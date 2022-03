DGAP-News: Aurora Solar Technologies erwirbt BT Imaging zur Wachstumsbeschleunigung (deutsch)

Aurora Solar Technologies erwirbt BT Imaging zur Wachstumsbeschleunigung

North Vancouver, British Columbia. 3. März 2022) - Aurora Solar Technologies Inc. (TSXV: ACU) ("Aurora" oder das "Unternehmen") gibt die Pläne zur Übernahme von BT Imaging Pty Ltd. ("BTi") bekannt.

BTi, ein privates australisches Unternehmen, ist ein etablierter Marktführer auf dem Gebiet der Photolumineszenz (PL)-Bildgebung für die Inspektion von PV-Materialien und die Qualitätskontrolle während der Produktion sowie für den Einsatz im Labor während der Produktentwicklung. Die Produkte von BTi werden in verschiedenen Bereichen der PV-Lieferkette eingesetzt - von Siliziumbarren und Wafern bis hin zu fertigen Zellen. Sie sind in Industrieanlagen und praktisch allen großen Forschungsinstituten in Asien, Europa und Nordamerika zu finden.

Die Übernahme wird Auroras Wachstum beschleunigen, indem sie ergänzende Qualitätskontrollinstrumente mit Auroras InsightTM Data Science Plattform kombiniert. Dadurch wird der Wert von Insight durch zusätzliche Datenquellen und neue Funktionen für eine bessere Optimierung und Kontrolle der Produktionsprozesse gesteigert. BTis Produkte und starke Marke werden das kombinierte Unternehmen als Vorreiter mit einem integrierten systembasierten Ansatz zur Prozesskontrolle positionieren, der durch die Datenanalyse der Insight-Plattform vorangetrieben wird.

Photolumineszenz ist ein Phänomen, bei dem ein Material sichtbares Licht absorbiert und als Reaktion darauf infrarotes (IR) Licht ausstrahlt. Bei der PL-Bildgebung wird das Material mit einer Lichtquelle angeregt und ein Sensor, z. B. eine IR-Kamera, verwendet, um eine räumlich aufgelöste Karte dieser IR-Strahlung zu erstellen. Damit lassen sich Materialeigenschaften, die den Wirkungsgrad von Solarzellen und -modulen beeinflussen, erkennen und quantifizieren. Die von der PL-Bildgebung über das Rohmaterial und den Herstellungsprozess der Solarzellen gelieferten Daten ergänzen die Daten von Zelltestern (z. B. von unserem Partner Wavelabs) und unsere DM-Messdaten.

Aurora hat angeboten, BTi durch eine Aktientransaktion in Höhe von 16,2 Mio. Dollar (kanadische Dollar) zu erwerben, basierend auf einem Aurora-Aktienkurs von 0,20 CAD. Das Angebot erfolgt im Rahmen eines Aktienkaufvertrags zwischen den Aktionären von BTi und Aurora (das "Angebot"). Das Angebot von Aurora wurde zunächst von 63 % aller BTi-Aktionäre, einschließlich 81 % der Vorzugsaktionäre, angenommen, was den Weg für den Erwerb aller BTi-Aktien auf der Grundlage der Aktionärsvereinbarungen ebnet. Der Erwerbspreis im Rahmen des Angebots ist in einen festen und einen variablen Betrag von 13,4 Mio. CAD bzw. 2,8 Mio. CAD unterteilt. Die von Aurora an die BTi-Aktionäre auszugebende Gesamtgegenleistung wird 81.000.000 Stammaktien nicht überschreiten. Der variable Betrag unterliegt den üblichen Anpassungen der Geschäftsentwicklung, die den variablen Betrag reduzieren könnten. Dieses Angebot beinhaltet eine 16-monatige Treuhandphase für die an die BTi-Aktionäre ausgegebenen Stammaktien, in der die Aktien in gleichen Tranchen jeweils vier, 10 und 16 Monate nach Abschluss der Transaktion freigegeben werden.

Die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 31. Mai 2022 abgeschlossen und ist so strukturiert, dass alle Aktionäre an dem durch den Zusammenschluss entstehenden Wertsteigerungspotenzial teilhaben können. Das Angebot unterliegt der Annahme durch die TSX Venture Exchange, den üblichen Abschlussbedingungen einschließlich des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung und dem Erwerb von 100 % der BTi-Aktien. Die Transaktion wurde vom Board of Directors der Aurora genehmigt. Stifel Nicolaus Canada Inc. und Baker McKenzie LLP waren als Finanz- bzw. Rechtsberater für Aurora tätig.

Nach Abschluss der Transaktion wird Aurora in einer stärkeren Position sein, um seine Meilensteine zu erreichen, und eine klar definierte Kapitalmarktstrategie besitzen, um das den Shareholder-Value und die Liquidität steigernde Wachstum zu unterstützen.

Zu den erwarteten Vorteilen dieser Transaktion gehören unter anderem folgende:

- Gewinnsteigernd, basierend auf zusätzlichem Umsatz und Cashflow.

- Erwerb einer starken Marke und Produktlinie, unterstützt durch über 80 Patente.

- Erweiterung der Produktlinie des Unternehmens, um ein größerer Anbieter zu werden, der seinen Kunden integrierte Systeme liefert.

- Diversifizierung nach Produkten, Kunden und Regionen.

- Erweiterung von Auroras chinesischer Präsenz in Bezug auf Kunden, Vertriebskapazitäten, technische Ressourcen und Produktlieferkette.

- Stärkung der strategischen Beziehungen, einschließlich BTis Partnerschaft mit der School of Photovoltaics and Renewable Energy Engineering der University of New South Wales, einem globalen Kompetenzzentrum der PV-Industrie.

- Größere Breite und Tiefe der Kompetenzen und Fähigkeiten, vom Vertrieb bis zur Software.

- Synergien in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Cross-Selling von Produkten und Verwaltung.

- Ausweitung der institutionellen Beteiligung.

"Wir freuen uns, diese strategische Akquisition bekannt zu geben, die die kommerzielle Entwicklung unserer Lösungen für Prozesskontrolle und Ertragsmanagement stärkt und beschleunigt", sagte Gordon Deans, Chief Executive Officer von Aurora. "In Zukunft werden wir uns darauf konzentrieren, diese positive Entwicklung zu nutzen, indem wir beide Unternehmen wirksam nutzen und unser Insight Data-Science-Produkt auf den Markt bringen, um das Wachstum voranzutreiben und unsere Kunden mit einem Industriestandard für Ertragsmanagement- und Prozesskontrollsysteme zu unterstützen."

Über Aurora Solar Technologies:

Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Bereitstellung von Inline-Prozesskontroll- und Ertragsmanagementlösungen für Solarzellenhersteller. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern.

Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und angesehensten Solarzellenherstellern verwendet. Aurora hat seine Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China, sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU), und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Auroras Website finden Sie unter www.aurorasolartech.com.

