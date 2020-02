DGAP-News: Basler AG: Vorläufige Geschäftszahlen für 2019 - Basler schließt 2019 entlang der Planung ab (deutsch)

Basler AG: Vorläufige Geschäftszahlen für 2019 - Basler schließt 2019 entlang der Planung ab

25.02.2020

Corporate News Vorläufige Geschäftszahlen / Jahresabschluss

Vorläufige Geschäftszahlen für 2019: Basler schließt 2019 entlang der Planung ab

- Umsatz 162,0 Mio. Euro (2018: 150,0 Mio. Euro, +8 %)

- Auftragseingang 166,5 Mio. Euro (2018: 154,0 Mio. Euro, +8 %)

- EBITDA 30,0 Mio. Euro (2018: 36,0 Mio. Euro, -17 %)

- Vorsteuerergebnis 16,9 Mio. Euro (2018: 24,5 Mio. Euro, -31 %)

- Free-Cashflow (inkl. M&A) -9,7 Mio. Euro (2018: 1,3 Mio. Euro)

Ahrensburg, den 25.02.2020 - Die BASLER AG, weltweit führender Hersteller von Industrie-Kameras, legt heute vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 vor.

In einem rückläufigen Marktumfeld konnte die Basler AG den Konzernumsatz 2019 auf 162,0 Mio. Euro (VJ: 150,0 Mio. Euro) steigern. Auch der Auftragseingang bewegte sich mit 166,5 Mio. Euro über dem Vorjahreswert von 154,0 Mio. Euro. Der Zuwachs wurde im Wesentlichen durch die Akquisitionen der Silicon Software GmbH und die Übernahme des chinesischen Distributionsgeschäfts von MVLZ Sanbao Xingye erzielt. Demgegenüber berichtete der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) für das abgelaufene Jahr 2019 einen Umsatzrückgang in Höhe von 10 % für die deutschen Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten. Die Auftragseingänge der Branche sanken gemäß VDMA im gleichen Zeitraum um 7 %.

Das Vorsteuerergebnis sank, insbesondere aufgrund geplanter strategischer Investitionen in Form von Personalaufbau, auf 16,9 Mio. Euro (VJ: 24,5 Mio. Euro). Die Rendite vor Steuern betrug 10,4 % (VJ: 16,3 %). Mit diesen Resultaten erfüllt Basler die gegenüber dem Kapitalmarkt kommunizierte Prognose, die für 2019 einen Umsatz zwischen 160 und 164 Mio. Euro bei einer Rendite zwischen 8 und 10% vorsah.

Der Free-Cashflow als Summe des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit und des Cashflows aus Investitionen erreichte einen Wert von -9,7 Mio. Euro (VJ: 1,3 Mio. Euro). Dieser wurde durch M&A Transaktionen außerordentlich belastet.

Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt des Testats der Wirtschaftsprüfer und der Zustimmung durch den Aufsichtsrat. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 sowie der Geschäftsbericht 2019 werden am 30. März 2020 veröffentlicht.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wird das Unternehmen ebenfalls mit dem Geschäftsbericht am 30. März 2020 veröffentlichen.

Basler ist ein international führender Hersteller von hochwertigen Kameras und Bildverarbeitungskomponenten für Anwendungen in Fabrikautomation, Medizin, Verkehr und einer Vielzahl von weiteren Märkten. Das Produktportfolio umfasst Flächen- und Zeilenkameras in kompakten Gehäusegrößen, Kameramodule als Boardlevel-Varianten für Embedded Vision-Lösungen, 3D-Kameras sowie Bildeinzugskarten. Abgerundet wird das Angebot durch ein bedienerfreundliches pylon SDK sowie ein breites Spektrum von Zubehör, das optimal auf die eigenen Kameras abgestimmt ist. Basler verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Computer Vision. Der Basler Konzern beschäftigt rund 800 Mitarbeiter.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

Kontakt: Basler AG Verena Fehling Tel. 04102 463 101 Email: Verena.fehling@baslerweb.com

