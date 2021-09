DGAP-News: Babbel Group AG legt Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 24 bis 28 Euro fest (deutsch)

Babbel Group AG legt Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 24 bis 28 Euro fest

15.09.2021 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Babbel Group AG legt Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 24 bis 28 Euro fest

- Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von 1.084 Millionen bis 1.265 Millionen Euro

- Das Angebot umfasst 7,3 Millionen neu ausgegebene Aktien, 4 Millionen bestehende Aktien von derzeitigen Aktionären und bis zu 1,7 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre in Verbindung mit einer möglichen Mehrzuteilung

- In der Mitte der Preisspanne erwartet das Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von rund 190 Millionen Euro

- Der Streubesitz würde bis zu 29% betragen, bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option

- Die Angebotsfrist beginnt am 15. September 2021 und endet voraussichtlich am 22. September 2021; erster Handelstag ist für den 24. September 2021 geplant

- Babbel Co-Gründer Markus Witte wird als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Babbel ernannt, welcher sich durch ein paritätisches Geschlechterverhältnis und eine Mehrheit unabhängiger Mitglieder auszeichnet

- Der Erfolg von Babbel basiert auf der Mission, durch Sprache gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Deshalb hat Babbel gemeinsam mit seinen derzeitigen Aktionären beschlossen, rund 1 Prozent des vorbörslichen Aktienkapitals zur Unterstützung sprachorientierter sozialer Projekte einzusetzen

- Der Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und von Babbel veröffentlicht

- Der Prospekt kann hier eingesehen werden: https://ir.babbel.com

Berlin, 15. September, 2021 - Die Babbel Group AG ("Babbel"), europäischer Champion und Qualitätsführer im Betreiben digitaler Sprachlernangebote, hat heute den Wertpapierprospekt für den geplanten Börsengang und die geplante Notierung ihrer Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) veröffentlicht.

Das Angebot umfasst eine Mischung aus neu ausgegebenen Aktien, bestehenden Aktien und bestehenden Aktien in Verbindung mit möglichen Mehrzuteilungen (das "Angebot"), die durch eine Greenshoe-Option bestimmter derzeitiger Aktionäre gedeckt sind. Die Preisspanne für die Aktien wurde auf 24 Euro bis 28 Euro je Aktie festgelegt. Der erste Handelstag für die Babbel-Aktien wird voraussichtlich der 24. September 2021 sein. Der Nettoemissionserlös wird zur Finanzierung von Investitionen in Innovation und in Wachstum, geschaffen durch den weiteren Ausbau des Babbel-Ökosystems, die Skalierung des B2B-Angebots und die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in den USA und in neuen Märkten, sowie zur Abgeltung bestimmter Ansprüche aus bestehenden Mitarbeiter-Beteiligungsprogrammen verwendet.

Arne Schepker, CEO von Babbel, sagt: "Wir sind mehr als zufrieden mit dem Zuspruch, den wir seit der Ankündigung unseres Börsengangs erhalten haben. Das positive Feedback und Interesse von Investoren zeigt uns, dass wir den Börsengang zum richtigen Zeitpunkt durchführen und wir über die richtige Strategie und Mission verfügen. Es macht mich stolz zu sehen, wie groß die Begeisterung dafür ist, in ein wertegetriebenes Unternehmen zu investieren, das durch Sprache gegenseitiges Verständnis schafft."

Das Angebot bezieht sich auf das öffentliche Angebot von bis zu 12.994.997 Inhaberaktien des Unternehmens (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro:

- 7 300.000 neu ausgegebene Inhaberaktien aus seiner Kapitalerhöhung ("Neue Aktien"),

- 4.000.000 bestehende Inhaberaktien ("Bestehende Angebotsaktien"), und

- 1.694.997 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand bestimmter bestehender Aktionäre im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung ("Mehrzuteilungsaktien").

Abhängig von der Gesamtangebotsgröße und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option würde der erwartete Streubesitz bei bis zu 29 % liegen.

Die Angebotsfrist beginnt am 15. September 2021 und wird voraussichtlich am 22. September 2021 enden. Privatanleger können Kaufangebote für Aktien bis

12:00 Uhr (MESZ), institutionelle Anleger bis 14:00 Uhr (MESZ) des letzten Tages der Angebotsfrist einreichen. Der endgültige Angebotspreis und die endgültige Anzahl der zu veräußernden Aktien werden auf Basis des Orderbuchs voraussichtlich am oder um den 22. September 2021 herum festgelegt. Der Handel mit den Aktien von Babbel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 24. September 2021 unter dem Handelssymbol "BABL" und der ISIN: DE000A3CWAW6 beginnen.

Die Gesellschaft und die bestehenden Aktionäre unterliegen einer Sperrfrist von 180 Tagen während die bestehenden Aktionäre, die Babbel mitgegründet haben (Lorenz Heine, Markus Witte, Thomas Holl und Toine Roger Martin Diepstraten) einer Sperrfrist von 360 Tagen und das Management einer Sperrfrist von 12 Monaten zugestimmt haben, jeweils beginnend mit dem ersten Handelstag der Aktien der Gesellschaft.

Zudem gibt Babbel heute seinen neu bestellten Aufsichtsrat bekannt. Die vier Mitglieder vereinen herausragende Expertise in den Bereichen Bildung, Finanzen und digitale Geschäftsmodelle. Den Vorsitz hat Babbel Mitgründer Markus Witte inne. Weitere Mitglieder sind:

- Kathryn Eberle Walker ist eine erfahrene Unternehmerin aus der Bildungsbranche mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Führung, Verwaltung, Beratung, Übernahme und Investition in Bildungsunternehmen. Sie ist die ehemalige CEO von the Princeton Review und derzeitige CEO von PresenceLearning Inc., dem führenden Anbieter von Online-Sonderpädagogik-Dienstleistungen für K-12 Schulen.

- Matthias Hornberger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Unternehmer mit dem Schwerpunkt auf webbasierten oder web-erweiterten Geschäftsmodellen. Seit 2000 ist er Vorstandsmitglied und seit 2007 Finanzvorstand der Atevia AG. Er ist außerdem Geschäftsführer und Chief Financial Officer der Kizoo Technology Capital GmbH und sitzt in einer Reihe von Beiräten für Technologieunternehmen in ganz Deutschland.

- Dr. Annette Messemer begann ihre Karriere im Investmentbanking bei J.P. Morgan in New York, wo sie für strategische M&A zuständig war. Sie wechselte zu Merrill Lynch als Managing Director und Mitglied des deutschen Executive Committee. Zusätzlich akzeptierte Frau Messemer die Nominierung für den Aufsichtsrat der WestLB durch das deutsche Finanzministerium. Bis Mai 2021 war sie Mitglied des Verwaltungsrats von Essilor-Luxottica S.A. und ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Imerys und Société Générale.

"Ich bin gleichermaßen stolz und begeistert, wenn ich mir den neu zusammengesetzten Aufsichtsrat anschaue. Alle Mitglieder sind Experten auf ihrem Gebiet und verfügen über einzigartige Erfahrungen. Sie alle werden uns dabei unterstützen, unsere Strategie voranzutreiben, einschließlich des Ausbaus unseres Ökosystems, der Skalierung unseres B2B-Angebots und der Fortsetzung unseres Wachstums in den USA und den Americas", so Arne Schepker weiter.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot in Deutschland gebilligt. Der Prospekt steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit: https://ir.babbel.com. Es findet kein öffentliches Angebot außerhalb Deutschlands statt und der Prospekt wird auch sonst von keiner anderen Aufsichtsbehörde genehmigt.

BNP PARIBAS und Morgan Stanley agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Berenberg und Citigroup agieren als weitere Joint Bookrunners.

Über Babbel:

Babbel entwickelt und betreibt ein Ökosystem mit vernetzten Online-Sprachlernangeboten und verfolgt dabei ein Ziel: Durch Sprache ein gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Das bedeutet, Produkte zu entwickeln, die Menschen dabei helfen, sich über Kulturen hinweg durch Kommunikation zu verbinden. Die Produkte Babbel App, Babbel Live, Babbel Podcasts und Babbel for Business konzentrieren sich auf die Anwendung einer neuen Sprache in der realen Welt, in realen Situationen und mit realen Menschen. Und es funktioniert: Studien von Sprachwissenschaftlern von Einrichtungen wie der Michigan State University, der Yale University und der City University of New York belegen die Effizienz der Sprachlernmethodik von Babbel.

Der Schlüssel für den Erfolg von Babbel liegt in der Mischung aus Menschlichkeit und Technologie. Babbel bietet mehr als 60.000 Lektionen in 15 Sprachen, die von mehr als 180 Didaktiker*innen von Hand erstellt wurden. Dabei wird das Nutzerverhalten kontinuierlich analysiert, um das Lernerlebnis zu gestalten sowie kontinuierlich zu optimieren. Das Ergebnis umfasst sich ständig anpassende, interaktive Inhalte mit Live-Unterricht, Spielen und Podcasts, die das Erlernen einer neuen Sprache von Spanisch bis Indonesisch leicht machen.

Weil Babbel für alle da ist, ist das Team so vielfältig wie das Angebot. In der Zentrale in Berlin und im US-Büro in New York arbeiten 750 Mitarbeiter*innen aus mehr als 65 Nationen.

Babbel hat über 10 Millionen Abonnements verkauft, indem es eine echte Verbindung zwischen Babbel und den Nutzer*innen schafft.

Weitere Informationen unter https://ir.babbel.com --

