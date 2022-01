DGAP-News: Banque Heritage: Neue Dienstleistungen als Fonds-Vertretung, Zahlstelle und Beratung beim Fondsvertrieb (deutsch)

Banque Heritage: Neue Dienstleistungen als Fonds-Vertretung, Zahlstelle und Beratung beim Fondsvertrieb

Die Banque Heritage fuhrt als Erganzung zu ihren Zahlstellendiensten die Dienstleistungen Fondsvertreter und Fondsvertriebsberatung ein.

Als eines der grossten Zentren fur Vermogensverwaltung weltweit ist die Schweiz ein ausserst attraktiver Markt fur Fondsmanager. Der Zugang zu Schweizer Anlegern erfordert jedoch die Einhaltung lokaler Vorschriften, umso mehr mit dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz ("FIDLEG") und der Revision des Kollektivanlagengesetzes ("KAG"), die die Regeln fur den Fondsvertrieb in der Schweiz festlegen.

Die Banque Heritage hat nun von der FINMA die Bewilligung als Vertreterin auslandischer Fonds, die sich an qualifizierte Anleger richten, erhalten, was die von der Bank seit 2014 angebotenen Dienstleistungen als Zahlstelle fur Fonds vervollstandigt.

Die Banque Heritage kann nun sowohl als Schweizer Fondsvertreter als auch als Zahlstelle fur auslandische Fonds fungieren, was deren Vertrieb an vermogende Privatkunden (HNWI) in der Schweiz uber eine einzige Kontaktstelle und durch einen kombinierten Fondsvertreter- und Zahlstellenvertrag ermoglicht.

Daruber hinaus wird das engagierte Expertenteam der Banque Heritage Fondsmanager beraten und sie bei der Einhaltung der Vorschriften fur den Vertrieb ihrer Fonds an professionelle und institutionelle Kunden in der Schweiz unterstutzen.

Antoine Royer, Leiter der Abteilung Fund Representation Services: "Fondsmanager legen Wert darauf, die Schweizer Vorschriften vollstandig einzuhalten, mussen sich aber mit komplexen Vorschriften und einem sich standig weiterentwickelnden regulatorischen Umfeld auseinandersetzen. Indem wir den Fondsmanagern eine "All-in-One"-Losung fur den Zugang zur grosstmoglichen Basis von qualifizierten Anlegern1 einschliesslich HNWI mit Sitz in der Schweiz bieten, helfen wir ihnen, Ressourcen zu sparen, damit sie sich auf die Verwaltung ihrer Fonds konzentrieren konnen."

Die Bank ist seit Jahrzehnten direkt im Fondsgeschaft tatig. Dank ihrer Kenntnis des Schweizer Finanzmarktes und des Expertenteams unter der Leitung von Antoine Royer kann sie nun eine umfassende Palette an Dienstleistungen anbieten, die den Fondsmanagern helfen, in der Schweiz unter Einhaltung ihrer FIDLEG- und KAG-Verpflichtungen Geschafte zu tatigen.

Jean-Christophe Rochat, Mitglied der Geschaftsleitung und CIO: "Seit den 1990er Jahren hat die Bank durch die Grundung von Onshore- und Offshore-Fonds, die Verwaltung von Hedgefonds und Long-only-Fonds sowie durch die seit 2014 bestehende Zahlstellentatigkeit eine starke Expertise in der Fondsbranche entwickelt. Die Banque Heritage ist bereits als wichtiger Akteur in der Fondsbranche anerkannt, und die Lancierung dieser Tatigkeit als Fondsvertreterin erganzt auf naturliche Weise unsere Expertise und das Bestreben der Bank, ein zentraler Faktor in der Schweizer Finanzbranche zu sein."

Antoine Royer fuhrt aus: "Von der FIDLEG-Kundensegmentierung bis hin zu den FIDLEG- Verhaltensregeln, dem Anschluss an einen Schweizer Ombudsmann oder der Eintragung in ein Kundenberaterregister konnen wir die Fondsmanager in allen Belangen unterstutzen und werden

so zum ersten Ansprechpartner der Fondsmanager in der Schweiz fur aufsichtsrechtliche und Fondsmarketing-Aspekte. Daruber hinaus hat unser Team Zugang zu den umfangreichen Ressourcen und dem Fachwissen einer Schweizer Bank, so dass wir unseren Kunden die bestmogliche Servicequalitat bieten konnen".

Das Team setzt sich aus erfahrenen Mitarbeitern zusammen, die uber fundierte Kenntnisse der schweizerischen Fondsregulierung und umfangreiche Erfahrungen in der Fondsbranche verfugen, die sie im Laufe ihrer Karriere in diesem Bereich gesammelt haben.

Antoine Royer verfugt uber fast 20 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche, der Vermogensverwaltung und im Private Banking. Bevor er zur Banque Heritage kam, leitete er die Fondsvertretungsdienste der Genfer Niederlassung von Acolin Fund Services. Davor war er als Analyst in der Abteilung fur Hedgefonds bei Mirabaud & Cie und als Analyst und Anlegerspezialist bei JP Morgan Suisse tatig. Antoine hat einen Master-Abschluss in internationalem Recht des Genfer Graduate Institute of International and Development Studies.

Marlene Valentin blickt auf eine mehr als 20-jahrige Karriere in der Investmentfondsbranche zuruck und verfugt uber fundierte Erfahrungen in den Bereichen Fondsvertrieb, -verwaltung und der operativen Tatigkeit. Bevor sie zur Bank kam, war sie 10 Jahre lang Leiterin des Bereichs Fondsvertrieb und -verwaltung bei Mirabaud Asset Management (Suisse) SA und fungierte als Conducting Officer fur eine Fondsverwaltungsgesellschaft in Luxemburg. Marlene hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der Universitat Luttich, ist Chartered European Financial Analyst sowie Swiss and International Fund Officer.

Banque Heritage ist eine in Genf ansassige Privatbank mit Niederlassungen in Basel, Sion und Zurich sowie einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Montevideo, Uruguay. Die Ursprunge der Bank gehen auf den Rohstoffhandel zuruck, in dem die Familienunternehmen zu den Weltmarktfuhrern gehoren. Die Bank bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die vom klassischen Private Banking und der Vermogensverwaltung fur Privatkunden und externe Vermogensverwalter bis hin zu Family-Office-Dienstleistungen, Unternehmensberatung und Venture-Capital-Club-Deals reichen. Zuletzt wurde das Asset-Servicing-Angebot um die Dienstleistungen Fondsvertretung, Zahlstelle und Fondsvertriebsberatung erweitert. www.heritage.ch

Banque Heritage Contact (EN/FR)

Mr. Antoine Royer Head of Fund Representation and Paying Agent Services a.royer@heritage.ch, +41 (0)58 220 03 33

Mrs. Marlene Valentin Fund Representation and Paying Agent Services m.valentin@heritage.ch, +41 (0)58 220 03 61

