DGAP-News: Aves One AG: Aufsichtsrat bestellt Sven Meißner für weitere drei Jahre zum Vorstand (deutsch)

Aves One AG: Aufsichtsrat bestellt Sven Meißner für weitere drei Jahre zum Vorstand

Hamburg, 29. Juni 2020 - Der Aufsichtsrat der Aves One AG hat das Vorstandsmitglied Sven Meißner für weitere drei Jahre zum Vorstand bestellt. Der Bestellungszeitraum reicht bis zum 30. Juni 2023. Damit wird das gesamte Vorstandsteam langfristig den Wachstumskurs der Aves One AG weiter prägen. Die weiteren Vorstandsmitglieder Tobias Aulich und Jürgen Bauer sind noch bis Ende des Jahres 2022 bestellt.

"Ich freue mich sehr, auch künftig gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen meinen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der Aves One zu leisten. Ich bin überzeugt davon, dass sich die Gesellschaft mit dem Fokus ihrer Geschäftstätigkeit in den kommenden Jahren hervorragend weiterentwickeln kann", sagt Sven Meißner, Mitglied des Vorstands der Aves One AG. Herr Meißner ist bereits seit der Gründung bei der Aves One AG tätig. Im Februar 2018 wurde Herr Meißner in den Vorstand berufen.

"Sven Meißner hat seit den ersten Investitionen der Aves One in Logistik-Assets vor rund sieben Jahren maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Mit der Vertragsverlängerung von Herrn Meißner stellen wir Kontinuität im Management sicher und sehen uns für die Zukunft bestens aufgestellt", kommentiert Ralf Wohltmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Aves One AG, die Neubestellung.

Über die Aves One AG

Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ( ISIN: DE000A168114 ; WKN: A16811).

Weitere Informationen www.avesone.com

Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 61 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com

ISIN: DE000A168114

WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London EQS News ID: 1080939

