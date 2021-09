DGAP-News: Aurubis AG: Ausgezeichneter Klimaschutz: Aurubis gewinnt den Responsible-Care-Wettbewerb des VCI (deutsch)

Aurubis AG: Ausgezeichneter Klimaschutz: Aurubis gewinnt den Responsible-Care-Wettbewerb des VCI

^ DGAP-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges Aurubis AG: Ausgezeichneter Klimaschutz: Aurubis gewinnt den Responsible-Care-Wettbewerb des VCI

03.09.2021 / 12:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ausgezeichneter Klimaschutz: Aurubis gewinnt den Responsible-Care-Wettbewerb des VCI

- Verband der Chemischen Industrie (VCI) Deutschland zeichnet innovative Projekte zum Umwelt- und Klimaschutz aus

- Aurubis-Pilotprojekt zur Verwendung von klimaneutralem Wasserstoff in der Kupferproduktion auf Platz 1

- Aurubis auf dem Weg zum effizientesten und nachhaltigsten integrierten Hüttennetzwerk weltweit

- CEO Roland Harings: "Wasserstoff als Prozessgas gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wir testen, wie das in der Praxis umsetzbar ist"

Hamburg, 03. September 2021 - Die Aurubis AG gewinnt den diesjährigen Responsible-Care-Wettbewerb des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). Damit zeichnet der Branchenverband ein innovatives Pilotprojekt zur Dekarbonisierung des Kupferprozesses aus, das Aurubis im Mai 2021 im Hamburger Werk gestartet hat. Das Multimetall-Unternehmen verwendet dabei erstmals klimaneutralen Wasserstoff als Reduktionsmittel von Kupfer im Anodenofen und ersetzt ohne Qualitätsverluste das heute im Prozess eingesetzte Erdgas. Aurubis leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz: Während bei der Nutzung von Erdgas Kohlendioxid anfällt, entsteht bei Wasserstoff lediglich Wasserdampf. Hierdurch können signifikante Emissionsreduzierungen erzielt werden - das Einsparpotenzial allein für den Ersatz von Erdgas im Anodenofen am Aurubis-Standort in Hamburg beträgt jährlich 6.200 Tonnen CO2. Aufgrund der chemischen Eigenschaften von Wasserstoff erwartet Aurubis zudem Effizienzsteigerungen. "Der Einsatz von Wasserstoff als Prozessgas in der Metallproduktion ist längst keine Zukunftsmusik mehr", erklärt Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG. "Wir testen, wie das in der Praxis umsetzbar ist. Hier und jetzt."

Die Fachjury des VCI würdigt mit der Auszeichnung den innovativen Ansatz von Aurubis und ist überzeugt, dass das Projekt nicht nur in Europa wegweisend in der Kupfer- und Nichteisenmetallindustrie sein wird. Der Responsible-Care-Wettbewerb zeichnet seit 30 Jahren Unternehmen aus, die freiwillig mehr für Umwelt- und Klimaschutz sowie Arbeitssicherheit leisten, als es Gesetze vorschreiben. In diesem Jahr haben insgesamt 92 Projekte an dem Wettbewerb unter dem Titel "Unser Beitrag zum Klimaschutz" teilgenommen. Aurubis wurde heute im Rahmen einer digitalen Preisverleihung als bundesweiter Sieger ausgezeichnet.

Pionierarbeit für den industriellen Wasserstoffeinsatz

In einer umfangreichen Testreihe setzt Aurubis seit dem 27. Mai Wasserstoff im industriellen Maßstab für die Produktion einer Kupferanode ein und erprobt die Verwendung von klimaneutralem Wasserstoff im kontinuierlichen Betrieb noch bis in den Herbst 2021. Diese Versuchsreihe wird von der Freien und Hansestadt Hamburg finanziell unterstützt. Parallel dazu arbeitet Aurubis gemeinsam mit 50 weiteren Partnern - darunter Universitäten und Unternehmen - im industriellen Verbundprojekt "Norddeutsches Reallabor" an der Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Durch dieses vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Projekt können zukünftig weitere signifikante Emissionsreduzierungen erzielt werden.

"Wir sind überzeugt, dass der Nutzung von Wasserstoff eine entscheidende Rolle für den erfolgreichen Klimaschutz nicht nur in energieintensiven Industrien zukommt", sagt Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG. "Als Multimetall-Unternehmen und einer der größten Kupferrecycler der Welt sind wir schon seit langem Vorreiter bei klimaschonenden Verfahren. Das stellen wir mit unserem Wasserstoff-Pilotprojekt in Hamburg nun einmal mehr unter Beweis. Wir freuen uns, dass der VCI unser Engagement würdigt und nun ausgezeichnet hat."

Der CO2-Fußabdruck von Aurubis liegt schon heute deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Bereits die bestehenden Verfahren, die Aurubis einsetzt, emittieren nach derzeitigen Erhebungen weniger als die Hälfte CO2 pro Tonne Kupfer als im weltweiten Durchschnitt sämtlicher Wettbewerber. Mit dem Wasserstoff-Piloten geht Aurubis nun konsequent den nächsten Schritt. "Wir leisten hier, im besten Sinne, Pionierarbeit und freuen uns deshalb über die Würdigung unserer Bemühungen durch den VCI", sagt Ulf Gehrckens, Senior Vice President Corporate Energy & Climate Affairs bei Aurubis, während der Preisverleihung. "Denn wir zeigen beispielhaft und ganz konkret, wie auch energieintensive Industrien den Weg in die umweltfreundliche Zukunft gestalten können. Das geht nur mit Wasserstoff oder direkter Elektrifizierung."

Aurubis bekennt sich zu dem Ziel, bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden. Das Unternehmen hat sich über die Science-Based-Targets-Initiative wissenschaftsbasierte, ambitionierte Ziele zur Senkung der CO2-Emissionen gesetzt und setzt dieses Bekenntnis in entsprechenden Projekten um. Dazu zählen unter anderem die Nutzung von industrieller Fernwärme, Power-to-Steam-Verfahren sowie der Einsatz und Einkauf von Sonnen- und Windenergie zur nachhaltigen Stromerzeugung.

Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com

03.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurubis AG Hovestrasse 50 20539 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78 Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30 E-Mail: a.seidler@aurubis.com Internet: www.aurubis.com

ISIN: DE0006766504

WKN: 676650 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1231140

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1231140 03.09.2021

°