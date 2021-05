DGAP-News: BANX GmbH: Der Onlinebroker BANX baut anlässlich des siebenjährigen Firmenjubiläums sein Angebot deutlich aus (deutsch)

BANX GmbH: Der Onlinebroker BANX baut anlässlich des siebenjährigen Firmenjubiläums sein Angebot deutlich aus

17.05.2021

Der Onlinebroker BANX baut anlässlich des siebenjährigen Firmenjubiläums sein Angebot deutlich aus

Der Online-Broker BANX feiert in diesen Tagen den siebten Jahrestag seiner Gründung. Dank der extrem attraktiven Konditionen, den Zugang zu mittlerweile weltweit über 130 Börsenplätzen und einer konsequenten Kundenorientierung erfreute sich der Düsseldorfer Anbieter in diesem Zeitraum einer stetig wachsenden Beliebtheit unter Anlegern und Tradern, die sich auch in dem dynamischen Wachstum bei allen relevanten Unternehmenskennziffern widerspiegelt. Anlässlich des Jubiläums wird BANX jetzt das umfassende Serviceangebot für kapitalmarktaffine Kunden ein weiteres Mal um zahlreiche zusätzlich exklusive Features erweitern, womit die Rheinländer die Attraktivität ihres Angebots nochmals erheblich steigern.

BANX+ gestartet

Mit BANX+ bietet BANX allen Anlegern ein attraktives Angebot, die trotz begrenzter eigener zeitlicher Kapazitäten eine solide Investmentstrategie umsetzen wollen und auch in Zeiten des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes eine jährliche prozentual zweistellige Rendite anstreben. Hierbei stellt BANX+ regelmäßig bewährte Optionenstrategien zur Verfügung, die auch in Zeiten von fallenden Märkten gezielt Performance erwirtschaften können. Gleichzeitig ermöglichen die langjährig bewährten Investmentansätze ein umfassendes Risikomanagement, was mögliche Kursverluste erheblich reduziert.

Umfassendes Informationsangebot für den Optionenhandel

Mit einer Kommission von 2,00 Euro je Optionen-Kontrakt an der Eurex und 3,50 US-Dollar in den USA stößt das Angebot von BANX bei Optionen-Trader auf ein sehr starkes Interesse. Hierbei wird das umfassende Informationsangebot von BANX bereits jetzt bestens von den Kunden angenommen und daher erweitert. In diesem Rahmen werden die Düsseldorfer künftig noch mehr Expertenkenntnisse in Form von Beiträgen und Webinaren vermitteln.

Zudem stellt BANX regelmäßig allen Interessenten auf seiner Webseite fundierte und aktuelle Marktberichte sowie Einzelanalysen aus dem Bereich Aktien zur Verfügung. Im Gegensatz zu anderen Anbietern handelt es sich bei BANX um ein absolutes unabhängiges Research, welches einzig und allein darauf ausgerichtet ist, alle Nutzer bei der Erzielung von bestmöglichen Renditen zu unterstützen.

Neue Treue-App und weitere technische Features

Mit der Trader Workstation stellt BANX bereits seit der Gründung allen Kunden eine hochprofessionelle Handelsplattform, die selbst bei Privatanlegern aber auch bei Profi-Tradern äußerst beliebt ist, kostenlos zur Verfügung. Ohnehin können BANX-Kunden auf zahlreiche extra Features zurückgreifen, welche den Handel mit Wertpapieren auch von unterwegs noch schneller und effizienter machen. Zusätzlich führt BANX jetzt eine eigene Treue-APP ein, womit Kunden von BANX für ihre langjährige Loyalität belohnt werden.

Eugen Beisel, Geschäftsführer von BANX, kommentiert: "Die außergewöhnlich starke Resonanz auf die wir mit unserem vorteilhaften Angebot bereits in den vergangenen sieben Jahren gestoßen sind, hat uns begeistert. Dieser Erfolg motiviert uns auch in der Zukunft unser Dienstleistungsspektrum im Sinne aller Kunden stets zu erweitern." Einen besonderen Schwerpunkt legt BANX hierbei auf das Firmenkundengeschäft, wobei aktive Klienten individuelle Konditionen vereinbaren können.

Kontakt

BANX GmbH Morsestraße 20 D-40215 Düsseldorf

E-Mail: service@banxbroker.de Homepage: www.banxbroker.de

17.05.2021

