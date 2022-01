DGAP-News: Bayerische Börse AG: MHP Hotel AG neu in m:access (deutsch)

Bayerische Börse AG: MHP Hotel AG neu in m:access

^ DGAP-News: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bayerische Börse AG: MHP Hotel AG neu in m:access

24.01.2022 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung München, den 24. Januar 2022

Die Börse für den Mittelstand wächst weiter:

MHP Hotel AG neu in m:access

Mit dem heutigen 24. Januar 2022 wird die MHP Hotel AG im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet. Das Münchner Unternehmen ist eine Holdinggesellschaft, die über Tochterunternehmen Hotels des Premium Segments in attraktiven Großstädten unter den Marken Le Méridien, Sheraton und demnächst auch Autograph Collection und Marriott sowie unter der eigenen Lifestyle- und Boutique-Marke MOONS betreibt. Mehrheitlich pachtet die MHP Hotelgruppe geeignete Bestandshotels von namhaften institutionellen Investoren und entwickelt innovative Betreiberkonzepte. Beim Ankauf von bestehenden Hotelimmobilien agiert das Unternehmen zudem auch als Co-Investor. MHP hat den seit 2012 bestehenden Geschäftsbetrieb in die bereits im Freiverkehr der Börse München notierte Lifespot Capital AG eingebracht und in MHP Hotel AG umfirmiert. Mit der Notierung im Mittelstandssegment m:access will das Unternehmen die Attraktivität der Aktie erhöhen und die Eigenkapitalbasis für künftiges Wachstum stärken.

"Mit der MHP Hotel AG startet m:access hervorragend in das neue Jahr. Wir sehen weiteren Zugängen 2022 optimistisch entgegen", so Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München. "Bereits 2021 war ein gutes Jahr für m:access. Durch IPOs, Listings und Upgrades sind sechs Unternehmen neu dazugekommen. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist von 16,3 Mrd. Euro auf 19,3 Mrd. Euro gestiegen und die Unternehmen konnten in 24 Barkapitalerhöhungen frisches Eigenkapital im Gesamtvolumen von 276 Mio. Euro aufnehmen", führt Feiler aus. "Die Kapitalmarktfinanzierung für mittelständische Unternehmen bleibt weiterhin von größter Bedeutung. Dies bestätigt die aktuelle Konsultation der EU Kommission zur Verbesserung der Finanzierungsbedingungen der europäischen Kapitalmärkte für KMUs. Die Börse München hat sich frühzeitig an der Konsultation beteiligt und bietet mit m:access seit 2005 einen bewährten Marktzugang", so Feiler abschließend.

Über MHP Hotel Die MHP Hotel AG ist eine gründergeführte unabhängige Hotelinvestment- und -managementplattform. Seit 2012 entwirft und realisiert das Unternehmen innovative Hotel-, Gastronomie- und Barkonzepte im Premium-Segment. MHP operiert als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Hotelinvestoren und Franchisegebern, sowie zwischen unseren Hotelgästen und Hotelteams vor Ort. Aktuell befinden sich die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, sowie das Hotel MOOONS in Wien in unserem Hotelportfolio. Hinzu kommen die Eröffnungen des Autograph Collection Hotel Luc in Berlin und des Basel Marriott Hotels.

Über m:access: Das 2005 von der Börse München initiierte Segment m:access ist die Börse für den Mittelstand in der DACH-Region. Es bietet KMUs einen unkomplizierten, preisgünstigen und unbürokratischen Weg an den Kapitalmarkt. Die etwa 70 Unternehmen aus den Branchen Beteiligungen, Consumer/Leisure, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Software/IT und Technologie haben insgesamt mehr als 30.000 Beschäftigte. Seit Oktober 2019 gibt es einen All Share Index der in m:access gelisteten Gesellschaften.

Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind knapp 28.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex einschließlich der dort handelbaren Zertifikate mehr als 380.000.

Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand mit rund 70 gelisteten Emittenten.

Pressekontakt Bayerische Börse: Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de

24.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1272011 24.01.2022

°