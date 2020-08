DGAP-News: Aves One AG baut Asset-Portfolio um 500 neue Wechselbrücken mit einem Volumen von rund EUR 4,6 Mio. weiter aus (deutsch)

Aves One AG baut Asset-Portfolio um 500 neue Wechselbrücken mit einem Volumen von rund EUR 4,6 Mio. weiter aus

Corporate News

Aves One AG baut Asset-Portfolio um 500 neue Wechselbrücken mit einem Volumen von rund EUR 4,6 Mio. weiter aus

Hamburg, 25. August 2020 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, hat 500 fabrikneue Wechselbrücken im Volumen von rund EUR 4,6 Mio. erworben. Die Auslieferung soll bis Ende des Jahres 2020 erfolgen. Sämtliche Wechselbrücken sind an das Hamburger Logistikunternehmen Hermes Germany GmbH (Hermes) vermietet. Wechselbrücken sind austauschbare Ladungsträger, die sich auf verschiedene Trägerfahrzeuge montieren lassen und überwiegend im Straßenverkehr eingesetzt werden. Ein Vorteil der Wechselbrücken ist die Verkürzung der Be- und Entladung, so dass Stand- und Wartezeiten minimiert werden können.

Auch wenn der strategische Schwerpunkt unverändert auf dem Wachstum des Rail-Portfolios liegt, ist das relativ kleinere, aber dafür margenstarke Geschäft mit Wechselbrücken weiterhin attraktiv. Mit der Transaktion wächst das Aves-Wechselbrücken-Portfolio auf knapp 9.300 Einheiten. Der Segmentbeitrag zum Jahresumsatz steigt auf rund EUR 12 Mio., was etwas mehr als 10% des im Geschäftsjahr 2019 in der Aves One AG erwirtschafteten Umsatzes entspricht. Die Nachfrage nach Wechselbrücken resultiert vor allem aus dem anhaltenden Umsatzwachstum des E-Commerce, das seit 2011 durchschnittlich um rund 11,7 Prozent pro Jahr ansteigt. Es wird prognostiziert, dass die Anzahl der Paketsendungen in Deutschland in diesem Jahr rund 3,7 Mrd. Sendungen betragen wird und bis zum Jahr 2024 auf 4,5 Mrd. Sendungen anwächst. Dabei setzen die drei großen Anbieter der Branche DHL, Hermes und dpd unter anderem auf Wechselbrücken von Aves. Mit einem Durchschnittsalter von rund 6 Jahren verfügt Aves zudem über ein sehr junges und nahezu voll vermietetes Wechselbrückenportfolio.

"Besonders hervorzuheben ist, dass sämtliche der erworbenen Einheiten langfristig an den namhaften und bonitätsstarken Marktteilnehmer Hermes vermietet sind", sagt Tobias Aulich, Mitglied des Vorstands der Aves One AG. "Der Ausbruch der Corona-Krise hat das Wachstum der E-Commerce-Branche in Deutschland beschleunigt. Analog dazu entwickelt sich auch das Paketgeschäft. Somit ist auch künftig von einer stabilen Auslastung der Transporteinheiten auszugehen", so Aulich weiter.

Über die Aves One AG

Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Mit einem jungen, ertragsstarken Guterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ( ISIN: DE000A168114 ; WKN: A16811).

Weitere Informationen www.avesone.com

Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com

Aves One AG Große Elbstrasse 61 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com

ISIN: DE000A168114

WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London EQS News ID: 1122551

