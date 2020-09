DGAP-News: BANX GmbH: BANX bietet Handel mit Micro E-mini Optionen auf den S&P 500 und Nasdaq-100 an (deutsch)

BANX GmbH: BANX bietet Handel mit Micro E-mini Optionen auf den S&P 500 und Nasdaq-100 an

BANX führt Handel mit Micro E-mini Optionen ein

Beim Düsseldorfer Online-Broker BANX ist ab sofort der Handel mit Micro Optionen an der weltweit führenden Terminbörse CME Group möglich. Im Gegensatz zu den klassischen Optionen zeichnen sich die neuen Micro-Kontrakte durch einen wesentlich geringeren Gegenwert bei der kleinsten handelbaren Einheit aus, wodurch auch die Marginanforderungen erheblich reduziert werden können. Hiervon profitieren insbesondere Privatanleger, die Optionen auf US-Indizes jetzt mit einem deutlich niedrigen Mindesteinsatz traden können.

Zunächst Micro Optionen auf den Nasdaq-100 und S&P 500 handelbar

In den Vereinigten Staaten zählen die Indizes Nasdaq-100 und S&P 500 zu den beliebtesten Kursbarometern überhaupt. Im Gegensatz zum Dow Jones Index orientieren sich der Nasdaq-100 und der S&P 500 bei der Indexgewichtung an der Marktkapitalisierung des jeweiligen Unternehmens und nicht nur am reinen Börsenkurs, was beide Indizes vor allem bei institutionellen Anlegern zu beliebt machen. Bei den neuen CME Micro Kontrakten macht ein Indexpunkt beim S&P 5 US-Dollar aus, beim Nasdaq-100 liegt der Gegenwert je Punkt bei lediglich 2 US-Dollar. Dies ermöglicht es, auch Anlegern mit einem relativ niedrigen Depotwert am Optionenhandel an der CME teilzunehmen.

Micro Optionen sind attraktive Alternative zu klassischen Optionsscheinen

Bislang waren bei Kleinanlegern insbesondere Optionsscheine beliebt, um auf die Entwicklung von US-Indizes zu wetten. Mirco Optionen bieten aber diverse Vorteile gegenüber den klassischen Produkten. Zum einen entfällt bei Micro Optionen das Emittentenrisiko, was im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust führen kann. Zum anderen handeln Anleger nicht mit einem Market Maker sondern platzieren ihre Order direkt an der CME und profitieren somit von der extrem hohen Liquidität an der US-Terminbörse. Somit sind weitaus niedrigere Spreads zwischen dem Bid- und Ask-Kurs möglich, was letztendlich die Transaktionskosten deutlich senken kann.

BANX festigt mit neuen Produkten Stellung im Optionenhandel

Bei den Kunden von BANX ist der Handel mit Optionen besonders beliebt. So ist bei den Düsseldorfern neben sensationell günstigen Konditionen im Optionenhandel ein Direktzugang zu den weltweit bedeutendsten Terminbörsen für alle Kunden ohne laufende Kosten für jedes Depot möglich. Zusätzlich bietet BANX ein umfangreiches Bildungsangebot für den Handel mit Optionen an, was bei zahlreichen Klienten auf große Begeisterung stößt. Ohnehin zeichnet sich der BANX Kundensupport für seinen professionelle und serviceorientierte Arbeitsweise aus. Eugen Beisel, geschäftsführender Gesellschafter von BANX kommentiert: "Selbstverständlich bietet BANX ein umfassendes Angebot bei allen Asset-Klassen an. Dennoch wird bei uns vor allem der Handel mit Optionen besonders beliebt. Dies zeigt, dass wir mit unseren vorteilhaften Konditionen bei einem zusätzlich umfangreichen Bildungsangebot offenbar direkt den Nerv von Optionen-Trader getroffen haben. Dieser Erfolg motiviert uns, den Handel mit Optionen zukünftig für alle Anleger noch attraktiver zu machen und unsere starke Marktposition auszubauen."

