DGAP-News: Aves One AG erwirbt 1.000 neue Wechselbrücken mit einem Volumen von rund EUR 10 Mio. (deutsch)

Aves One AG erwirbt 1.000 neue Wechselbrücken mit einem Volumen von rund EUR 10 Mio.

Corporate News

Aves One AG erwirbt 1.000 neue Wechselbrücken mit einem Volumen von rund EUR 10 Mio.

Hamburg, 21. Oktober 2021 - Die Aves One AG, ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets, hat 1.000 fabrikneue Wechselbrücken für den intermodalen Warenverkehr mit einem Investitionsvolumen von etwa EUR 10 Mio. erworben. Die Auslieferung hat bereits begonnen und soll sukzessive bis Anfang des kommenden Geschäftsjahres erfolgen. Die Wechselbrücken sind langfristig an das Hamburger Logistikunternehmen Hermes vermietet. Es handelt sich um austauschbare Ladungsträger, die sich auf verschiedenen Trägerfahrzeugen transportieren lassen und speziell für die Bedürfnisse der Kurier-Express-Paket-Dienstleister (KEP) ausgestattet sind.

Die Wechselbrücken-Flotte der Aves One AG ist nahezu vollständig vermietet. Die starke Nachfrage nach Wechselbrücken resultiert vor allem aus dem anhaltenden Umsatzwachstum des E-Commerce. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Beitrag des E-Commerce zur Versorgung der Bevölkerung deutlich verstärkt und ist allein im letzten Jahr um rund 14,6 Prozent gestiegen.

"Mit dem Zukäufen haben wir unser Wechselbrücken-Portfolio weiter verjüngt und sehen uns in dem attraktiven Nischenmarkt langfristig gut aufgestellt. Zudem haben wir mit Hermes einen bonitätsstarken langfristigen Mieter für die neuen Assets gewonnen. Das Wechselbrücken-Portfolio ist eine strategische Ergänzung unseres Kerngeschäfts ,Rail'. Mit einer stetig hohen Auslastung und konstanten Cashflows ist es ein wichtiger Bestandteil unseres Wachstumspfads", kommentiert Tobias Aulich, Mitglied des Vorstands der Aves One AG.

Über die Aves One AG

Die Aves One AG ist ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets mit einem modernen und ertragsstarken Güterwagenportfolio. Aves One ist ein etablierter Teilnehmer im europäischen Schienengüterverkehrsmarkt. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung und den weiteren Ausbau des Rail-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ( ISIN: DE000A168114 ; WKN: A16811).

Weitere Informationen www.avesone.com

Kontakt Aves One AG Tobias Aulich, Vorstand T +49 (40) 238 304 600 E ir@avesone.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 61 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (40) 238 304 600 Fax: +49 (40) 238 304 699 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com

ISIN: DE000A168114

WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London EQS News ID: 1242650

