North Vancouver, 30. November 2021 - Aurora Solar Technologies Inc. (TSX.V: ACU) "Aurora", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Shanghai Baibart Intelligent Technology Co. Ltd. ("Baibart") über die Entwicklung und Lieferung von Systemen zur Verfolgung von Silizium-Wafern geschlossen hat, die mit Auroras Data-Science-Produkt InsightTM auf dem großen chinesischen Markt eingesetzt werden sollen. Diese Vereinbarung ergänzt unsere zuvor angekündigte Partnerschaft mit WAVELABS und ermöglicht es Aurora, das Wafer-Tracking als Teil seiner Insight-Plattform breiter und schneller für die Ausbeutesteuerung und die Optimierung der Solarzellenproduktion anzubieten. Die Wafer-Tracking-Lösung mit Baibart wird mit Insight im Rahmen des kürzlich angekündigten Evaluierungsprojekts in China integriert.

Silizium-Wafer sind das Ausgangsmaterial für die Herstellung von Solarzellen. Die Verfolgung (Tracking) dieser Wafer durch die Zellfertigungsanlage ist notwendig, um Insight die Möglichkeit zu geben, die von den End-of-Line-Zelltestern erhaltenen Informationen über die Zelleffizienz mit bestimmten Verarbeitungsanlagen in der Anlage zu korrelieren. Während einige Zellhersteller ihre eigenen Wafer-Tracking-Systeme haben, verfügen viele noch nicht über diese Fähigkeit. Baibarts IoT-basierte Tracking-Technologie wird in Insight integriert, um Wafer-Chargen in Echtzeit durch eine Zellfertigungsanlage zu verfolgen, sodass Aurora alle potenziellen Insight-Kunden, mit oder ohne bestehendes Wafer-Tracking, mit einer integrierten Lösung ansprechen kann.

"Wir sind sehr erfreut, diese Vereinbarung mit Baibart bekannt zu geben", sagte Gordon Deans, Auroras Chief Executive Officer. "Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung von Auroras Vision, einen neuen Industriestandard zu schaffen, indem wir die Ausbeute bei der Herstellung von Solarzellen durch intelligente Auswertung und Analyse der verfügbaren Daten verbessern. Mittels unserer Partnerschaft mit WAVELABS beschleunigen wir unsere Fähigkeit, allen Zellherstellern auf allen Produktionsebenen schnell eine Lösung für eine bessere Leistung und Rentabilität ihrer Produktionsabläufe zu bieten."

"Wir sind begeistert, den Solarzellenherstellern in Zusammenarbeit mit Aurora unsere bewährte Materialverfolgungstechnologie zur Verfügung zu stellen", sagte Wen Meiyou, President von Baibart. "Wir glauben, dass die Verwendung unserer Systeme mit Insight eine überzeugende Lösung für Auroras Kunden sein wird."

Über Aurora Solar Technologies Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Lieferung von Inline-Prozessmessungs-, Analyse- und Steuerungsanlagen für Hersteller von Solarzellen. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern.

Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und angesehensten Solarzellenherstellern verwendet. Aurora hat seine Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China, sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU), und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Auroras Website finden Sie unter www.aurorasolartech.com.

Über Baibart Intelligent Technology: Baibart Intelligent Technology ist ein in Shanghai ansässiger Anbieter von Lösungen für Material- und Produktidentifikation, Positionierung und Rückverfolgbarkeit. Die industriellen IoT-Lösungen des Unternehmens, die RFID-, QR-Code- und visuelle Identifikationstechnologie nutzen, werden in der Lagerhaltung, Logistik und industriellen Produktion in China eingesetzt. Zu den jüngsten Projekten gehören die Entwicklung und Bereitstellung komplexer Lösungen, z. B. für die Fertigung von Aufzugsteilen und die End-of-Line-Montage unter Verwendung einer kombinierten RFID- und QR-Identifikation. Baibarts Systeme eignen sich sowohl für die Einzelteil- als auch für die Chargenverfolgung und sind mit mehr als 95 % der Schnittstellen intelligenter Geräte kompatibel, was eine breite Marktanwendung ermöglicht.

Jake Bouma Corporate Development Tel. +1 (604) 317-3936 corpcomm@aurorasolartech.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurora Solar Technologies Inc. 788 Harbourside Drive, Suite 100 V7P 3R7 North Vancouver, BC Kanada

ISIN: CA05207J1084

WKN: A14T2F Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto Stock Exchange Venture EQS News ID: 1253043

