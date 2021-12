DGAP-News: BARMER ist neuer USU-Kunde im Bereich Service Monitoring (deutsch)

BARMER ist neuer USU-Kunde im Bereich Service Monitoring

^ DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge BARMER ist neuer USU-Kunde im Bereich Service Monitoring

06.12.2021 / 10:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Möglingen, 6. Dezember 2021.

Für ein übergeordnetes, einheitliches und umfassendes Monitoring ihrer komplexen hybriden IT-Umgebung sowie der Services setzt die BARMER künftig auf die USU-Lösung für IT-Monitoring. Ziel ist es, die bis zu 3.000 IT- und Business-Services der Organisation automatisiert in Echtzeit zu überwachen und so deren Verfügbarkeit und Performance sicherzustellen.

Hierfür wird die Monitoring-Plattform mittels Standard-Schnittstelle mit der gleichen USU-Lösung beim IT-Dienstleister gkvi verbunden. Lösung und Implementierung erfolgen somit aus einer Hersteller-Hand mit Hauptsitz und Support in Deutschland. Darüber hinaus waren der modulare Aufbau der All-in-One-Gesamtlösung für IT, Business Service und Service Level Monitoring, die Integrationsfähigkeit sowie die umfangreichen Customizing-Möglichkeiten ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten USU. Nach dem Projektstart im September 2021 ist die Produktivsetzung für Ende 2021 geplant.

Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: falk.sorge@usu.com

06.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1254402

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1254402 06.12.2021

°