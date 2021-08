DGAP-News: Bayerische Börse AG: gettex-Kurse ab sofort bei Refinitiv verfügbar (deutsch)

Bayerische Börse AG: gettex-Kurse ab sofort bei Refinitiv verfügbar

Pressemitteilung München, den 11.08.2021

gettex-Kurse ab sofort bei Refinitiv verfügbar

Die Realtime-Kurse der gettex exchange können seit 9. August über Refinitiv - vormals ein Bereich von Thomson Reuters - abgerufen werden. Damit erhalten etwa 40.000 Refinitiv-Kunden in mehr als 190 Ländern die gettex-Kurse von über 225.000 Produkten. So schafft gettex einen weiteren bedeutenden Baustein zu mehr Transparenz und 100-prozentiger Vergleichbarkeit für private und institutionelle Kunden in aller Welt.

"Als öffentlich-rechtliche Börse stehen wir für Fairness und Qualität im Börsenhandel - und dies wird am besten über die internationale Vergleichbarkeit aller Kurse gewährleistet. Über gettex stellen die Market Maker Baader Bank (für Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen und Fremdwährungsanleihen) sowie HSBC Deutschland und HVB onemarkets (für Anlage- und Hebelprodukte) die Kurse. Somit können sich gerade institutionelle und internationale Kunden noch besser von unserer Kursqualität überzeugen", so Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. "Zudem sind Refinitiv-Daten häufig die Basis für die Best-Execution-Policies", so Ertl abschließend.

Refinitiv ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten und -infrastruktur. Mehr als 40.000 Kunden in über 190 Ländern unterstützt Refinitiv mit ihren Informationen, Expertise und Technologien. Die einzigartige offene Plattform, erstklassige Daten und modernste Technologien bieten neue Chancen für Kunden und treiben den Fortschritt in der Finanzindustrie voran.

Mit Refinitiv bietet nun ein weiterer großer Anbieter gettex-Kurse an. Bereits angeschlossen sind Bloomberg, Factset, SIX Group, Teletrader, vwd sowie diverse Anbieter. Zudem ist der Kursbezug via Cloud möglich.

Über gettex gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für Privatanleger und institutionelle Investoren. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.00 Uhr werden Aktien, Fonds, ETPs, Anlage- und Hebelprodukte auf gettex gehandelt, Anleihen von

8:00 bis 20:00 Uhr - in Summe über 225.000 Papiere.

Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse und weiterführende Informationen. Zudem bietet gettex jetzt auch einen eigenen Zertifikate-Finder unter www.zertifikate-kostenlos-handeln.de an.

gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt - und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.

Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind mehr als 26.500 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex mehr als 225.000 Wertpapiere.

Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand.

Pressekontakt Bayerische Börse: Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de

