DGAP-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 Group schließt erstes Verbriefungsprogramm für Kundenfinanzierungen ab (deutsch)

AUTO1 Group SE: AUTO1 Group schließt erstes Verbriefungsprogramm für Kundenfinanzierungen ab

^ DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Finanzierung AUTO1 Group SE: AUTO1 Group schließt erstes Verbriefungsprogramm für Kundenfinanzierungen ab

06.04.2022 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUTO1 Group SE: AUTO1 Group schließt erstes Verbriefungsprogramm für Kundenfinanzierungen ab

- Erstes Verbriefungsprogramm in Höhe von 150 Mio. EUR zur Refinanzierung von Fahrzeugfinanzierungen für Autohero-Kunden

- Wichtiger Meilenstein beim Aufbau des besten Kundenerlebnisses für die Finanzierung von Gebrauchtwagen

Berlin, 6. April 2022 - Die AUTO1 Group, Europas führende Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen, gibt heute den Abschluss ihres ersten Verbriefungsprogramms (Asset-Backed-Securitization) in Partnerschaft mit der Citigroup in Höhe von 150 Mio. EUR bekannt, mit dem die Absatzfinanzierung von Autohero Fahrzeugen refinanziert werden.

Autohero, der führende volldigitale Anbieter für Gebrauchtwagen in der EU, bietet seinen Kunden in Deutschland und Österreich nun auch eine integrierte, vollständig digitale Autofinanzierung an, wodurch eine enge Verzahnung von Autokauf und Autofinanzierung in einer einzigen digitalen Transaktion geschaffen wird.

Die Verbriefung refinanziert sowohl bestehende Absatzfinanzierungen, womit sich die starke Liquiditätsposition der AUTO1-Gruppe weiter verbessert, als auch zukünftige Konsumentenfinanzierungen. Die Transaktion deckt zunächst Absatzfinanzierungen in Deutschland und Österreich ab. Sie ist jedoch so strukturiert, dass sie in Zukunft auf weitere Märkte ausgeweitet werden kann. Mit dieser Verbriefung hat die AUTO1 Group Zugang zu skalierbarem und kostengünstigem Kapital, um das Wachstum ihres integrierten Finanzierungsangebots für Autohero-Kunden zu beschleunigen. Die Fähigkeit als Autohändler die eigenen Absatzfinanzierungen im ABS-Markt zu verbriefen ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für die AUTO1 Group, das es ihr ermöglicht, den ca. 100 Milliarden Euro Autofinanzierungsmarkt in Europa zu digitalisieren.

Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: "Eingebettete, vollständig digitale Finanzierungen sind ein wichtiger Wachstumsfaktor für unser Autohero-Geschäft. Dieses Verbriefungsprogramm für Endkundenfinanzierungen ermöglicht uns zusammen mit der kürzlich angekündigten Aufstockung unserer Bestandsverbriefung ein schnelles Wachstum von Autohero bei gleichzeitiger Reduzierung der Bar-Investitionen. Diese Transaktion und das damit verbundene Vertrauen unserer Bankpartner ist auch ein wichtiger Vertrauensbeweis für unser Finanzierungsangebot und unsere Vision. Das Angebot unserer eigenen, vollständig digitalen Finanzierungsprodukte sowie deren effiziente Refinanzierung hebt uns von unseren Wettbewerbern ab und wird ein wichtiger Bestandteil unserer Vision sein, den größten und profitabelsten Autohändler Europas aufzubauen."

Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Online-Kauf und -Verkauf von Autos entwickelt. Seine lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Einzelhandelsmarke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Online-Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Gruppe im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.auto1-group.com.

Investor Relations Kontakt Alexander Enge Senior Manager Investor Relations Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com

Medien Kontakt Knut Engelmann Kekst CNC Telefon: +49 174 234 2808 Email: Knut.Engelmann@kekstcnc.com

AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Group beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Umsätze, die Rentabilität oder der Grad der Erreichung der Ziele der AUTO1 Gruppe wesentlich von dem abweichen, was in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für zukunftsgerichtete Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen.

06.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AUTO1 Group SE Bergmannstraße 72 10961 Berlin Deutschland Internet: https://www.auto1-group.com/de/

ISIN: DE000A2LQ884

WKN: A2LQ88 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1321153

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1321153 06.04.2022

°