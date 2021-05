DGAP-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 Group meldet starkes Q1-Wachstum, das Autohero-Retail Angebot hebt ab (deutsch)

AUTO1 Group SE: AUTO1 Group meldet starkes Q1-Wachstum, das Autohero-Retail Angebot hebt ab

AUTO1 Group meldet starkes Q1-Wachstum, das Autohero-Retail Angebot hebt ab

- Umsatz von 900 Mio. EUR zeigt starke Leistung angesichts der anhaltenden Covid-19-bedingten Einschränkungen

- Retailgeschäft von Autohero wächst mit 7.815 verkauften Einheiten um 87 % gegenüber dem Vorquartal

- Merchantsegment verkaufte 122.722 Einheiten, ein Anstieg von 9% gegenüber Q4 2020

- AUTO1 bestätigt die Prognose für 2021, einen Gesamtjahresumsatz von 3,8-4,2 Mrd. EUR zu erzielen

Berlin, 19. Mai 2021 - AUTO1 Group, Europas führende Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen, hat heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2021 bekannt gegeben. Sie zeigen ein deutliches Wachstum im gesamten digitalen Geschäft und signifikante Fortschritte bei der Erreichung der wichtigsten Ziele, einschließlich des Hyperwachstums der Einzelhandelsmarke Autohero.

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Nach unserem erfolgreichen Börsengang im Februar haben wir uns voll und ganz darauf konzentriert, unsere Hauptziele für 2021 zu erreichen, und ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir gemacht haben, trotz der Auswirkungen der anhaltenden Covid-19-bedingten Lockdowns in vielen unserer Märkte. Unsere Zahlen für das erste Quartal zeigen einmal mehr ein gesundes Wachstum im gesamten Unternehmen. Wir freuen uns besonders darüber, dass unser Autohero Retailangebot so abhebt. Angesichts der Entwicklung im ersten Quartal sind wir für die kommenden Monate sehr optimistisch."

Autohero, der erste volldigitale Gebrauchtwagenhändler für Verbraucher in Europa, verzeichnete ein besonders starkes Wachstum: Die Anzahl der über Autohero verkauften Einheiten stieg um fast 87% auf 7.815 Einheiten von 4.187 Einheiten im vierten Quartal 2020. Das Merchantsegment der AUTO1 Group zeigte ebenfalls ein starkes Wachstum und trotzte den Auswirkungen der anhaltenden Covid-19-bedingten Einschränkungen in vielen seiner Märkte mit einem Anstieg der C2B-Einheiten auf 106.140 Einheiten, ein Plus von 8 % gegenüber dem vierten Quartal 2020, und Einheiten im Remarketing-Kanal, die um 12 % gegenüber dem Vorquartal auf 16.582 Einheiten stiegen.

AUTO1 Group - Q1 2021 key figures

Ausblick

Die AUTO1 Group bestätigte ihr Ziel, im Gesamtjahr 2021 einen Umsatz zwischen 3,8 und 4,2 Mrd. Euro zu erzielen und einen Bruttogewinn im Bereich von 360-410 Mio. Euro mit einer bereinigten EBITDA-Marge von (2-2,5%) zu erreichen. Der Konzern strebt weiterhin ein Ziel von 592.000-638.000 verkauften Einheiten an, mit 32.000-38.000 verkauften Einheiten in seinem schnell wachsenden Autohero-Retailsegment. Innerhalb dieser Ziele erwarten wir, dass Autohero einen Absatz in der oberen Hälfte der Spanne erreichen wird, während die bereinigte EBITDA-Marge am unteren Ende der prognostizierten Ziele erwartet wird.

Die vollständigen Finanzergebnisse von AUTO1 für das erste Quartal 2021 finden Sie im Quartalsbericht und in der Ergebnispräsentation des Unternehmens auf der Seite mit den Quartalsergebnissen im Bereich Investor Relations auf der Homepage des Unternehmens.

Das H1 2021 Trading Update der AUTO1 Group wird voraussichtlich am 6. August 2021 veröffentlicht.

Die Aktien der AUTO1 Group werden im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt und sind im S-Dax Index enthalten.

Ansprechpartner Investoren und Analysten Philip Reicherstorfer Director Corporate Finance Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com

Ansprechpartnerin Medien Lisa Langlois Head of Communications Telefon: +49 160 8050129 Email: lisa.langlois@auto1-group.com

Knut Engelmann Kekst CNC Telefon: +49 174 234 2808 Email: knut.engelmann@kekstcnc.com

Über AUTO1 Group Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,8 Mrd.EUR.

Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com.

AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

