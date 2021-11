BDT Media Automation GmbH verzeichnet stabilen Geschäftsverlauf per 31.10.2021 mit Umsatz leicht über Plan und deutlich zweistelliger EBITDA-Marge

BDT Media Automation GmbH verzeichnet stabilen Geschäftsverlauf per 31.10.2021 mit Umsatz leicht über Plan und deutlich zweistelliger EBITDA-Marge

Rottweil, 12. November 2021. Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling), verzeichnet einen stabilen Geschäftsverlauf und sieht keinerlei unternehmensspezifischen Gründe für die aktuelle Entwicklung des Anleihekurses der BDT-Anleihe 2017/2024 ( WKN: A2E4A9 ).

Dr. Holger Rath, kaufmännischer Geschäftsführer der BDT-Gruppe: "Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres war geprägt durch eine signifikant angestiegene Nachfrage nach unseren Produkten einerseits sowie durch Materialengpässe und enorme Transportkosten andererseits. Insgesamt liegt die BDT-Gruppe per 31.10.2021 umsatzseitig leicht über Budget mit einer deutlich zweistelligen EBITDA-Marge. Damit können alle Zahlungsverpflichtungen wie gewohnt pünktlich und in vollem Umfang bedient werden. Für die aktuelle Entwicklung des Anleihekurses sehen wir keine unternehmensspezifischen Gründe."

Zur BDT-Gruppe: Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Vor 54 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 300 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur. >> www.bdt.de

Kontakt Unternehmen: BDT Media Automation GmbH /// Phone: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: info@bdt.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: BDT Media Automation GmbH Saline 29 78628 Rottweil Deutschland

ISIN: DE000A2E4A94

ISIN: DE000A2E4A94

WKN: A2E4A9

