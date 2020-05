DGAP-News: Backbone Technology AG: Jahresergebnis 2019 (deutsch)

Backbone Technology AG: Jahresergebnis 2019

^ DGAP-News: Backbone Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Nachhaltigkeit Backbone Technology AG: Jahresergebnis 2019

28.05.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die BACKBONE Technology AG ( WKN A0MFXS , ISIN DE000A0MFXS6), Hamburg, gibt bekannt, dass die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen hat. So erreichte die BACKBONE Technology AG bei einem Umsatz von EUR 206.084,68 (Vorjahr EUR 118.816,40) einen Jahresüberschuss von EUR 40.206,79 (Vorjahresüberschuss EUR 12.827,26).

Die Beteiligungen erzielten profitable Ergebnisse: Die PAN AMP AG, erzielte im Geschäftsjahr 2019 bei einem Umsatz von EUR 783.487,14 (Vorjahr EUR 550.979,72) einen Jahresüberschuss von EUR 146.413,80 (Vorjahr EUR 121.194,34). Die ONLINE FORENSIC GmbH, erzielte im Geschäftsjahr 2019 bei einem Umsatz von EUR 437.040,00 (Vorjahr EUR 347.300,00) einen Jahresüberschuss von EUR 1.980,82 (Vorjahr EUR 2.168,91).

Die aktuelle Entwicklung ist positiv. Die PAN AMP AG konnte bereits einen weiteren Auftrag zur Bereitstellung von Daten, die mit technischer Forensik aus dem Deep-Internet(c) analysiert werden, mit einem Dax-Konzern abschließen. Zudem entwickelt sich das Angebot der Forensic Cloud(c) zu einem Umsatztreiber, da die Technologie von einer steigenden Anzahl von Unternehmen z.B. in der Analyse von Short-Attacken, in der Identifizierung von reputationsschädigenden Inhalten in Datennetzen und zur Aufklärung von Vorfällen mit Daten, eingesetzt wird.

Mit ihren Beteiligungen verfolgt die BACKBONE Technology AG die Marktdurchdringung mit KI Technologien und forensischen Leistungen in den Kernmärkten Europas.

Kontakt: BACKBONE Technology AG Hamburger Straße 11 22083 Hamburg Deutschland Vorstand der BACKBONE Technology AG Telefon +49 (0)40-553002-0

28.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1057443 28.05.2020

°