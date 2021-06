BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 63,3 Mio. EUR

Schrobenhausen - Im Rahmen des am 21. Juni 2021 planmäßig beendeten Bezugsangebots haben die Aktionäre der BAUER Aktiengesellschaft insgesamt 7.247.715 neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten bzw. auf der Grundlage von Mehrerwerbsangeboten gezeichnet, davon 1.142.854 neue Aktien gegen Sacheinlage durch die im Hauptversammlungsbeschluss vom 31. März 2021 genannten Inferenten und 6.104.861 neue Aktien gegen Bareinlage.

Insgesamt wurden neben den ausgeübten Bezugsrechten von Aktionären noch rund 4,6 Mio. Aktien zum Überbezug angemeldet. Durch diese hohe Anzahl lag die Zuteilungsquote für den Überbezug nur bei rund 11,8 %.

Der Anteil der Doblinger Beteiligung GmbH, München, am Grundkapital der Gesellschaft und der Gesamtzahl der Stimmrechte erhöht sich im Zuge der Durchführung der Kapitalerhöhung infolge der mit der Gesellschaft vereinbarten Erwerbsverpflichtung auf 30,00 % abzüglich einer Aktie bzw. eines Stimmrechts.

Der BAUER Aktiengesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung aus der Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage damit ein Bruttoemissionserlös von rund 64,1 Mio. EUR zu. Der Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 63,3 Mio. EUR wird zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten genutzt und dient damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote. Die Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft wurden infolge der Einbringung von Forderungen im Wege der Sacheinlage durch die Inferenten um 12,0 Mio. EUR verringert und die Eigenkapitalquote hierdurch entsprechend erhöht.

"Wir sind mit dem Ergebnis der Kapitalerhöhung sehr zufrieden. Wir haben ein großes Interesse bei institutionellen Investoren und Privatanlegern wahrgenommen, uns in die Zukunft zu begleiten, was sich in der sehr hohen Zahl an angemeldeten Überbezügen ausgedrückt hat", so Michael Stomberg, Vorstandsvorsitzender der BAUER AG. "Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Baustein der für die Zukunftsausrichtung getroffenen Maßnahmen. Sie verbessert unsere Bilanzrelationen und wir gehen nun mit einer robusten Aufstellung in die nächsten Jahre."

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die bis Freitag, 25. Juni 2021, erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 26.091.781 Stück. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich Montag, 28. Juni 2021, frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag nach deren Börsenzulassung.

Die UniCredit Bank AG begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator, die Baader Bank Aktiengesellschaft handelte als Co-Manager.

Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.

Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben, Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist Bauer als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf innovative Produkte und Services und agiert mit mehreren Geschäftsbereichen und Tochterfirmen als Dienstleister in den Bereichen Bohrdienstleistungen und Brunnenbau, Umwelttechnik, Pflanzenkläranlagen, Bergbau und Sanierung.

Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas.

Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2020 mit etwa 11.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bauer.de.

Kontakt: Christopher Wolf Investor Relations BAUER Aktiengesellschaft BAUER-Straße 1 86529 Schrobenhausen Tel.: +49 8252 97-1797 Fax: +49 8252 97-2900 investor.relations@bauer.de www.bauer.de

