DGAP-News: Auszeichnung für den Geschäftsbericht der Vaudoise-Gruppe (deutsch)

Auszeichnung für den Geschäftsbericht der Vaudoise-Gruppe

^ EQS Group-News: Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges Auszeichnung für den Geschäftsbericht der Vaudoise-Gruppe

22.09.2021 / 11:30

Lausanne, 22. September 2021 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen wurde für das Design ihres Jahresberichts 2020 ausgezeichnet. Dieser Preis wurde im Rahmen der vom HarbourClub am 21. September 2021 in Zürich organisierten Zeremonie des Schweizer Geschäftsberichte-Ratings verliehen. Die Vaudoise ist sehr stolz auf die Auszeichnung für das Design der gedruckten und digitalen Ausgaben des Jahresberichts 2020. Das elegante und kreative Konzept der Lausanner Agentur Essencedesign rückt die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens in den Vordergrund.

Im Jahresbericht 2020 wird die Nachhaltigkeitsstrategie der Vaudoise-Gruppe vorgestellt und dabei das Engagement des Unternehmens und die besondere Sorgfalt hervorgehoben, mit der die nachhaltige Wende erzielt werden soll. Für die Druckversion entschied sich die Vaudoise für FSC(R)-zertifiziertes Recyclingpapier und für eine Umschlagsseite mit Papier zum Pflanzen, das ihre Mitarbeitenden, Genossenschafter und Aktionäre ausprobieren konnten. Die Farben wurden bewusst reduziert und der Druck mit einem CO2-Zertifikat von myclimate kompensiert. Verschiedene Mandalas, bestehend aus kunstvoll angebrachten Baumsamen, sorgen für Auflockerung und zeigen symbolisch auf, dass die Vaudoise ihre Nachhaltigkeitsstrategie zum Keimen bringt.

Eine nachhaltige und digitale Wende Zum ersten Mal hat die Vaudoise-Gruppe für ihren Jahresbericht auch eine Microsite erstellt. Das Design schliesst an der gedruckten Version an und ist dank des Online-Formats mit vielen Animationen und Video-Formaten angereichert. Das Konzept und die Umsetzung des Designs des Geschäftsberichts 2020 kommen der talentierten Lausanner Agentur Essencedesign zu, die auf elegante und kreative Weise die nachhaltige Wende der Vaudoise ausdrückt.

Der Preis des Schweizer Geschäftsberichte-Ratings wird vom HarbourClub vergeben, der 100 Verantwortliche der Unternehmenskommunikation verschiedener Schweizer Unternehmen vereinigt. Diese Auszeichnung würdigt die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der Vaudoise-Gruppe und der Agentur Essencedesign, die anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des Unternehmens 2020 bereits eine Kassette mit zwei Büchern und eine Website erstellt hatte.

Jahresbericht 2020 - digitale Version

Jahresbericht 2020 - gedruckte Version bestellen

Kassette mit zwei Büchern zum 125-Jahr-Jubiläum bestellen

Harbour Club - Ranking der Jahresberichte

Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch.

Kontakt für Medienschaffende: Carole Morgenthaler, Pressesprecherin, Vaudoise Versicherungen, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise gehört zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1650 Mitarbeitende, darunter rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2021 hat sie so 40 Millionen verteilt.

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vaudoise Assurances Place de Milan 1001 Lausanne Schweiz Telefon: 0216188080 E-Mail: info@vaudoise.ch Internet: www.vaudoise.ch

ISIN: CH0021545667 Valorennummer: 2154566 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1235176

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1235176 22.09.2021

°