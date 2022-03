DGAP-News: Bankhaus Bauer verstärkt Management im Private Banking (deutsch)

Bankhaus Bauer verstärkt Management im Private Banking

Bankhaus Bauer verstärkt Management im Private Banking

- Jan Krüger verstärkt das Private-Banking-Team am Standort Essen als stellvertretender Bereichsleiter Privatkunden

- Zunehmendes Kundenwachstum aus dem Health-Care-Bereich im Blick

Essen/Frankfurt am Main, 29. März 2022 - Das Bankhaus Bauer verstärkt sein Beraterteam im Bereich Private Banking wie vorgesehen. So beginnt am 1. April 2022 am Standort Essen Jan Krüger (Jahrgang 1972) seine Tätigkeit als stellvertretender Bereichsleiter Privatkunden. Herr Krüger war zuletzt bei der NATIONAL-BANK AG in Essen tätig, wo er als Direktor in der Funktion des stellvertretenden Abteilungsleiters das Wealth Management der Bank mit aufbaute und danach bis März 2022 zur erfolgreichen Entwicklung der Abteilung nennenswert beitrug. Zuvor war der Diplom-Kaufmann für fast 15 Jahre insbesondere im Wertpapier- und Vermögensanlagegeschäft für gehobene Privatkunden und Wealth Management der Commerzbank Essen tätig. Darüber hinaus hat er seine Expertise unter anderem durch Zusatzausbildungen zum Certified Financial Manager (CeFM), European Financial Advisor (EFA(R)) und im Wachstumsfeld Nachhaltigkeit zum Certified Expert in Sustainable Finance (CESFi) umfangreich vertieft.

Zunehmende Nachfrage von institutionellen Kunden

Das Bankhaus Bauer expandiert damit weiter konsequent im Wachstumsfeld Private Banking und Asset Management an seinen Standorten in Essen und Stuttgart und mit dem primären Kundenfokus auf Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Hier verzeichnete das Finanzinstitut in den letzten Jahren eine dynamische Entwicklung. Neben vermögenden Privatanleger:innen gewinnt das Bankhaus verstärkt institutionelle Neukund:innen mit vergleichsweisen hohen Anlagevolumina. Die Anlagephilosophie fokussiert sich auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Technologie.

"Wir freuen uns, dass sich Jan Krüger für unser Private-Banking-Team in Essen entschieden hat. Seine über 25-jährige Expertise in den unterschiedlichen Beratungsgebieten des Private Banking und Wealth Management und sein hervorragendes Netzwerk in der Region Rhein-Ruhr wird uns bei unserem weiteren Wachstum im Markt sehr helfen", kommentierte André Weber, Leiter Private Banking sowie Generalbevollmächtigter des Bankhauses Bauer, die Personalie.

Zu dieser sehr positiven Entwicklung tragen auch die individuelle, auf die Kund:innen maßgeschneiderte Anlagestrategie und die gute Performance der Vermögensverwaltung des Hauses bei. Diese wurde gerade erst wieder im aktuellen Performance-Ranking des unabhängigen Analyseinstituts firstfive mit 1. Plätzen in der "Risikoklasse dynamisch Sharpe-Ratio 2021 (24 Monate)" und in der "Risikoklasse dynamisch Top-Renditen 2021 (24 und 36 Monate)" bestätigt.

Zunehmendes Kundenwachstum aus dem Health-Care-Bereich im Blick

Das Bankhaus Bauer befindet sich im Besitz namhafter Unternehmerfamilien aus Nordrhein-Westfalen aus dem Umfeld der opta data Gruppe (www.optadata.de), die mit über 2.500 Mitarbeitenden der führende Anbieter für IT, Abrechnung und Services für nahezu 60.000 Kund:innen im Gesundheitswesen ist. In Zukunft sollen die Dienstleistungen der Privatbank auch den Kund:innen der opta data im Health-Care-Bereich angeboten werden.

Informationen zur Bankhaus Bauer AG:

Das Privatbankhaus mit Standorten in Essen und Stuttgart legt seinen Schwerpunkt traditionell auf vermögende Privat- und Geschäftskunden sowie Firmenkunden mit einem Fokus auf die Bereiche Private Banking und Asset Management, Immobilienzwischenfinanzierung, Leasing und Factoring. Als Universalbank betreibt die Bankhaus Bauer AG jedoch grundsätzlich sämtliche Bankgeschäfte. Das Finanzinstitut wurde 1931 gegründet. Das Unternehmen befindet sich seit 2015 im Besitz namhafter Unternehmerfamilien aus dem Umfeld der Essener opta data Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bankhausbauer.de

