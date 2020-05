DGAP-News: Aves One bestätigt vorläufige Zahlen und setzt profitablen Wachstumskurs fort (deutsch)

Aves One bestätigt vorläufige Zahlen und setzt profitablen Wachstumskurs fort

Corporate News

Aves One bestätigt vorläufige Zahlen und setzt profitablen Wachstumskurs fort

* Konzernumsatzes steigt um rund 50 % auf EUR 116,8 Mio.

* EBITDA legt um rund 62 % zu und erreicht EUR 84,6 Mio.

* Deutliche Steigerung des EBT bereinigt auf EUR 11,1 Mio. (Vj.: EUR 2,8 Mio.)

* Positiver Ausblick: Trotz COVID-19 Umsatz und EBITDA mindestens auf dem Niveau von 2019

Hamburg, 04. Mai 2020 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandhalter im Bereich Logistik-Assets, hat den Geschäftsbericht mit den geprüften Zahlen des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht. Durch die sehr gute operative Entwicklung und den konsequenten Ausbau des Asset-Portfolios wurden alle wesentlichen Kennzahlen signifikant gesteigert. Der Konzernumsatz stieg um rund 50 % auf EUR 116,8 Mio. (Vj: EUR 77,7 Mio.). Das EBITDA erreichte mit EUR 84,6 Mio. (Vj: EUR 52,2 Mio.) ein deutliches Plus von rund 62 % gegenüber dem Vorjahr. Die für das Geschäftsjahr 2019 abgegebene Umsatz- und Ergebnisprognose wurde damit deutlich übertroffen. Sie sah einen Anstieg des Umsatzes auf mehr als EUR 110,0 Mio. und ein EBITDA von über EUR 80,0 Mio. vor. Das um die im Finanzergebnis ausgewiesenen Wechselkurseffekte bereinigte EBT liegt bei EUR 11,1 Mio. (Vj: EUR 2,8 Mio.).

"Unsere Geschäftszahlen bestätigen, dass wir mit unserem sehr jungen und optimal diversifizierten Logistik-Portfolio mit dem Schwerpunkt auf dem Rail-Segement gut aufgestellt sind. Die Auslastungsqouten sind in Zeiten der COVID-19-Pandemie weiterhin auf einem hohen Niveau. Auch im aktuell anspruchsvollen Marktumfeld ergeben sich für fokussierte Investoren wie Aves One Wachstumsopportunitäten. Diese wollen wir nutzen und unser Rail-Portfolio im Geschäftsjahr 2020 weiter ausbauen", sagt Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG.

Bei der Prognose für das laufende Geschäftsjahr bleibt der Vorstand in Zeiten der COVID-19-Pandemie vorsichtig, aber optimistisch. Aves One plant, trotz der aktuellen Herausforderungen bei Umsatz und EBITDA zumindest das Vorjahresniveau zu erreichen. Die Prognose wird im Jahresverlauf präzisiert, sobald sich die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Geschäftsverlauf konkretisieren lassen.

Der Geschäftsbericht für das Berichtsjahr 2019 ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.avesone.com/de/aves_investoren_publikationen_finanzberichte.php.

Uber die Aves One AG Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ( ISIN: DE000A168114 ; WKN: A16811).

Weitere Informationen www.avesone.com

Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com

Kontakt: Bernhard Ihde - Investment Manager - Aves One AG Große Elbstraße 61 D-22767 Hamburg T +49 (40) 696 528-413 F +49 (40) 696 528-359 ihde@avesone.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 61 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com

ISIN: DE000A168114

WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London EQS News ID: 1035117

