weiter vorantreiben.

Der Verkauf ist Teil der globalen Strategie von Scholl Footwear, über starke regionale Partner und Branchenexperten zusätzliches Wachstum zu generieren und die Ertragssituation mittels Lizenz- und Distributionspartnerschaften weiter zu stärken .

In Europa betreibt Scholl Footwear sein Geschäft über den Firmensitz in Mailand, Italien, von dem aus Design-/Kollektionsentwicklung, Marketing sowie das Distributions- und Lizenzgeschäft gesteuert werden. Das asiatische Geschäft wird über den APAC Hub weiterentwickelt, wobei der Ausbau von Lizenzpartnerschaften hierbei eine tragende Rolle spielt.

"Global Footcare ist ein starker Partner für die Vermarktung unserer Produkte in Australien und Neuseeland, insbesondere durch seine langjährige Erfahrung als Distributor für Scholl Footwear über den medizinischen Vertriebsweg in Australien und Neuseeland, seine lokale Präsenz sowie Kundennähe. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit", so Tobias Klaiber, verantwortlicher Manager der Scholl Footwear. "Über ähnliche Konzepte denken wir auch für weitere Märkte in der APAC-Region nach."

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in verschiedenen Branchen. Mit einem Team von rund 100 eigenen Operations Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen Entwicklung. Aktuell erzielen 24 Konzernunternehmen mit rund 13.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,0 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und Konzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

