DGAP-News: Bayerische Patentallianz GmbH: Nachhaltige Energie - das weltweit erste Schachtkraftwerk gewinnt Strom aus der Loisach (deutsch)

Bayerische Patentallianz GmbH: Nachhaltige Energie - das weltweit erste Schachtkraftwerk gewinnt Strom aus der Loisach

Nachhaltige Energie - das weltweit erste Schachtkraftwerk gewinnt Strom aus der Loisach

München, Deutschland, 28. Juli 2020 - BayPAT, Anbieter von Dienstleistungen für den Technologietransfer, IP-Management und -Verwertung, teilt heute die erfolgreiche Inbetriebnahme des weltweit ersten ökologischen Wasserkraftwerks nach dem Schachtkraftwerkskonzept in Großweil an der Loisach mit. Mit dieser Pilotanlage können alle Haushalte der Gemeinde Großweil mit 1500 Einwohnern mit regenerativem Strom versorgt werden.

Wasserkraft als regenerative Energiequelle gilt als zentraler Bestandteil der Energiewende. Bei herkömmlichen Wasserkraftwerk-Technologien leiden vielfach die Fischpopulationen: Massive Kraftwerksbauten im Fluss können die Wanderbewegungen behindern und flussabwärts wandernde Fische können zum Kraftwerk getrieben und an Turbine und Gittern tödlich verletzt werden. Um diesen und anderen Problemen der Wasserkraft zu begegnen, entwickelte ein Team unter Leitung von Prof. Peter Rutschmann und Dipl.-Ing. Albert Sepp an der Technischen Universität München ein alternatives Wasserkraftkonzept - das Schachtkraftwerk. Es integriert sich beinahe unsichtbar in den Flusslauf. Flussabwärts schwimmende Fische leitet ein geschicktes Strömungsdesign gefahrlos über die Turbinen hinweg, stromaufwärts wandern die Fische über eine konventionelle Fischtreppe nach oben. Weitere Vorteile des Schachtkraftwerks gegenüber herkömmlichen Wasserkraftwerken liegen in der geringen optischen und akustischen Beeinträchtigung von Fauna und Flora. Außerdem bleibt der Fluss im vorhandenen Flussbett, eine Ausleitung ist nicht erforderlich. Insgesamt bleibt damit der ökologische Fußabdruck bei der Stromerzeugung so klein, dass sich dieser Kraftwerkstyp sogar für Naturschutzgebiete von europäischem Rang wie an der Loisach eignet.

Dieses an der Technischen Universität München entwickelte und von der BayPAT schutzrechtlich abgesicherte Konzept lizenzierte die BayPAT an das Team der jungen Firma HYDROSHAFT GmbH. Die HYDROSHAFT GmbH ermöglicht, wie in Großweil, auch anderen Interessenten die Nutzung des Verfahrens und vergibt Nutzungs- und Betriebslizenzen und berät mit ihrem umfangreichen Know-how. Das ermöglicht einen Beitrag zum Aufbau einer dezentralen und umweltfreundlichen Stromversorgung. Bereits jetzt sind an zwölf weiteren Standorten neue Schachtkraftwerke geplant.

Zielgenaue Unterstützung und Förderung leisteten dem ambitionierten Projekt die erforderlichen Starthilfen, neben der Technischen Universität München beteiligten sich der Bund und das Land Bayern.

"Die Loisach erzeugt Grüne Energie. Der Start des weltweit ersten ökologischen Wasserkraftwerks ist ein leuchtendes Beispiel für die Innovationskultur im Umfeld bayerischer Hochschulen. Selbst etablierte Technologien denken die Wissenschaftler vollkommen neu. Das bringt die Energiewende weiter voran." erklärt Dr. Robert Phelps, Geschäftsführer der BayPAT.

"Wir freuen uns sehr, dass mit der Anlage in Großweil das innovative und ökologische Konzept des Schachtkraftwerks nach den umfangreichen Tests und den beiden Prototypen nun erstmalig in der Natur realisiert wurde - und das sogar in einem FFH-Gebiet. Damit wollen wir einen Beitrag zur Versorgung mit regenerativer Energie leisten und der grundlastfähigen Wasserkraft zu neuem Schwung verhelfen." erläutert Dr. Christian Hackl, Geschäftsführer der HYDROSHAFT.

Über die BayPAT

Die Bayerische Patentallianz GmbH (BayPAT) wurde 2007 von dem Universität Bayern e.V. und dem Hochschule Bayern - The Bavarian Universities of Applied Sciences - e.V. gegründet. Sie unterstützt als zentrale Patentverwertungsagentur den Technologietransfer der 28 bayerischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Die BayPAT (www.baypat.de) arbeitet unter dem Dach der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur (BayFIA), dem Dienstleistungsanbieter im Bereich Technologietransfer, IP-Management und IP-Verwertung. Zu ihren Hauptkunden zählen die bayerischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit ihren mehr als 25.000 Wissenschaftlern, sowie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Industrieunternehmen und freie Erfinder weltweit. Die Schwerpunkte bei der Be- und Verwertung von IP (Geistigem Eigentum) liegen in den Bereichen Biotechnologie, Chemie, Medizintechnik, Physik, Automotive, Energietechnik, Nachrichtentechnik und Maschinenbau.

Über die HYDROSHAFT GmbH

Die HYDROSHAFT GmbH ist eine Ausgründung der TUM (Lehrstuhl Wasserbau und Wasserwirtschaft).

Die HYDROSHAFT GmbH berät Interessenten zum optimalen Design und Dimensionierung eines Schachtkraftwerkes an einem individuellen Standort und vergibt die patentrechtlich benötigte Lizenz für die Planung und Realisierung eines Schachtkraftwerks.

Dr. Robert Phelps
Bayerische Patentallianz GmbH

Dr. Christian Hackl
HYDROSHAFT GmbH

