DGAP-News: AURELIUS' Portfoliounternehmen European Imaging Group schließt Übernahme von CameraNU.nl B.V. erfolgreich ab (deutsch)

AURELIUS' Portfoliounternehmen European Imaging Group schließt Übernahme von CameraNU.nl B.V. erfolgreich ab

^ DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme AURELIUS' Portfoliounternehmen European Imaging Group schließt Übernahme von CameraNU.nl B.V. erfolgreich ab

24.02.2022 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AURELIUS' Portfoliounternehmen European Imaging Group schließt Übernahme von CameraNU.nl B.V. erfolgreich ab

- CameraNU.nl B.V., ein führender spezialisierter Omnichannel-Einzelhändler für Kameras und Zubehör, wird Teil der European Imaging Group

- Umsatz der European Imaging Group steigt auf über 300 Mio. EUR

München, 24. Februar 2022 - Die European Imaging Group, eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ( ISIN: DE000A0JK2A8 ), hat die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der CameraNU.nl B.V. ("CameraNU") von den Gründern erfolgreich abgeschlossen. Durch den Erwerb kann die European Imaging Group, Europas Nr. 1 Omni-Channel-Anbieter von Foto- und Videoausrüstung für Enthusiasten und Profis, nicht nur ihre marktführende Position in den Benelux-Ländern ausbauen, sondern auch ihren Umsatz auf über 300 Mio. Euro pro Jahr steigern.

"Mit dem Erwerb von CameraNU integrieren wir ein Unternehmen, das genau wie die übrige EIG für exzellente Beratung, beste Auswahl und vielfältigen Service über alle Verkaufskanäle hinweg steht", so Philipp Linge, Group CFO der European Imaging Group. "CameraNu passt damit perfekt in unsere regionale Expansionsstrategie in Europa, die wir mit weiteren Add-on-Akquisitionen auch zukünftig fortsetzen wollen."

"Ich freue mich, EIG auf so einem starken Wachstumspfad zu sehen. Die Gruppe hat sich in den vergangenen Monaten toll weiterentwickelt - hierbei werden unsere operativen Experten auch zukünftig unterstützen", so Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. "Add-on-Akquisitionen sind als dritte Investmentsäule ein integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Hierdurch können wir bestehende Unternehmen strategisch weiter ausbauen und dadurch Wert für alle Stakeholder schaffen. Wir haben auch bei anderen Portfoliounternehmen interessante Übernahmekandidaten in der Pipeline."

CameraNU wurde 2003 von Johan van Slooten und Wilco de Vries gegründet und hat sich seitdem zum größten unabhängigen Omnichannel-Fachhändler für Kameras und Zubehör in den Niederlanden entwickelt. Das Produktsortiment richtet sich an Amateur-, semiprofessionelle und professionelle Fotografen und Videofilmer. CameraNU zeichnet sich durch eine bemerkenswerte und preisgekrönte Online-Plattform ("Website van het Jaar 2021"), seine sechs Einzelhandelsgeschäfte in den Niederlanden und seinen umfassenden Kundenservice aus. Sowohl organisch als auch durch Akquisitionen hat das niederländische Einzelhandelsunternehmen in der Vergangenheit ein starkes Wachstum erzielt.

Innerhalb der European Imaging Group wird CameraNU seinen starken Wachstumskurs fortsetzen und vom Austausch bewährter Methoden mit den marktführenden EIG-Unternehmen Calumet Photographic und Wex Photo Video profitieren, beides starke europäische Akteure im Foto- und Videoeinzelhandel. Im Rahmen einer paneuropäischen Wachstumsstrategie wird die European Imaging Group zusammen mit dem AURELIUS Expertenteam CameraNU dabei unterstützen, sein erhebliches Potenzial als Multi-Channel-Händler auszuschöpfen und die operativen Prozesse des Unternehmens weiter zu verbessern.

ÜBER DIE EUROPEAN IMAGING GROUP Die European Imaging Group (EIG") ist Europas Nr. 1 unter den Omnichannel-Fachhändlern für Foto und Video. EIG ist regional mit verschiedenen Marken tätig, darunter Calumet Photographic in Deutschland und Wex Photo Video in Großbritannien. Seit der Übernahme durch Aurelius ist EIG sowohl organisch als auch durch Akquisitionen gewachsen und erzielt in Großbritannien, Deutschland, Belgien und den Niederlanden einen Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter https://european-imaging-group.com

ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.

Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT AURELIUS Gruppe Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de

24.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de

ISIN: DE000A0JK2A8

WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1286987

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1286987 24.02.2022

°