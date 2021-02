DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. schließt erste Evaluierungsvereinbarung für InsightTM ab (deutsch)

Aurora Solar Technologies Inc. schließt erste Evaluierungsvereinbarung für InsightTM ab

North Vancouver, 25. Februar 2021 - Aurora Solar Technologies Inc. (TSX.V: ACU) ("Aurora", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einem strategischen Technologieführer in der Herstellung von Solarzellen eine Vereinbarung für ihre Bewertung der ersten Version des Data-Science-Produkt InsightTM für die Optimierung der Solarzellenproduktionsleistung, genannt "Insight Essentials", geschlossen hat.

Insight Essentials ist das erste einer geplanten Reihe von Insight-Versionen, die sich auf die anlagenweite Visualisierung und Berichterstellung von Erträgen (und Qualitätskontrollen) konzentrieren. Zukünftige Versionen des Produkts werden Inline-Messsysteme wie Auroras DM-Produktfamilie integrieren und einen Mehrwert bieten sowie ein vollständig integriertes System für das Ertrags- und Qualitätskontrollmanagement in der Solarzellenherstellung bereitstellen. Aurora hat seine Insight-Plattform unter Verwendung von Branchen-Know-how zusammen mit neuartigen geschützten Algorithmen und Technologien entwickelt, um die großen Datenmengen zu bewerten, die während der Herstellung von Solarzellen gesammelt werden. Insight Essentials wertet diese Daten aus, um den Hersteller in Echtzeit darüber zu informieren, wie gut seine Produktionsanlagen arbeiten, wo Probleme auftreten können oder wo Ertrag oder Qualität verbessert werden können. Da Kunden den Wert von Insight Essentials erkennen, kann die Insight Data Science-Plattform weiterentwickelt werden, um zusätzlichen Wert für Kunden zu schaffen, die Wettbewerbsvorteile suchen.

Die Hauptziele dieses Evaluierungsprojekts sind die Ermittlung des Ertragsmanagements und das Kosteneinsparungspotenzials von Insight Essentials bei der Qualitätskontrolle sowie die Quantifizierung des Geschäftsmodells für die Verwendung als abonnementbasiertes Produkt in einer Produktionsumgebung mit hohen Stückzahlen. Das Projekt wird voraussichtlich im März 2021 beginnen, zunächst 90 Tage dauern und innerhalb von 180 Tagen vollständig abgeschlossen sein.

"Wir freuen uns sehr, dieses Evaluierungsprojekt mit einem der Technologieführer der Branche bekannt zu geben", sagte Gordon Deans, Chief Executive Officer der Aurora. "Sie sind langjährige Aurora-Kunden und wir schätzen ihre Unterstützung bei der Umsetzung unserer Vision, einen neuen Industriestandard zu schaffen, indem wir den Ertrag und die Leistungsmessung der Solarzellenherstellung durch intelligente Datengewinnung und Analyse der verfügbaren Daten verbessern."

Das Unternehmen hat seinen Mitarbeitern, leitenden Angestellten, Directors und Beratern 3.050.000 Optionen gewährt, die für einen Zeitraum von fünf Jahren zu 0,54 Dollar ausgeübt werden können.

Über Aurora Solar Technologies

Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Lieferung von Inline-Prozessmessungs-, Analyse- und Steuerungsanlagen für Hersteller von Solarzellen. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern.

Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und angesehensten Solarzellenherstellern verwendet. Aurora hat seine Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China, sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU), und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Auroras Website findet sich unter www.aurorasolartech.com.

