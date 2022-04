DGAP-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 Group veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht (deutsch)

AUTO1 Group SE: AUTO1 Group veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

^ DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit AUTO1 Group SE: AUTO1 Group veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

29.04.2022 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUTO1 Group SE: AUTO1 Group veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

- Die AUTO1 Group veröffentlicht ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht, in dem sie sich verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu werden

- Der Bericht soll einen Beitrag dazu leisten, einen transparenteren und nachhaltigeren Automobilmarkt in Europa zu schaffen und den Übergang zu einer grüneren und verbraucherfreundlicheren Zukunft zu gestalten

Berlin, 29. April 2022 - Die AUTO1 Group, Europas führende Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen, hat heute ihren ersten ESG-Bericht veröffentlicht. Dort zeigt das Unternehmen, dass es sich den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung verpflichtet und entwirft einen klaren Fahrplan, wie es den europäischen Green Deal unterstützen will. In dem Bericht zeigt die AUTO1 Group, wie ihre Technologieplattform Transparenz in der bislang undurchsichtigen Gebrauchtwagenbranche fördert und gleichzeitig zu einer nachhaltigen Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks des europäischen Individualverkehrs beitragen kann. Zudem legt das Unternehmen damit wichtige nicht-finanzielle Kennzahlen nach dem SASB-Standard und der EU-Taxonomieverordnung offen. Das Multimarken-Technologieunternehmen, das den Verbrauchern die transparenteste und einfachste Möglichkeit bietet, Gebrauchtwagen zu kaufen und zu verkaufen, hat sich zum Ziel gesetzt, eine Führungsposition beim umweltfreundlichen Autohandel einzunehmen.

Gemeinsam mit ihren Partnern will die AUTO1 Group die Emissionen ihrer Lieferkette reduzieren, z. B. durch die kontinuierliche Optimierung der Lieferwege. Darüber hinaus setzt sich AUTO1 für einen transparenteren Markt für Elektrofahrzeuge ein, unter anderem durch die Mitgliedschaft in der Batterietransparenzinitiative CARA.

Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: "Die Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts ist ein Meilenstein für die AUTO1 Group und unterstreicht unser starkes Engagement für Transparenz sowie unseren Beitrag zum Aufbau einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft für unseren Planeten. Wir arbeiten aktiv daran, den Bedarf an Neuwagen zu reduzieren und beschleunigen den Übergang zu gebrauchten Elektro- und Wasserstofffahrzeugen, indem wir die beste Möglichkeit bieten, umweltfreundliche Autos online zu kaufen und zu verkaufen. Ein zentraler Bestandteil unseres Nachhaltigkeitsengagements ist die massive Ausweitung unserer Marke Autohero, die Verbrauchern eine ständig wachsende Auswahl an emissionsarmen Fahrzeugen bieten soll."

Der Nachhaltigkeitsbericht kann auf der Website von AUTO1 heruntergeladen werden: https://ir.auto1-group.com/esg_de

Über AUTO1 Group Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1.com betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen anzubieten. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2021 einen Umsatz von 4,78 Mrd. Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt.

Für weitere Informationen besuchen sie bitte www.auto1-group.com.

Investor Relations Kontakt Philip Reicherstorfer Group Treasury Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com

Medien Kontakt Knut Engelmann Kekst CNC Telefon: +49 174 234 2808 Email: Knut.Engelmann@kekstcnc.com

AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Gruppe nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der AUTO1 Gruppe wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. Daher sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Haftung oder Gewähr für zukunftsgerichtete Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

29.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AUTO1 Group SE Bergmannstraße 72 10961 Berlin Deutschland Internet: https://www.auto1-group.com/de/

ISIN: DE000A2LQ884

WKN: A2LQ88 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1339095

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1339095 29.04.2022

°