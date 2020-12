Aurora Solar Technologies Inc.: WAVELABS und Aurora Solar Technologies geben strategische Partnerschaft für die Integration und Vermarktung ihrer InsightTM- und LED-Solarsimulatorprodukte bekannt

North Vancouver, Kanada, und Leipzig, 1. Dezember 2020. Aurora Solar Technologies Inc. (TSX.V: ACU) ("Aurora") und WAVELABS Solar Metrology Systems GmbH ("WAVELABS") geben eine strategische Partnerschaft für die Integration von Auroras Data-Science-Produkt InsightTM für die Optimierung der Solarzellenproduktionsleistung mit den Solarzellentestgeräten der WAVELABS bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft wird WAVELABS eine spezielle Zelltestfunktionalität und Daten bereitstellen, die in Auroras erweiterten Versionen des Insight-Produkts verwendet werden können. Die Unternehmen werden im Bereich Werbung, Vermarktung und dem Vertrieb ihrer jeweiligen Produkte zusammenarbeiten.

WAVELABS' Solarzellentestgeräte revolutionieren die Solarindustrie, indem sie eine nahezu perfekte Effizienzmessung am Ende der Solarzellenfertigungslinie ermöglichen. Die Produkte der WAVELABS verwenden eine geschützte LED-Lichtquelle für die Sonnenlichtsimulation und können auch während des Tests Zellen beleuchten, um zusätzliche Informationen für die Analysealgorithmen der Produktionslinienleistung in Auroras Insight (TM) -Produkt bereitzustellen.

Ein Solarzellentestgerät, auch als Solarsimulator oder IV-Testgerät bekannt, führt am Ende einer Solarzellenproduktionslinie einen Test an jedem fertigen Produkt durch. Jede Zelle wird einem simulierten Sonnenlichtblitz ausgesetzt und anschließend nach ihren elektrischen Eigenschaften (Strom, Spannung, Leistung usw.) klassifiziert. Diese Klassifizierung wird verwendet, um die Zellen zur Bewertung in Kategorien zu sortieren und später zu Solarmodulen zusammenzubauen.

Auroras InsightTM ist ein neuartiges Produkt, das mithilfe geschützter Algorithmen die großen Datenmengen auswertet, die während der Solarzellenherstellung vom Zellentestgerät gesammelt werden. Das Produkt wertet diese Daten aus, um dem Hersteller in Echtzeit mitzuteilen, wie gut seine Produktionsanlagen arbeiten, wo Probleme auftreten können oder wo die Produktion verbessert werden kann.

Die strategische Partnerschaft bietet beiden Unternehmen die Möglichkeit des Co-Marketings und der Entwicklung zusätzlicher Mehrwertmerkmale und Funktionalität in ihren entsprechenden Produkten, um das jeweilige Geschäftswachstum zu beschleunigen.

"Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit WAVELABS bekannt zu geben", sagte Gordon Deans, Chief Executive Officer von Aurora. "Die einzigartigen Fähigkeiten ihrer renommierten und einzigartigen LED-Solarzellentestgeräte passen hervorragend zu unserem Data-Science-Produkt Insight. Auroras Vision ist es, einen neuen Industriestandard zu schaffen, indem die Produktionsleistung bei der Solarzellenherstellung und die Leistungsmessung durch intelligentes Data-Mining und Analyse der verfügbaren Daten verbessert werden."

"Die Optimierungsmöglichkeiten der Produktionslinie durch Auroras Insight-Produkt in Kombination mit unserem marktführenden LED-Solarsimulator werden unseren Kunden starke Vorteile bringen. Dies unterstützt unsere Vision, dass Solar zum billigsten und intelligentesten Weg zur Energieerzeugung werden wird", sagte Dr. Torsten Brammer, Chief Executive Officer der WAVELABS. "Mit Blick auf das Jahr 2021 freuen wir uns darauf, unser Geschäft in Partnerschaft mit Aurora auszubauen."

WAVELABS LED-Solarzellentestgeräte definieren die End-of-Line-Tests der nächsten Generation und steuern weltweit bereits mehr als 40 GW an Solarzellenproduktionskapazität. WAVELABS verwendet die geschützte LED-Technologie, um Sonnenlicht zu simulieren, was über die Industriestandards hinausgeht. "LED's Copy The Sun" - Nur LEDs bieten die Kombination aus niedrigen Betriebskosten, hoher Zuverlässigkeit und sehr flexiblen Beleuchtungsspezifikationen. WAVELABS LED-Solarzellentestgeräte sind daher die perfekte Plattform, um wesentliche Mehrwertvorteile in die Produktion zu integrieren.

Über Aurora Solar Technologies

Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Lieferung von Inline-Prozessmessungs-, Analyse- und Steuerungsanlagen für Hersteller von Solarzellen. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern.

Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und angesehensten Solarzellenherstellern verwendet. Aurora hat seine Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China, sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU), und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Auroras Website findet sich unter www.aurorasolartech.com.

Über die WAVELABS Solar Metrology Systems GmbH:

Die WAVELABS Solar Metrology Systems GmbH entwickelt und fertigt weltweit führende LED-Solarsimulatoren. Wir glauben, dass Solarenergie bald die Stromquelle Nummer eins sein wird. Es ist unsere Mission, der gesamten Wertschöpfungskette der Solarherstellung, angefangen bei Forschungs- und Entwicklungslabors über Fabriken bis hin zu Solarparks, die bestmögliche solare Messausrüstung zur Verfügung zu stellen. Wir halten die höchsten Qualitätsstandards ein und innovieren endlos, um Wert für unsere Kunden zu schaffen. Mit unserer aktuellen Initiative "Take the Lab to the Fab" setzen wir unser Know-how ein, um unseren Kunden dabei zu helfen, dass sie die modernsten Laboranalysemethoden in die Fertigungsstätten bringen.

WAVELABS hat ihren Hauptsitz in Leipzig und eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Münster. Deutschland ist solide fundiert und hält das Qualitätsversprechen "Made in Germany" ein. Wir betreuen weltweit mehr als 80 Kunden. Darunter befinden sich alle großen Forschungs- und Entwicklungsinstitute für Solarenergie und die meisten der zehn größten Solarzellenhersteller. Etwa ein Drittel aller jährlich produzierten Solarzellen sieht das Licht eines WAVELABS-Solarzellentestgeräts, bevor sie die echte Sonne sehen. WAVELABS' Website findet sich unter www.wavelabs.de.

