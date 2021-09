DGAP-News: Baloise ist «Most Innovative Sustainability Insurer - Switzerland 2021» (deutsch)

Baloise ist «Most Innovative Sustainability Insurer - Switzerland 2021»

02.09.2021 / 07:00

Basel, 2. September 2021. Die Jury von Capital Finance International (CFI.co), einem führenden Finanzmagazin, hat der Baloise den «Most Innovative Sustainability Insurer - Switzerland 2021»-Award verliehen. Gewürdigt wurden unter anderem die Innovationen und Partnerschaften der Baloise, die eine auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtete Gesellschaft fördern.

In ihrer Bewertung hat die Jury des Magazins Capital Finance International (CFI.co) mehrere Aspekte hervorgehoben, die als Gesamtbild zu der Entscheidung geführt haben, die Baloise als «Most Innovative Sustainability Insurer - Switzerland 2021» auszuzeichnen. Zum einen beeindruckte die Integration des Wertschöpfungsgedankens in die «Simply Safe»-Strategie sowie die Bestrebung, Werte für alle Interessengruppen zu schaffen. Zum anderen wurde die verantwortungsbewusste Anlagepolitik im Asset Management sowie die finanzielle Stabilität der Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften hervorgehoben.

Als weiteren Grund für die Auszeichnung nannte die CFI.co Jury die Innovationen, Kooperationen und Partnerschaften, welche die Baloise im Rahmen des Ausbaus der Ökosysteme Home und Mobility lanciert hat und die eine nachhaltige Entwicklung fördern. Dazu gehören insbesondere Initiativen im Bereich E-Mobilität und Circular Economy sowie die Zusammenarbeit mit Start-ups, die Sharing-Modelle vorantreiben und das Thema Ressourcenschonung unterstützen. «Mit Partnerschaften und Kooperationen hat die Baloise die Möglichkeit, das Innovationstempo im Bereich Nachhaltigkeit zu beschleunigen und ihren Kundinnen und Kunden so zukunftsfähige Lösungen anzubieten. Die Auszeichnung, die insbesondere diesen Aspekt unserer Strategie für eine nachhaltige Entwicklung würdigt, bestätigt uns auf unserem Weg», so Kim Berrendorf, Verantwortliche Sustainability Management & Communication bei der Baloise.

Über CFI.co CFI.co, eine Zeitschrift und Online-Ressource, die über Unternehmen, Wirtschaft und Finanzen berichtet, kombiniert die Ansichten führender multilateraler und nationaler Organisationen mit den Gedanken einiger der weltweit führenden Köpfe und sorgt so dafür, dass die Leserinnen und Leser die Kräfte besser verstehen, welche die Weltwirtschaft beeinflussen und umgestalten. Im Rahmen eines Award-Programmes zeichnet CFI.co jährlich Personen und Organisationen aus, die einen echten Mehrwert schaffen.

Kontakt Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel Internet: www.baloise.com E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com Media Relations: Tel: +41 58 285 82 14 Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'700 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baloise Holding AG Aeschengraben 21 4002 Basel Schweiz Telefon: +41 61 285 85 85 Fax: +41 61 285 70 70 E-Mail: media.relations@baloise.com Internet: https://www.baloise.com

ISIN: CH0012410517 Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1230639

