DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. erhält Auftrag von einem in China ansässigen Hersteller (deutsch)

Aurora Solar Technologies Inc. erhält Auftrag von einem in China ansässigen Hersteller

14.04.2020 / 14:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

North Vancouver, Kanada, 14. April 2020 - Aurora Solar Technologies Inc. (TSX.V: ACU) (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen einen weiteren Auftrag für 3 DM-Messsysteme erhalten hat. Dieser Auftrag kommt von einem bestehenden Kunden und baut auf unserem wachsenden Geschäft in China weiter auf.

"Dieser Auftrag von einem bestehenden Kunden setzt Auroras Wachstum und die Eroberung des Marktes in China weiter fort", sagte Gordon Deans, Chief Executive Officer von Aurora. Der Auftrag zeigt erneut die Kontinuität unseres Geschäfts in China zu diesem Zeitpunkt, und wir schätzen weiterhin das Vertrauen, das unsere Kunden in die Lösungen von Aurora gesetzt haben", fügte er hinzu.

Aurora erwartet, dass diese DM-Messsysteme in diesem Quartal des laufenden Geschäftsjahres ausgeliefert werden.

Über Aurora Solar Technologies

Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Lieferung von Inline-Prozessmessungs-, Analyse- und Steuerungsanlagen für Hersteller von Solarzellen. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern.

Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und angesehensten Solarzellenherstellern verwendet. Aurora hat seine Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China, sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU), und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Auroras Webpräsenz findet sich unter www.aurorasolartech.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jake Bouma Corporate Development Tel. +1-604-317 3936 corpcom@aurorasolartech.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurora Solar Technologies Inc. 930 West 1st Street, Suite 223 V7P 3N4 North Vancouver Kanada

ISIN: CA05207J1084

WKN: A14T2F Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto Stock Exchange Venture EQS News ID: 1021095

