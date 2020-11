DGAP-News: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Zwischenmitteilung Q1 2020/21 (deutsch)

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Zwischenmitteilung Q1 2020/21

^ DGAP-News: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Zwischenmitteilung Q1 2020/21

13.11.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 einen Umsatz von TEUR 2.447 und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 187 verzeichnen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden TEUR 2.168 Umsatzerlöse und TEUR 393 sonstige betriebliche Erträge realisiert. Somit lag die Betriebsleistung mit TEUR 2.634 um TEUR 73 über dem Vorjahresquartal. Bei den Umsätzen des ersten Quartals handelt es sich im Wesentlichen um Umsätze aus bestehenden Wartungs- und ASP-Verträgen sowie aus Service- und Beratungsleistungen.

Die bezogenen Leistungen in Höhe von TEUR 269 (Q1 2019/20: TEUR 173) betreffen produktbezogene Dienstleistungen. Die Personalkosten lagen im Berichtsquartal bei TEUR 1.543 (Q1 2019/20: TEUR 1.658). Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal (TEUR 283) im ersten Quartal 2020/21 auf TEUR 359 angestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 340 (Q1 2019/20: TEUR 435) enthalten im Wesentlichen Fuhrparkkosten im Teilkonzern Salzburg, Kosten für Versicherungen, Kommunikationskosten sowie Beratungs- und Prüfungs-kosten.

Im Berichtsquartal wurde ein operatives Ergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von TEUR 123 (Q1 2019/20: TEUR 12) und ein EBITDA von TEUR 495 (Q1 2019/20: TEUR 295) erzielt. Das Finanzergebnis ist bedingt durch die Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen negativ (TEUR -42 im Berichtsquartal und TEUR -42 in der Vergleichsperiode). Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) betrug im Berichtsquartal TEUR 81 (2019/20: TEUR -30). Unter Berücksichtigung der latenten Steuern und der Steuern vom Einkommen und Ertrag ergibt sich ein Periodenergebnis von TEUR 21 (Q1 2019/20: TEUR -29).

Im Berichtsquartal ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen in der Vermögensstruktur. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind von TEUR 1.652 auf TEUR 1.469 gesunken. Die liquiden Mittel sind von TEUR 1.389 im Vergleichszeitraum auf TEUR 1.247 gesunken. Die Liquidität ist auch weiterhin durch laufende Einnahmen gesichert. Die Bilanzsumme zum 30.09.2020 (TEUR 27.190) ist um TEUR 750 gegenüber dem 30.09.2019 (TEUR 27.940) gesunken. Das Eigenkapital in Höhe von TEUR 12.726 ist im Vergleich zum 30.09.2019 um TEUR 121 gesunken. Die Eigenkapitalquote beläuft sich damit auf 46,8 %. Die langfristigen Verbindlichkeiten (TEUR 8.650, 30.09.2019: TEUR 9.417) sind durch planmäßige Tilgung von Leasingverbindlichkeiten um TEUR 767 gesunken. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind von TEUR 5.676 im Vorjahresquartal auf TEUR 5.814 im Berichtsquartal gestiegen. Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Kreditinstituten sind im Berichtsquartal in Höhe von TEUR 1.500 in Anspruch genommen worden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 101 angestiegen, Vertragsverbindlichkeiten gemäß IFRS 15, sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind im Vergleich zum 30.09.2019 um TEUR 36 gestiegen.

Die Mitarbeiterzahl betrug im Durchschnitt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 105 Mitarbeiter sowie 2 Vorstände. Im Vergleichs-zeitraum des Vorjahres waren es 99 Mitarbeiter und 2 Vorstände.

Der B+S Konzern bietet eine umfassende und leistungsfähige Produktpalette an. Im Einzelnen umfasst dies den gesamten Zahlungsverkehr einschließlich SEPA (credit-transfer und direct debit), Treasury und Trading, Währungs- und Risikomanagement sowie Electronic Banking. Für die gesamte Produktpalette bietet B+S die Wartung und den Betrieb an.

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft strebt für das laufende Geschäftsjahr ein positives Ergebnis gemäß Prognose an. Die Realisierung dieser Zielsetzung ist jedoch auch von äußeren Faktoren, wie beispielsweise dem Kunden- oder dem Marktumfeld, deren zukünftige Entwicklung nicht exakt vorhergesehen werden kann, abhängig. Bezüglich der Chancen und Risiken wird auf den Geschäftsbericht 2019/20 verwiesen.

Ansprechpartner: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft Wilhelm Berger Vorstand E-Mail: ir@bs-ag.com

13.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft Elsenheimerstr. 57 80687 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 74119-0 Fax: +49 (0)89 74119-599 E-Mail: office@bs-ag.com Internet: www.bs-ag.com

ISIN: DE0001262152

WKN: 126215 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1147954

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1147954 13.11.2020

°