DGAP-News: AUTO1 Group SE: Anpfiff im Olympiastadion: Autohero neuer Hauptsponsor von Hertha BSC (deutsch)

AUTO1 Group SE: Anpfiff im Olympiastadion: Autohero neuer Hauptsponsor von Hertha BSC

PRESSEMITTEILUNG

Anpfiff im Olympiastadion: Autohero neuer Hauptsponsor von Hertha BSC

Autohero, der Onlineshop für geprüfte Gebrauchtwagen, wird neuer Hauptsponsor von Hertha BSC. Die Partnerschaft des Berliner Digitalunternehmens mit dem deutschen Hauptstadtklub beginnt im Sommer 2021 und wird auf mindestens zwei Jahre geschlossen.

Berlin, den 4. Juni 2021 - Vor dem Start der neuen Fußball-Bundesliga Saison 2021/22 steht mit Autohero der neue Hauptsponsor von Hertha BSC fest. Künftig wird das Emblem des Berliner Onlineshops prominent auf der Brust der Herthaner zu sehen sein, weitere umfassende Werbemaßnahmen sind im Vereinsumfeld geplant. Fokus der Zusammenarbeit soll auch auf der gemeinsamen Ansprache der Berliner Fußballfans liegen, online und live vor Ort während der Heimspiele von Hertha BSC.

Für das E-Commerce-Unternehmen aus Berlin ist die heutige Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit der "alten Dame", die offiziell zum 1. Juli 2021 startet, der nächste große Meilenstein in der noch jungen Firmengeschichte. Es ist das erste Engagement Autoheros im deutschen Fußball, das auf die jüngst verkündete Serienpartnerschaft mit der DTM, Europas führender Rennserie, für das Jahr 2021 folgt.

"Wir sind stolz, mit dem Hauptstadtclub einen starken Partner an unserer Seite zu haben. Mit Autohero, dem innovativen Onlineshop für Gebrauchtwagen, haben wir wie Hertha BSC Großes vor und freuen uns darauf, unsere Berliner Erfolgsgeschichte von jetzt an zusammen zu schreiben," so Christian Bertermann, Co-Founder & CEO AUTO1 Group SE. Hamza Saber, Geschäftsführer Autohero & SVP Northern Europe AUTO1 Group SE ergänzt: "Wir sind überzeugt, dass der Online-Autokauf die mit Abstand beste Kauferfahrung bietet und die Zukunft ist. Mit Hertha BSC als Partner, inspirieren wir gemeinsam neue Wege beim Autokauf zu gehen und schaffen in der großen Fußball-Fangemeinde Berührungspunkte mit unserer Marke Autohero." Sören Lange, SVP Product & Marketing rundet die Partnerschaft ab: "Wir sind stolz mit Hertha BSC, einer Traditionsmarke der Bundesliga zu kooperieren. Mit unserer Präsenz auf den Trikots, den Banden und durch eine Vielzahl gemeinsamer Aktionen im Vereinsumfeld, können wir die Bekanntheit von Autohero unter den 45 Millionen Fußballbegeisterten als innovativste Möglichkeit des Autokaufs weiter steigern."

"Wir haben in den vergangenen Wochen im Akquisitionsprozess für den neuen Hauptsponsor viele intensive Gespräche geführt. Mit Autohero, dem innovativen Onlineshop für Gebrauchtwagen, haben wir den Partner gefunden, der außerordentlich gut zu Hertha BSC passt. Autohero revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt, befindet sich auf klarem Wachstumskurs, kommt aus Berlin und ist somit ein perfekter Fit zu unseren Ambitionen. Wir freuen uns sehr auf die neue Partnerschaft. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei unserem bisherigen Hauptpartner Homeday für die erfolgreiche und auch im Juni noch laufende gute Zusammenarbeit bedanken", sagt Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hertha BSC.

Weitere Informationen auf www.autohero.com/de/sport/

Social Media: YouTube: www.youtube.com/channel/UC-Hr4ZRn5ZYjkARBhHUo2ow Instagram: www.instagram.com/autohero_de

Über Autohero Die Autohero GmbH ist eine Marke der AUTO1 Group Operations SE und ermöglicht seinen Kunden einen bequemen, sicheren und individuellen Gebrauchtwagenkauf. Das Unternehmen bietet seine Fahrzeuge durchweg mit dem Autohero-Qualitätsstandard zum Kauf an. Käufer profitieren darüber hinaus von einer deutschlandweiten Lieferung des Fahrzeuges wahlweise in einen Showroom in der Nähe oder direkt vor die Haustür. Neben 21 Tage Geld-zurück-Garantie, verfügen die Fahrzeuge über ein Jahr Garantie.

