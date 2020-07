DGAP-News: BB BIOTECH AG: Innovative Biotechunternehmen übernehmen Führungsrolle in globaler Herausforderung (deutsch)

BB BIOTECH AG: Innovative Biotechunternehmen übernehmen Führungsrolle in globaler Herausforderung

^ DGAP-News: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht BB BIOTECH AG: Innovative Biotechunternehmen übernehmen Führungsrolle in globaler Herausforderung

24.07.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung vom 24. Juli 2020

Zwischenbericht der BB Biotech AG per 30. Juni 2020

Innovative Biotechunternehmen übernehmen Führungsrolle in globaler Herausforderung

Anlagen in Biotechnologieaktienmärkte zeigten sich im Rahmen der COVID-19-Krise ausgesprochen widerstandfähig und überzeugten durch kräftige Kursavancen. So verbuchte der Nasdaq Biotech Index im 2. Quartal 2020 ein Plus von 26.9% (USD). Die Aktie von BB Biotech legte in diesem Zeitraum um 32.1% in CHF und 32.9% in EUR zu. Der Net Asset Value des Portfolios stieg sogar um 51.2% in USD, 48.2% in CHF und 47.7% in EUR, was einem Nettogewinn von CHF 1.18 Mrd. gegenüber einem Nettoverlust von CHF 336 Mio. im Vorjahreszeitraum gleichkommt. Für die ersten sechs Monate des Jahres resultierte somit ein Nettogewinn von CHF 422 Mio., verglichen mit einem Vorjahreswert von CHF 544 Mio. Das Investment Management Team von BB Biotech hielt ungeachtet der Pandemie an der langfristigen Ausrichtung des Portfolios fest. Der Fokus gilt unverändert Unternehmen, die innovative Medikamente für schwerwiegende und/oder chronische Erkrankungen entwickeln. Das Portfolio wurde im 2. Quartal um Generation Bio ergänzt. Aufgrund der anhaltenden Dynamik innerhalb des Sektors sind weitere Börsengänge und Kapitalerhöhungen zu erwarten. Biotechunternehmen werden dazu beitragen, Lösungen zur Bekämpfung des Virus zu entwickeln. Aber auch bei zahlreichen anderen Krankheiten sind wichtige Erfolge zu erwarten.

Geldpolitische, fiskalische und wirtschaftliche Interventionen weltweit führten im 2. Quartal zu einer Erholung der Aktienmärkte von ihrem Erstquartalseinbruch. Die Erwartungen einer raschen Konjunkturerholung stiegen mit den Lockerungen der Lockdowns in China und in den europäischen Ländern, die früh von der SARS-CoV-2-Pandemie betroffen waren. Verstärkt wurde die positive Stimmung durch erste Erfolge bei führenden Impf- und Wirkstoffkandidaten gegen COVID-19 und deren Potenzial einer möglichen Lancierung zum Jahresende 2020 oder zu Beginn des Jahres 2021.

Speziell die Gesundheitsmärkte vermochten durch Widerstandsfähigkeit und Dynamik zu überzeugen. Entwickler von Diagnostika, Medikamenten und Impfstoffen zur Bekämpfung und Eindämmung von COVID-19 schnitten erneut besser ab als verbraucherorientierte und zyklische Subsektoren. Innerhalb des Biotechsektors machten Large Caps Boden gut, die grössten Gewinne verbuchten jedoch Mid Caps und einige kleinere Werte. Nach einer längeren Phase der Mittelabflüsse wurde im 2. Quartal die Erholung der Branche an der Börse durch Mittelzuflüsse getrieben, darunter auch zahlreiche IPOs, Sekundärmarktgeschäfte und Anleiheangebote.

Aktie und Net Asset Value von BB Biotech mit starken Kursavancen Im 2. Quartal 2020 legte der Aktienkurs von BB Biotech um 32.1% in CHF und 32.9% in EUR zu, während der Net Asset Value des Portfolios um 51.2% in USD, 48.2% in CHF und 47.7% in EUR stieg. Daraus resultierte im 2. Quartal ein Nettogewinn von CHF 1.18 Mrd. gegenüber einem Nettoverlust von CHF 336 Mio. im selben Vorjahreszeitraum.

Die Aktie von BB Biotech wies für die erste Jahreshälfte 2020 eine Gesamtrendite einschliesslich Dividende von 11.4% in CHF und 13.2% in EUR aus. Sie lag damit geringfügig unter dem Anstieg des Net Asset Value von 15.7% in CHF, 18.0% in EUR und 18.2% in USD. Daraus resultierte ein Nettogewinn von CHF 422 Mio. im 1. Halbjahr 2020 verglichen mit CHF 544 Mio.im Vorjahreszeitraum.

Unveränderter Fokus im Portfolio - ein neues Unternehmen dazugekauft Auch während der Pandemie hielt das Investment Management Team an der langfristigen Anlagestrategie von BB Biotech fest und fokussierte sich auf Unternehmen, die innovative Medikamente für schwerwiegende und/oder chronische Erkrankungen entwickeln. So ergänzte BB Biotech das Portfolio im 2. Quartal um Generation Bio, ein Small-Cap-Unternehmen. Das Team veräusserte Aktien der Top-Holdings gewinnbringend und realisierte weitere Gewinne bei Moderna, das rasche Fortschritte bei seinem COVID-19-Impfstoffkandidaten mRNA-1273 gemeldet hatte. Die Verkaufserlöse nutzte das Team zur Aufstockung neuerer Beteiligungen, darunter Molecular Templates, Fate Therapeutics und Arvinas.

Das Team baute die Portfolioallokation im Bereich Genmedizin im 2. Quartal 2020 aus, indem es am Börsengang von Generation Bio teilnahm. Damit wurden die erfolgreichen Investitionen in Gentherapiefirmen wie Avexis (von Novartis übernommen) und Audentes (Übernahme durch Astellas) fortgesetzt. Generation Bio befindet sich noch in einem frühen Entwicklungszyklus, ist aber aufgrund seines Potenzials für längere DNA-Inserts, Tissue Targeting und der Mehrfachdosierung bei Patienten mit seltenen oder weitverbreiteten Erkrankungen ein vielversprechendes Investment.

Ausblick: Weitere Pipelinefortschritte sowie anhaltende Börsengänge und Kapitalerhöhungen erwartet Die Auswirkungen der Lockdowns auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft veranlassten Regierungen dazu, in diagnostische Testverfahren zu investieren und Vereinbarungen über den Masseneinkauf von COVID-19-Therapeutika und -Impfstoffen auszuhandeln. Die weiteren Entwicklungen gilt es aufmerksam zu verfolgen.

Folgende Studien sind in den kommenden Monaten sowohl für einzelne Pipelineprodukte als auch für Plattformtechnologien für die Portfoliounternehmen von BB Biotech von Bedeutung:

* Homology wird voraussichtlich Ergebnisse seines gentherapeutischen Programms HMI-102 zur Behandlung von Erwachsenen mit Phenylketonurie vorlegen

* Scholar Rock dürfte Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten seiner Topaz-Studie zu SRK-015 bei Patienten mit spinaler Muskelatrophie Typ 2 und 3 präsentieren

* Moderna kündigte die Veröffentlichung weiterer Daten zu seinem SARS-CoV2-Impfstoffkandidaten mRNA-1273 in den kommenden Wochen an

* Wave Life Sciences dürfte Daten der Kohorten von Huntington-Patienten vorlegen, denen eine höhere Dosierung von WVE-120101 und WVE-120102 verabreicht wurde

* Arvinas hat angedeutet, dass es Daten der Kohorte mit höher dosiertem ARV-110 bei Prostatakrebs und erste Daten zu ARV-471 bei Brustkrebs veröffentlichen wird

Darüber hinaus werden in der zweiten Jahreshälfte 2020 zahlreiche Zulassungsentscheidungen für Arzneimittel erwartet, darunter:

* Lumasiran (Alnylam) zur Behandlung primärer Hyperoxalurie Typ 1 - voraussichtlicher Entscheidungstermin der FDA ist der 3. Dezember 2020

* Margetuximab (Macrogenics) bei Brustkrebs - Entscheidungstermin der FDA ist der 18. Dezember 2020

* Relugolix (Myovant) als Therapie gegen Prostatakrebs - voraussichtlicher Entscheidungstermin der FDA ist der 20. Dezember 2020

* Obeticholsäure (Intercept) - in den kommenden Wochen soll im Rahmen einer Typ-A-Sitzung der FDA über die nächsten Schritte entschieden werden

Darüber hinaus dürfte die Dynamik innerhalb des Biotechsektors weitere Börsengänge und Kapitalerhöhungen begünstigen, welche die Bilanzen der Firmen stärken, die die Entwicklung von Technologien und Medikamenten der nächsten Generation vorantreiben.

Der Zwischenbericht per 30. Juni 2020 der BB Biotech AG ist auf www.bbbiotech.com verfügbar.

Für weitere Informationen:

Investor Relations Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Maria-Grazia Iten-Alderuccio, mga@bellevue.ch Claude Mikkelsen, cmi@bellevue.ch

Media Relations Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00 Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch

TE Communications AG, St. Leonhard-Strasse 45, 9001 St. Gallen, Schweiz, Tel. +41 79 423 22 28 Thomas Egger, teg@te-communications.ch

www.bbbiotech.com

Unternehmensprofil BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer, deutschen und italienischen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech ist einer der führenden Investoren in diesem Sektor. Bei der Selektion der Portfolioholdings greift BB Biotech auf die langjährige Erfahrung ihres renommierten Verwaltungsrats und auf die Fundamentalanalyse des erfahrenen Investment Management Teams der Bellevue Asset Management AG zurück.

Haftungsausschluss Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen sowie Beurteilungen, Ansichten und Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von BB Biotech, ihren Direktoren und leitenden Mitarbeitenden und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die sich mit der Zeit ändern können. Da die tatsächlichen Entwicklungen erheblich abweichen können, übernehmen BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden diesbezüglich keine Haftung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen werden nur mit Stand vom Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getätigt, und BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden gehen keinerlei Verpflichtung ein, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Portfoliozusammensetzung von BB Biotech per 30. Juni 2020 (in % der Wertschriften, gerundete Werte)

Ionis Pharmaceuticals 11.5% Neurocrine Biosciences 8.9% Incyte 7.6% Vertex Pharmaceuticals 6.7% Agios Pharmaceuticals 5.3% Argenx SE 5.2% Moderna 5.2%

Esperion Therapeutics 4.8% Alnylam Pharmaceuticals 4.7% Halozyme Therapeutics 4.4% Alexion Pharmaceuticals 3.6% Macrogenics 3.1% Myokardia 2.8% Myovant Sciences 2.4% Radius Health 2.4% Intra-Cellular Therapies 2.3% Exelixis 1.7% Fate Therapeutics 1.6% Nektar Therapeutics 1.5% Crispr Therapeutics 1.5% Black Diamond Therapeutics 1.5% Sage Therapeutics 1.5% Arvinas 1.3% Scholar Rock Holding 1.2% Molecular Templates 1.2% Sangamo Therapeutics 0.9% Voyager Therapeutics 0.8% Intercept Pharmaceuticals 0.8% Generation Bio Co. 0.8% Wave Life Sciences 0.7% Homology Medicines 0.7% Kezar Life Sciences 0.5% G1 Therapeutics 0.4% Cidara Therapeutics 0.3% Akcea Therapeutics 0.2%

Bristol-Myers Squibb - CVR 0.1% Alder Biopharmaceuticals - CVR 0.1%

Total Wertschriften CHF 3 794.6 Mio.

Übrige Aktiven CHF 36.2 Mio. Übrige Verpflichtungen CHF (204.5) Mio.

Innerer Wert / Net Asset Value CHF 3 626.3 Mio.

24.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: BB BIOTECH AG Schwertstrasse 6 8200 Schaffhausen Schweiz Telefon: +41 52 624 08 45 E-Mail: info@bbbiotech.com Internet: www.bbbiotech.ch

ISIN: CH0038389992

WKN: A0NFN3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; SIX EQS News ID: 1100739

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1100739 24.07.2020

°