DGAP-News: BayWa für 2021 mit signifikantem Ergebnissprung - weiter steigende Dividende in Aussicht gestellt (deutsch)

Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr

München, 28. Februar 2022 - Die BayWa AG hat das Berichtsjahr 2021 mit einem signifikanten Ergebnissprung abgeschlossen. Damit hat das Unternehmen die herausragende Geschäftsentwicklung, die sich unterjährig bereits angedeutet hat, bestätigt und erfolgreich an das Vorjahr angeknüpft. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbucht der SDAX-Konzern 266,6 Mio. Euro (Vorjahr1: 211,6 Mio. Euro) - im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs um rund 26 Prozent. Der Umsatz liegt 2021 bei 19,8 Mrd. Euro (Vorjahr1: 16,5 Mrd. Euro). Alle drei operativen Geschäftsfelder trugen zur Ergebnissteigerung bei. Der BayWa Vorstand wird dem Aufsichtsrat vorschlagen, die Dividende für 2021 um 0,05 Euro auf 1,05 Euro je Aktie zu erhöhen.

"In einem Marktumfeld, das viele Unternehmen vor zunehmende Herausforderungen stellt, hat sich die BayWa hervorragend entwickelt. Die Zahlen zeigen, wie richtig die vor mehr als zehn Jahren angestoßene Neuausrichtung gewesen ist", sagt Prof. Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG. "Wir haben die Internationalisierung und Diversifizierung konsequent vorangetrieben und sind in neue Geschäftsmodelle eingestiegen, zum Beispiel in erneuerbare Energien. Aufgrund dessen steht die BayWa heute nicht nur wirtschaftlich sehr solide da, sie hat auch kontinuierlich weiteres Wachstum generiert. Dies spiegelt sich unter anderem in der Dividende wider, die in dieser Zeit um 70 Prozent gestiegen ist."

Neben dem Erreichen der operativen Ziele, die zum Teil übererfüllt wurden, habe die BayWa im Berichtszeitraum weitere Weichen für die zukünftige Profitabilität gestellt. Mit einer Finanzierungs- und Investitionspolitik, die sich in Zukunft noch stärker an den ESG-Kriterien orientiert, sei die BayWa in einer guten Ausgangslage für den politisch angestrebten nachhaltigen Umbau der Wirtschaft.

Die ausführlichen Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 wird die BayWa am 24. März 2022 mit der Bilanz veröffentlichen. Die Bilanzpressekonferenz findet am 24. März, 10:30 Uhr, in rein digital statt. Am 25. März erfolgt die Analystenkonferenz, ebenfalls in digitaler Form.

1 Die Vorjahreszahlen wurden gemäß IAS 8.14 ff. und IAS 8.42 angepasst.

Redaktion: Antje Krieger, BayWa AG Pressereferentin Corporate Communications Tel. 089 9222-3692, Fax 089 9212-3692 E-Mail: antje.krieger@baywa.de

Kontakt: Jenny Levié, BayWa AG, Leitung Corporate Communications, Tel. 0 89/92 22-36 80, Fax 0 89/92 12-36 80, E-Mail: jenny.levie@baywa.de

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: BayWa AG Arabellastraße 4 81925 München Deutschland Telefon: +49 (0)89/ 9222-3691 Fax: +49 (0)89/ 9212-3680 E-Mail: jenny.levie@baywa.de Internet: www.baywa.de

ISIN: DE0005194062 , DE0005194005 ,

WKN: 519406, 519400, Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1289367

