DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: Ergebnisse der Hauptversammlung zum Finanzjahr 2019/20 der BRAIN AG (deutsch)

Zwingenberg, 10. März 2021

Ergebnisse der Hauptversammlung zum Finanzjahr 2019/20 der BRAIN AG

* Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet

* Aktionäre stimmen für Änderung des Firmennamens zu BRAIN Biotech AG

* Aktionärsmehrheit genehmigt Kapitalvorratsbeschlüsse

Bei der heutigen Hauptversammlung der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) wurden Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet. Alle gestellten Anträge wurden von den teilnehmenden Aktionären angenommen, darunter die Vorratsbeschlüsse zu bedingten und genehmigten Kapital sowie der Antrag auf Änderung des Firmennamens in BRAIN Biotech AG. BRAIN hat sich seit der Gründung vor 28 Jahren von einem forschungsgetriebenen und netzwerkorientierten Biotech-Startup zu einem produktionsorientierten, integrierten Unternehmen mit starkem wissenschaftlichen Fundament entwickelt. Diese Entwicklung soll sich künftig auch im Namen widerspiegeln.

Vorstandsvorsitzender Adriaan Moelker fasst weitere positive Entwicklungen der BRAIN zusammen: "Unsere Entwicklungspipeline konnten wir auf sieben erfolgversprechende F&E-Programme fokussieren; wir haben unseren natürlichen Protein-Süßstoff Brazzein zusammen mit unserem Partner Roquette in die Phase der Kommerzialisierung überführt; an der WeissBioTech haben wir die ausstehende Minderheitsbeteiligung erworben; und wir haben erneut in das zukunftsträchtige Programm zur enzymatischen Wundreinigung im Rahmen unserer Solascure-Beteiligung investiert. Nicht zuletzt haben unser effektives Krisenmanagement der Covid-19-Pandemie sowie ein vorausschauendes Agieren bezüglich des Brexit zu einem erfolgreichen Geschäftsjahr mit beigetragen."

Finanzvorstand Lukas Linnig hatte die Finanzzahlen des vergangenen Geschäftsjahrs vorgestellt und sagte: "Während der Corona-Pandemie hat sich das Kerngeschäft von BRAIN insgesamt als nachhaltig erwiesen. Wir arbeiten nun kontinuierlich daran die Struktur der BRAIN-Gruppe weiter zu entwickeln und investieren signifikant in die eigene Forschung und Entwicklung und in unsere zukünftigen Produkte."

Die Aktionärsversammlung wählte drei Kandidaten in den Aufsichtsrat, darunter Professor Dr.-Ing. Wiltrud Treffenfeldt und Stephen Catling, die beide auf Basis einer gerichtlichen Bestellung seit dem 14. Oktober 2020 bis zu dieser Hauptversammlung Mitglieder des Aufsichtsrats waren. Dr. Anna Carina Eichhorn, seit 2017 Mitglied des BRAIN-Aufsichtsrats und derzeit stellvertretende Vorsitzende, wurde von der Aktionärsversammlung erneut in das Gremium gewählt.

Der die Hauptversammlung leitende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Georg Kellinghusen zeigte sich sehr zufrieden mit den Entwicklungen im vergangenen Geschäftsjahr und sagte: "Die BRAIN kann nach grundlegenden Personalveränderungen jetzt wieder auf Kontinuität setzen. BRAIN hat im letzten Jahr gute Fortschritte dabei gemacht sich unternehmerisch, organisatorisch und strategisch weiterzuentwickeln. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um seine mittelfristigen Ziele zu erreichen."

Zum Zeitpunkt der Abstimmung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten war zwischen 11.367.594 und 13.505.974 des in 19.861.360 Namensaktien eingeteilten Grundkapitals vertreten. Die Teilnahmerate an Abstimmungen, gemessen am Grundkapital, lag damit zwischen 57,23% und 68,00%.

Die Abstimmungsergebnisse, die Präsentation des Vorstands sowie alle weiteren Dokumente zur Hauptversammlung sind auf der Website der BRAIN AG einzusehen: https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen/hv-gj-2019-20

